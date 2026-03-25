走れるハンズフリーシューズ「FREEDOM RUN」新登場！4月1日(水)よりGINZA SIX POPUP STOREにて世界最速発売

丸紅コンシューマーブランズ株式会社

丸紅コンシューマーブランズ株式会社が展開する、米国発のハンズフリーシューズブランド「Kizik（キジック）」は、走れるハンズフリーシューズ「FREEDOM RUN（フリーダム ラン）」を、2026年4月1日（水）よりGINZA SIX POPUP STOREにて先行発売いたします。公式オンラインストアでは、同年4月17日（金）より販売します。

Kizikは、世界初のハンズフリーシューズ専門ブランドとして、“履く”動作そのものを再設計してきました。創業者マイケル・プラットが8年にわたり開発を重ね、現在では200件以上の特許技術を有するなど、ハンズフリー領域を牽引。近年では米国での累計販売数が300万足を超えるなど、急成長を遂げています。

今回新登場する「FREEDOM RUN」は、日常使いからランニング、ジムトレーニングまで対応する一足です。かかとを踏み込むだけで足がスッと入る独自構造「Internal Flex Arc(TM)」を搭載し、手を使わずにそのまま履けるハンズフリー体験を実現。 “履きやすい”にとどまらず、“走れる”という価値を一足で体現しています。さらに、超反発フォーム「VivaFoam(TM)」を採用し、軽さと反発力を両立しました。

脱ぎ履きする動作のストレスから解放し、忙しい毎日の中でも“立ち止まらずに、すぐ走り出せる”、日常とトレーニングをシームレスにつなぐ一足です。

「FREEDOM RUN」の商品特長

1．HandsFree Labs(R) テクノロジーによるハンズフリー体験

かかとを踏み込むだけでスッと足が入り、ヒール部分が瞬時に跳ね上がって元の位置に戻る独自のハンズフリー構造「Internal Flex Arc(TM)」を採用。履きやすいだけではなく、“脱げにくい”独自技術で、走っている間もかかとをしっかり支えます。靴ひもを結び直す手間もなく、玄関で数秒あればジョグもランもすぐにスタートでき、ジムでのシューズの着脱もスムーズで、トレーニングと日常をシームレスにつなぎます。

2．超反発フォーム「VivaFoam(TM)」が支える、軽くてタフな走り

ミッドソールに軽量かつ高い耐久性・耐圧縮性を持つフォームクッション「VivaFoam(TM)」を採用し、着地の衝撃をしっかり吸収しながら優れた反発力で次の一歩を押し出します。さらに、ソールの形状を工夫することで足がかかとからつま先へ自然に転がるように動き、スムーズな走りをサポート。フルラバーアウトソールが高い耐久性とグリップ力、しなやかな曲がりやすさを実現しています。

3．通気性とフィット感に優れたアッパー構造

軽くてムレにくいメッシュ素材のアッパーで長時間走っても快適に過ごせることに加え、伸縮性のあるシューレース構造により足に自然になじむフィット感を実現します。さらに、クッション入りのやわらかな履き口が足との接触を和らげ、足入れのしやすさとフィット感を高めます。

4．毎日のランを支えるコンフォート機能

足裏をしっかり支えるクッション性の高いインソールに、ニオイを抑える加工を施し、いつでも快適に。足の動きに合わせた設計により、自然なフォームで軽快に走れる安定感とクッション性を備えています。

商品情報Women‘s ：Surf Spray/Beach GlassMen’s ：Barely Blue

商品名：FREEDOM RUN（フリーダム ラン）

販売価格：23,100円（税込）

カラー展開：＜Men’s＞Celadon Tint/Minced Quince（セラドンティント／ミンストクインス）Harbor Mist/Hazel（ハーバーミスト／ヘイゼル）Alloy/Blue（アロイ／ブルー）Barely Blue（ベアリーブルー）

＜Women‘s＞Surf Spray/Beach Glass（サーフスプレー／ビーチグラス）Soft Chambray/Ultramarine（ソフトシャンブレー／ウルトラマリン）Celadon Tint/Minced Quince（セラドンティント／ミンストクインス）Barely Blue（ベアリーブルー）

発売日：2026年4月1日（水） GINZA SIX POPUP STORE ／ 4月17日（金）公式オンラインストア

サイズ展開：＜Men’s＞25cm-28cm,29cm,30cm ＜Women‘s＞ 22.5cm-26.5cm

【Kizik POP-UP STORE GINZA SIX 概要】

期間：2026年1月28日（水）～ 4月21日（火）

場所：GINZA SIX 5F（東京都中央区銀座6丁目10-1）

取扱アイテム：2026年春夏新作を含む19モデル以上を予定

※営業時間、休業日、その他詳細は、

GINZA SIX公式サイトおよび館内案内をご確認ください。

Kizikについて

米国ユタ州リンドンに拠点を置くKizikは、業界を牽引するハンズフリーシューズブランドです。200を超えるハンズフリー技術の特許を保有、または申請中で、革新的な最先端技術とアイディアを搭載した商品を次々と生み出しています。絶え間ないイノベーションに支えられるKizikは、自由に外出し、人と出会い、行動し探索し「動くことへの素晴らしさ」に気づいて摩擦のない大きく広い世界を切り開いていくという想いの基、老若男女問わずすべての人が自分らしくあれるようなイノベーティブなユニバーサルデザインを追求しています。

発売から2年後の2019年にナイキ社が出資し、ライセンス契約を結んでいます。ハンズフリーシューズ市場で先進的なブランドとして評価されています。

本社所在地:1172 West 700 North, Suite 200, Lindon, UT 84042, U.S.

Kizik(キジック)公式オンラインストア：https://kizik-japan.com/

Kizik Japan 公式インスタグラム: Kizik_JP：https://www.instagram.com/kizik_jp/

※Kizik(キジック)を装った偽の通販サイト(なりすましECサイト)が存在します。「偽の通販サイト(なりすましECサイト)」は丸紅コンシューマーブランズ株式会社と一切の関わりがございません。当社はKizikの日本国内における独占販売代理店契約を結んでおり、当社サイトが公式であり、それ以外で「公式サイト」と謳っているサイトは全て偽サイトとなりますのでご注意ください。

会社概要

丸紅コンシューマーブランズは、ビジョンである「EverStride(エバーストライド)」を掲げ、靴事業を起点に未来を創造する企業です。（「EverStride」は「Everlasting」「永続する」と「Stride(歩み)」を組み合わせた言葉で、仲間とともに歩み続ける姿勢を表しています）設立30周年を迎えた2024年5月、「丸紅フットウェア」から社名を変更し、「IFME」や「MERRELL」「ROCKPORT」「CARIUMA」「Saucony」「Kizik」など多彩なブランドを通じて消費者への新たな価値づくりに挑戦しています。

本社所在地:東京都台東区台東 1 丁目 30 番 7 号 秋葉原アイマークビル 12 階

HP: https://www.marucob.com/(https://www.marucob.com/)