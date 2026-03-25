神戸ストークスの西地区優勝まで“マジック１”！アジア初の水辺のアート「KOBE BUBBLUMI 2026」もストークスGREEN ver. のイルミネーションで応援！

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 渋谷 順）は、「GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）/ TOTTEI（トッテイ）」の運営企業として、アリーナを基点にスポーツ×エンターテインメントで神戸の新たな魅力づくりに取り組んでいます。

現在TOTTEIエリアでは、4月4日（土）に開業1周年を迎えるにあたり、1年間の感謝の想いを込めたイベント「TOTTEI KOBE開港祭」と、イマーシブなバブルアート×イルミネーションで彩る「KOBE BUBBLUMI （神戸バブルミ）2026」を開催中です。シドニー拠点のアーティストAtelier Sisu（アトリエシス）が手掛ける“アジア初上陸の水辺のアート”が、3月28日（土）・29日（日）は神戸ストークスのチームカラー：GREENで水辺に輝きを添え、ストークスにエールを送ります。

（※１）地上アートは東京にて開催歴あり。水辺アートは、当アーティストが手がける「アジア初の開催」です。

・イルミネーションはストークスGREENカラーが含まれる演出を予定しています。

・最新情報はTOTTEI 公式SNS（Instagram(https://www.instagram.com/tottei_official/) / X(https://x.com/tottei_official)）をご覧ください

『KOBE BUBBLUMI 2026』について

オーストラリア最大のカルチャーイベント「Vivid Sydney」やUS、イギリスなどで好評を博してきたアーティストAtelier Sisuによる水上アートがアジア初上陸。（※１）日中はシャボン玉のようにきらめくバブルアート、日没からは色鮮やかなイルミネーションとして、アリーナ西側の水面をアートキャンバスに見立てて開催します。アリーナ入口エリアにも全長9.8Mのアートが登場し、それぞれ見るタイミング・角度により見え方が異なる印象をお楽しみいただけます。アートには、壊れやすい泡（バブル）のはかなさが、日常の小さな事柄に感謝し、その瞬間を生きる大切さを思い起こすことように表現されており、「このとき・この場所だけの臨場感・熱狂と興奮」をお届けしてきたアリーナの開業1周年とマリーナ開業まで1年を記念した「この春だけの期間限定イベント」です。

開催日時： 2026年3月28日（土）29日（日）

点灯時間： 日没18:00～21:30

開催場所： GLION ARENA KOBE 西側水面

WEBサイト：https://www.totteikobe.jp/event/article/21138

【同時開催イベント情報】

ストークスGREENカクテルで祝杯を！神戸のバーと連携したスタンプラリー

首位独走中の神戸ストークスのチームカラーのGREENカクテルを飲んで祝杯を！

『KOBE BUBBLUMI 2026』会場と、まちなかバーや眺望のよいホテルのバーを2店舗以上めぐってアンケートに回答すると抽選で「アリーナを推し色で染める点灯権」や「神戸ストークスの選手サイン入りグッズ」、神戸をもっと好きになる体験チケットなど豪華賞品をプレゼントするデジタルスタンプラリーを開催中。この機会にさまざまなバーを訪れてお楽しみください。

詳細はこちら： https://www.totteikobe.jp/news/article/23625

ストークスコラボグルメ&スタンプラリー開催中！神戸ストークスを“食べて”応援！

TOTTEI内レストラン＆カフェでは、ストークスコラボグルメや開業1周年を記念したメニューがバラエティ豊かにラインナップ。TOTTEI緑の丘とTOTTEI内レストラン＆カフェを2店舗以上利用すると「神戸ストークスの選手サイン入りグッズ」などが抽選であたるデジタルスタンプラリーも開催中です。美味しいグルメ＆スイーツを食べてアンケートに答えるだけで応募完了！ぜひご参加ください。

スタンプラリー詳細はこちら；https://www.totteikobe.jp/news/article/24526

コラボグルメ詳細はこちら：https://www.totteikobe.jp/news/article/23874

神戸ストークス 3月・4月ホームゲーム情報

・神戸ストークス vs ライジングゼファー福岡（シン・エナジー presents）

ALL GREEN PROJECTオリジナルシャツを各日先着5,000枚プレゼント！

3月28日（土）18:05 試合開始 /3月29日（日）14:05 試合開始

詳細はこちら：https://www.totteikobe.jp/event/article/11307

・神戸ストークス vs 愛媛オレンジバイキングス（東伸産業 presents）

TOTTEI ＆ GLION ARENA KOBE開業１周年記念日！野外音楽フェスなど関連イベントが同時開催！

4月4日（土）13:05 試合開始 / 4月5日（日）13:05 試合開始

詳細はこちら：https://www.totteikobe.jp/event/article/11310

・神戸ストークス vs 鹿児島レブナイズ（神戸トヨペット presents ）

開港祭ネーミングライツパートナーの神戸トヨペットによる様々なイベントも開催！

4月11日（土）18:05 試合開始 / 4月12日（日）14:05 試合開始

詳細はこちら：https://www.totteikobe.jp/event/article/11313

・神戸ストークス vs 熊本ヴォルターズ（デジアラホールディングス presents）

レギュラーシーズンホーム最終戦！

4月18日（土）18:05 試合開始 / 4月19日（日）14:05 試合開始

詳細はこちら；https://www.totteikobe.jp/event/article/11316

神戸ストークス プレーオフ情報

神戸ストークスは既に『りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26』への進出が決定。ホーム開催時は全試合をGLION ARENA KOBEで開催します。

ホーム開催時試合日程

・クォーターファイナル 対戦相手：未定

GAME 1 5月1日（金） 19:05 試合開始

GAME 2 5月2日（土） 16:05 試合開始

GAME 3 5月3日（日） 14:05 試合開始

※2戦先勝方式により、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。

・セミファイナル ※予定

GAME 1 5月8日（金） 19:05 試合開始

GAME 2 5月9日（土） 16:05 試合開始

GAME 3 5月11日（月） 19:05 試合開始

※クォーターファイナル進出クラブのうち、ストークスのプレーオフ出場順位が上位の場合のみホーム開催となります。

※2戦先勝方式により、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。

・ファイナルor 3位決定戦 ※予定

GAME 1 5月16日（土） 16:05 試合開始

GAME 2 5月17日（日） 14:05 試合開始

GAME 3 5月19日（火） 19:05 試合開始

※ファイナルor 3位決定戦進出クラブのうち、ストークスのプレーオフ出場順位が上位の場合のみホーム開催となります。

※2戦先勝方式により、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。

Bリーグのプレーオフに関する情報はリーグ特設サイトもご参照ください

詳細はこちら https://www.bleague.jp/postseason/2025-26/

『TOTTEI KOBE 開港祭 1st ANNIVERSARY』実施概要

開催期間： 2026年3月20日（金・祝）～4月19日（日）

サイト ： https://totteikobe-anniversary.com/1st/

主な内容：

・KOBE BUBBLUMI 2026 3月20日（金・祝）～4月19日（日）

・MOVE KOBE TOGETHER～未来の移動を、神戸とともに 3月20日（金・祝）

・KOBE DRIVE LIVE vol.3 3月20日（金・祝）～22日（日）

・TOTTEI MUSIC GRADATION ‘26 3月29日（日）

・TOTTEI PARK FESTIVAL 2026 4月4日（土）・5日（日）

・ワンダーウォーク神戸 4月18日（土）・19日（日）

・神戸ストークス ホームゲーム ほか