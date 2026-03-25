味付け牛肉シリーズ2品を新発売！

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

米久株式会社(静岡県沼津市)は、牛肉を使用した調味食肉商品として「焼肉牛カルビ」、「薄切り牛すき」の2品を「味付け牛肉」シリーズとして発売します。

焼肉牛カルビ 商品イメージ薄切り牛すき 商品イメージ

ポイント１ 解凍・下味不要、忙しい平日 手軽に夕食のメインディッシュを！

チルド品のため解凍の手間がなく、特製たれで味付け済みです。お好みの野菜と合わせて炒めるだけで、夕食のメインディッシュが手軽に1品完成します。忙しい平日の食卓をサポートします。

ポイント2 夕食のおかずを彩る2種類の味付けをご用意

「焼肉牛カルビ」は洋ナシ・リンゴ・パイナップルの3種の果汁を使用した特製焼肉たれで仕上げました。野菜と一緒に炒めるほか、丼ぶりなど幅広いメニューが楽しめます。「薄切り牛すき」は、超特選醤油と三温糖を使用した特製たれで仕上げました。夕食の牛肉使用メニューにおいて春夏の需要も高い牛丼や、すき焼きとして、ねぎや白菜、トマトなどの具材と合わせてご活用いただけます。

焼肉牛カルビ調理例（本品にお肉以外の具材は含まれていません）薄切り牛すき調理例（本品にお肉以外の具材は含まれていません）

- 商品名

焼肉牛カルビ 160g ※未加熱商品です。十分に加熱してお召し上がりください。

薄切り牛すき 160g ※未加熱商品です。十分に加熱してお召し上がりください。

- 発売日

2026年4月1日

- 発売地区

全国

- 参考小売価格

各 600円（税込）

- 保存温度

4℃以下