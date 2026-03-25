三井ダイレクト損害保険株式会社

MS&ADインシュアランス グループの三井ダイレクト損害保険株式会社（取締役社長：河村 隆之、URL：https://www.mitsui-direct.co.jp/、以下「当社」）では、２０２５年度の自動車保険のご契約台数（注１）が100万台を突破しました。年度内のご契約台数が１００万台を突破するのは、当社創業以来初となります。

（注１）2025年4月～202６年3月が保険始期日である自動車保険（「強くてやさしいクルマの保険」、「強くてやさしいバイクの保険」）の契約台数の合計

１．これまでの取り組み

当社は、インターネットや電話で直接ご契約いただくダイレクト型（ネット型）の自動車保険を2000年6月から販売しており、2023年1月保険始期からは新たなブランドコンセプトである「強くてやさしい」を具現化する商品として「強くてやさしいクルマの保険」、「強くてやさしいバイクの保険」を販売しています。

手厚い補償や信頼できる事故対応など万一のときも安心できる「強い」保険であることに加え、お客さまが自ら選べて納得感があり、価格もリーズナブルな「やさしい」保険として、多くのお客さまにご支持いただき、２０２５年度のご契約台数が100万台を突破しました。

２．今後の展開

当社は、三井住友海上グループの一員であること、そして成長著しいダイレクト事業領域を担う会社であることを明確に表すため、2027年4月に三井ダイレクト損保から「三井住友海上ダイレクト損害保険株式会社」への商号変更を予定しています。（2025年9月30日ニュースリリース(https://news.mitsui-direct.co.jp/press/20250930/index.html?id=40647)）

これまで以上に皆さまのご期待に応えられるよう、テクノロジーの進化や社会変化にあわせて現在ご提供している商品・サービスのさらなる拡充と深化を図り、「強くてやさしい」保険会社としてお客さまに選ばれ続けることを目指していきます。

～お客さまに安心をお届けする、当社の主な特長～

●分かりやすいWebサイト

最新のIT設計思想や新技術を採用した次世代基幹システム"Trusty"（注２）を2024年にリリース（2024年11月18日ニュースリリース(https://news.mitsui-direct.co.jp/press/20241118/index.html?id=40599)）し、よりわかりやすく手続きができるWebサイトへと刷新を行いました。

今後もチャットサービスやFAQを充実させるなどお客さまの声を取り入れながら、より見やすく・使いやすく・わかりやすいWebサイトへの改善を続けています。

●マーケティングシステムを活用した最適なご提案

国内生損保初（2024年3月時点、当社調べ）となるマーケティング向けソリューションを導入（2024年3月29日ニュースリリース(https://news.mitsui-direct.co.jp/press/20240329/index.html?id=40593)）し、先進的なデジタルマーケティングシステムを構築。

ネット自動車保険の強みを活かして、Webサイトやメール、お客さまセンターでの電話応対等の接点から、統合されたデータやリアルタイムのインサイトをもとに、お客さま一人ひとりに応じた最適なご提案やサービスをご提供しております。

●「あなたのコンシェルジュ」が丁寧にサポート

ネット自動車保険にはじめて加入されるお客さまにも安心いただけるよう、顧客サービスのプロから応対を習得した「あなたのコンシェルジュ」が電話やチャット等を通してわかりやすく丁寧にサポートします。

人とデジタルのベストミックスで、お客さまに寄り添った高品質なサービスをお届けしてまいります。

●アクシデントのときも安心の対応

万一の事故の際には、24時間365日事故発生の連絡を受け付けています。

また、事故対応のプロ「わたしの解決サポーター」がお客さまにしっかり寄り添い、テクノロジーも活用しながら、事故解決までサポートします。

ロードサービスはすべての契約に自動セットされており、事故時やバッテリー上がり、パンク等の車両故障・トラブルの際にいつでも現場へ駆けつけます。

●納得の保険料

充実のサービスを、中間コストを抑えた納得の保険料で提供しています。

大手損保からの切り替えで保険料が安くなった方の平均節約額は22,659円（注３）、また大手損保から切り替えた方の保険料満足度は96.3%（注４）と、多くの方にご満足いただいております。

（注２）「信頼できる」「頼りになる」システムを実現する、という想いを込めて、新たな基幹システムを"Trusty"と名付けています。

（注３）大手損害保険会社（4社）から切り替えたお客さまを対象とした当社アンケートより算出。（回答数：230件/ 集計期間：2024年8月20日～2024年8月27日）金額は保険料が安くなったと回答されたお客さまに申告いただいた平均値。当社商品・補償内容が前契約保険会社と異なるケースも含まれます。

（注４）大手損害保険会社（4社）から切り替えたお客さまを対象とした当社アンケートより算出。（回答数：269件/ 集計期間：2024年8月20日～2024年8月27日）集計方法：「満足」「やや満足」「やや不満」「不満」の選択肢のうち「満足」「やや満足」を「満足」として集計。

三井ダイレクト損害保険株式会社

会社名：三井ダイレクト損害保険株式会社

代表 ：取締役社長 河村 隆之

本社 ：〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目5番1号

Webサイト：https://www.mitsui-direct.co.jp/

設立：1999年6月

事業内容：損害保険業

三井ダイレクト損保は、インターネットを通じて加入ができる自動車保険「強くてやさしいクルマの保険」を取り扱う損害保険会社です。

「強くてやさしい」とは、私たち三井ダイレクト損保が、お客さまに対して“ありたい人格”を表したものです。

それが示しているのは、正直で公平で、本音であること。どこまでもお客さまの立場を優先させる姿勢があり、心から尽くせること。親切で頼りになり、いざというときは守って差し上げられること。

「強くてやさしい」存在であるから、お客さまの視点に徹底的に立つことができる。

そんな強い思い、決意を表しています。