文字を読む苦手が、学ぶ苦手にならないように。「天神」中学生版に5教科対応の音声読み上げ機能を実装

株式会社タオ

30年以上にわたり、一人ひとりの発達や特性に合わせた個別最適化学習を追求してきた株式会社タオは、デジタル学習教材「天神」において、中学生の学習環境を大きく変える大型アップデートを実施いたしました。

今回の核となるのは、中学生版の主要5教科に実装された「音声読み上げ機能」です。GIGAスクール構想により1人1台端末が普及した一方で、「読み書きの壁」に突き当たっていた生徒たちが、他者の助けを借りずに自律して学べる環境を実現しました。

「読む」負荷を取り除き、中学生の「考える力」を引き出す

「教科書の内容を理解したいのに、文字を読むことに時間がかかりすぎて力尽きてしまう」。これまで「天神」小学生版で提供し、多くの保護者や教育関係者から支持されてきた音声読み上げ機能に対し、中学生版への導入を望む声が数多く寄せられてきました。

本日より実装された中学生版の音声読み上げ機能は、国語、数学、英語、理科、社会の主要5教科に対応。問題文・ヒント・解説を耳から取り入れることを可能にします。これは、GIGAスクール構想下の学校現場で求められる「合理的配慮」を家庭学習・教育現場の双方で実現するものであり、視覚情報の処理に特性を持つ生徒が、本来持っている「考える力」を存分に発揮することを支援します。

読み上げ機能の真価は、「天神」の教科書準拠の問題・レクチャー・丁寧なヒント・スモールステップ構成と一体になって動く点にあります。小学生版のユーザーからは「読み上げがあると取り組みやすさが全然違う」との声も届いており、体験者アンケートでも「集中できる」「一人で取り組める」と最も多くの支持を集めた機能です。「読む」への負荷が消えることで、「天神」本来の学習効果を最大限に引き出せます。

「自己実現を支援する」理念のもと、すべての中学生へ

株式会社タオは、「自己実現を支援する」ことを会社の使命としています。30年以上にわたり向き合ってきたのは、画一的な教育に馴染めず自信を失いかけた子どもたちの姿でした。今回のアップデートは、最新のデジタル技術と、長年蓄積された個別学習の知見を融合させ、一人ひとりが自律して学べる環境の完成形を目指しています。天神は、新学期を迎えるすべての子どもたちが、自分のペースで歩み出す勇気を届けます。

問い合わせ先

株式会社タオ

所在地：〒525-0032 滋賀県草津市大路2丁目9-1 陽だまりビル5階

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