ホログラムがきらめく「ふわふわたっとん きらきらステッカーセット」を新発売

ナカバヤシ株式会社

ナカバヤシ株式会社（本社：大阪市中央区、社長：中林一良）は、株式会社サンレモン（本社：東京都豊島区、社長：白鳥聡）とコラボレーションした「ふわふわたっとん きらきらステッカーセット」を2026年5月中旬より全国で順次発売します。また発売に先駆け4月上旬より順次、全国のロフトにて先行発売いたします。

ふわふわたっとんが、キラキラなステッカーになりました。

「ふわふわたっとん きらきらステッカーセット」は、サンレモンの大人気ぬいぐるみのたっとんを、可愛らしいサイズにしたキラキラなホログラムステッカーです。

全6種類、1種3柄の各2枚入りです。

デコレーションにもぴったりなサイズ！

3柄各2枚入り！

本製品は通常のステッカーとしての使用はもちろん、スマホの裏面に入れたり、デコレーションにも最適です。

好きなたっとんを組み合わせればもっと可愛い！ふわふわたっとんとは

株式会社サンレモンのオリジナル商品。足元のペレットで自立できるぬいぐるみ「ふわふわたっとん (R)」SNSでも話題のおっとり癒し系ぬいぐるみシリーズのキャラクターです。https://www.sunlemon-original.jp/

製品特徴

製品詳細

- サンレモンの大人気シリーズ、ふわふわたっとんのステッカー- きらきらのホログラムと、淡い色味が可愛らしい集めたくなるステッカーです。- 全6種類、1種3柄の各2枚入りSTK-002-1くま・うさぎ・いぬSTK-002-2くま(ありがとん)・うさぎ(ありがとん)・ねこ(ありがとん)STK-002-3ぱんだ・ぞう・ひよこSTK-002-4おおかみ・とら・さめSTK-002-5くま(はーと)・うさぎ(はーと)・かえるSTK-002-6しばいぬ・にほんざる・かっぱ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/225_1_fa0029215150b271033bbab5ab4103f7.jpg?v=202603251251 ]

※プレス・リリースの内容は、発表当時のものです

ナカバヤシ株式会社

1951年設立。ノート、ファイル、アルバム、手帳等紙製品製造販売。商業印刷や図書館事業支援等、BPO、シュレッダ、オフィス家具、メディカル用品、PCアクセサリ、防犯用品等、事務用品製造販売。



https://www.nakabayashi.co.jp