新番組『昼までダラット』SBSテレビが静岡の朝をリニューアル！

静岡放送株式会社

静岡放送（SBS）は2026年4月4日から毎週土曜9:28放送、静岡の「いま」、その瞬間を空気ごとお届けする“生中継”の新番組『昼までダラット』をスタートします。

昼までダラット（毎週土曜9:28放送）

番組名の「ダラ」は、静岡県民にはお馴染みの方言「～だら？」（～でしょう？の意）に由来します。土曜の朝は肩の力を抜いて「だらっと」リラックスして楽しんでほしい、そんな思いを込めました。一方で後ろに付く「ット」には、情報が“パッと”届き、心に“グサッと”刺さるような、生放送ならではの鋭い瞬発力を託しています。

コンセプトは生放送の極限！スタジオなしのライブドキュメント

『昼までダラット』には、決まったスタジオがありません。大型商業施設や旬の行楽地をキーステーションに据え、県内各地の中継先をリアルタイムでつなぎます。

さらに番組では、お出かけスポットやランチの情報など週末の計画にすぐ役立つ情報を発信。「誰かに話したくなる耳よりなサービス」や「知っているだけで少し得をする旬の情報」も織り交ぜながら、静岡の週末をより豊かに彩ります。

番組のMCは、SBSアナウンサーの井手春希と毎週入れ替わりで登場する個性豊かなゲストMCたち。初回ゲストはNON STYLE・井上裕介さんに決定！毎週変わるMCと、変化し続ける中継現場。その掛け合わせから生まれる予期せぬ「化学反応」こそがこの番組の大きな見どころです。

静岡新聞SBSが仕掛ける、新しいメディアのカタチ

番組ロゴ

また、テレビ・ラジオ・新聞の3媒体で情報を届け続けてきた静岡新聞SBSグループの総合力を結集し、これまでにないダイナミックなメディアミックスを展開します。

静岡新聞編集局の取材力を投入する企画「おしゃべり新聞」では、従来の新聞の「枠」を飛び出し、独自の視点を盛り込んだ『昼までダラット』オリジナル新聞を発行。

さらにSBSラジオとは、土曜の同時刻に放送中の『サタデービューン』とのクロス放送を実施します。映像と音声が交差する、熱気あふれる中継をお楽しみに。

「見る」から「巻き込まれる」へ、主役はあなたです。

そして、この番組は視聴者のみなさまを「ほったらかし」にはしません。生電話を使ったクイズなど双方向企画を通じて、視聴者のみなさまの手で番組の筋書きが変化する「超・視聴者参加型」の放送を目指します。

毎週何が起きるかわからない！「見る番組」から、誰もが「巻き込まれる番組」へ。

ゆるく「だらっと」、情報は「パッと」。

『昼までダラット』は静岡の朝を、そしてあなたの週末を、リニューアルしていきます。

初回ゲストMC・井上裕介（NON STYLE）(C)YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.【初回ゲストMC：井上裕介（NON STYLE）コメント】

静岡は、沼津の劇場に通っていた時期もありましたし、浜松まで大好きなうなぎを食べに行ったりと、僕にとっては非常に馴染み深く、とにかく『ご飯が美味しい！』という最高のイメージがある場所です。以前、静岡でレギュラー番組をやらせていただいていた頃から、街の様子もきっと変わっているはず。

そんな静岡の『今の変化』を、番組を通して自分自身も楽しみながら発見していきたいと思っています。

皆さんの週末の朝がより楽しく、より新しく変わるような時間をお届けします。

ぜひご覧ください！

【プロデューサー：多々良洋介 コメント】

予定通りに進む番組には安心感があります。

一方で、思いがけない瞬間こそが、強く記憶に残るのではないかとも感じています。

だからこそこの番組はあえて、揺れるフォーマットを選びました。

生放送だからこそ生まれる偶然や空気の変化も、そのまま番組の一部として受け止めていきたいと考えています。

『昼までダラット』は、完成品を見せる番組ではなく、放送しながら形になっていく番組です。視聴者の声や現場の偶然が加わって初めて完成する。静岡の“いま”を、県民のみなさんと一緒につくっていけたらと思っています。

また、テレビ・ラジオ・新聞というメディアを同じグループで持つ私たちだからこそできる挑戦にも向き合います。それぞれの強みを持ち寄り、一つのライブ空間として結び直す。

まだ手探りの部分もありますが、局の総力を静岡のために最大化できる形を模索し続けます。

毎週土曜の朝が、待ち遠しくなる時間になることを目指して。

「だらっと」した空気の中に、本気のライブを走らせていきます。

【放送日時】4月4日（土）スタート 毎週土曜9:28 放送（静岡ローカル）

【公式サイト】https://www.at-s.com/sbstv/program/daratto/

【公式X】https://x.com/daratto_sbs （@daratto_sbs）

【制作】SBS（静岡放送）