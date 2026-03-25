通信の未来を議論するカンファレンス「JUSA Unite 2026」でソフトバンク松本幸助氏の基調講演が決定

一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会

一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA、会長：近藤 邦昭）が、2026年4月22日(水)に開催する通信事業者向けセミナーイベント「JUSA Unite 2026」に、ソフトバンク株式会社 IT統括ビジネスシステム開発本部 本部長である松本 幸助氏が基調講演として登壇することが決定しました。

■ 基調講演：AI の深化・通信の進化

（敬称略）登壇者：ソフトバンク株式会社 IT統括ビジネスシステム開発本部 本部長 松本 幸助

もはや通信は単なるインフラではなく、AIという知能を社会の隅々まで届ける「神経系」へと進化しました。本セッションでは、ソフトバンクのIT部門を牽引する立場から、高速・低遅延な通信網と深化し続けるAIが融合することで生まれる新たな価値創造について議論します。社内業務の徹底的な自動化から、顧客体験を劇的に向上させるサービス開発まで、IT統括本部が取り組んでいるイノベーションを紹介。技術の進化をいかにして「社会課題の解決」と「持続可能な成長」に結びつけていくべきか、その道筋を明らかにします。

■ プログラム

JUSA Uniteでは、基調講演のほかにも、総務省、警察庁、そして業界をリードする民間企業各社が登壇する多彩なプログラムを予定しております。参加は無料です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74499/table/33_1_94bcd76c7dd66fd58b903741aedd3412.jpg?v=202603251251 ]

（敬称略）

【お申し込み方法】

以下のイベント特設サイトにて受け付けております。

イベント特設サイト： https://unite.jusa.jp/

■ JUSA Unite 2026 開催概要

【イベント名称】通信事業者向けセミナー JUSA Unite 2026

【開催日時】 2026年4月22日(水)

本会 10:00～18:30 ／ 意見交換会 18:30～20:00（予定）

【会場】 秋葉原UDXシアター（東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 4F）

【参加費】 無料（事前登録制）

【定員】 170名

【主催】 一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）

【後援】 電話事業者認証機構（ETOC）、一般社団法人電気通信事業者協会（TCA）、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会（JAIPA）、一般社団法人テレコムサービス協会（TELESA）、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟（JCTA）、一般財団法人日本データ通信協会、Japan Anti-Abuse Working Group（JPAAWG）

イベント特設サイト： https://unite.jusa.jp/

■ 後援団体

■ 一般社団法人 日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）について

長い歴史を持つ電話サービスはインターネットやクラウドの技術と融合することでシームレスに統合されたユニファイド通信サービスへと進化しています。JUSAは会員事業者と共に、ユニファイド通信を市民の皆さんに安心してご利用いただけるように議論・活動しています。

協会名： 一般社団法人 日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）

ウェブサイト：https://jusa.jp/

代表者： 会長 近藤 邦昭

運営形態：非営利

設 立： 2019年5月

所在地： 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル