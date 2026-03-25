代表・土井がオンラインカンファレンス「The Orchestration 2026 ～令和版トラクション19 Day1」に登壇

ohpner株式会社

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井 健）の代表・土井は、2026年4月13日（月）から開催される、株式会社Bizibl Technologies(https://bizibl.tv/company)主催のオンラインカンファレンス「The Orchestration 2026 ～令和版トラクション19 Day1」に登壇いたします。

デジタル広告が飽和する現代、ユーザーの記憶に残る「認知設計」が重要視されています。当日は、モビリティ広告（旧アドトラック）やタクシー広告、エレベーター広告といった生活導線における複数接点の重なりが生む認知効果を解説。デジタル一辺倒から脱却し、市場を制するためのオフライン戦略の勝ち筋についてお話しします。

【登壇概要】

・テーマ：オフライン広告を制する者が、市場を制す

・登壇日時： 2026年4月13日（月）～17日（金）11:50 ～ 12:15（予定）

※5日間同内容の録画配信になります。

【The Orchestration 2026 ～令和版トラクション19】 スタートアップ成長のバイブル『トラクション』の出版から10年。本イベントでは、現代のビジネス環境に合わせてアップデートされた「令和版・19のチャネル」を再定義します。各領域を牽引するトップランナー企業19社が集結し、次世代のマーケティング戦略を提示する国内最大級のカンファレンスです。

【開催概要】

・日時：［Day1］2026年4月13日（月）～17日（金）10:00～13:10

※土井登壇時間：11:50～12:15

・場所：オンライン開催

・参加費：無料（事前申込制）

・参加特典： 抽選で100名様に書籍『トラクション ―スタートアップが顧客をつかむ19のチャネル』(https://www.amazon.co.jp/dp/4873117224)をプレゼント

▼ 公式サイト・参加申込はこちら

https://attendee.bizibl.tv/sessions/senzNrqG8g5m/5709e5dd-fd2d-45c4-8ad7-4659cf460ed6

■ ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。 モビリティ広告（旧アドトラック）、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。