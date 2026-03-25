あなたの使用済みのノートが新しいノートの表紙に 「つなげるーぱ！」全国の文具ストア25店舗で回収ボックス設置開始

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、使用済みのノートの回収・リサイクルを通じて循環型社会の実現を目指す「つなげるーぱ！」プロジェクトにおいて、2026年3月25日（水）より、全国の文具ストア25店舗で使用済みのノートを回収するためのボックスを設置いたします。これまで小学校を対象に展開してきた本プロジェクトに、個人のお客様も参加いただけるようになります。

１．文具ストアでの回収開始の背景

コクヨグループが掲げるマテリアリティのひとつ「循環型社会への貢献」では、パートナーやお客様とともに、資源循環の輪を広げ、「捨てない社会」をリードしていくことを目指しています。

使用済みのノートを回収し、新しいノートの表紙に再利用することで、お客様と共に循環型社会の実現を目指すプロジェクト「つなげるーぱ！」は、取り組み開始当初より「個人でも参加したい」というお問い合わせをいただいていました。少しでも多くのノートを「捨てない」で、資源として循環させ続けるため、この度、本プロジェクトの趣旨に賛同いただいた全国の文具ストア25店舗に専用の回収ボックスを設置し、個人のお客様による使用済みのノートの回収参加を実現いたしました。

２．「つなげるーぱ！」の取り組みについて

コクヨグループは、回収したノートを資源として再活用することを通じて、子どもたちに循環型社会の大切さを伝える体験型環境学習プログラムとして「つなげるーぱ！」を展開しています。2023年10月より全国の小学校を対象に使用済みのノートの回収を開始し、これまでに全国315校、約93,470名(いずれも累計)の児童が参加。6,107kg(51,187冊)のノートを回収しました。

本プロジェクトでは、単なるリサイクルにとどまらず、回収した製品を「同じ製品」として再生することで、お客様が循環を実感できる仕組みを構築。これにより、お客様一人ひとりが循環型社会づくりに参加できる機会を提供し、環境配慮行動の輪を広げていきます。

３．使用済みのノート回収の概要

回収開始日： 2026年3月25日（水）

回収対象： 個人が使用した紙製ノート・ルーズリーフ(メーカーは問いません／リングノート（金属・プラスチック製）や表紙が樹脂製の手帳など紙以外の素材を含むものは対象外です)

回収場所： 全国の協力文具ストア25店舗

※店舗詳細はこちら：https://kokuyo.jp/tsunage-loopacollectionboxstores

回収方法： 店舗に設置する専用回収ボックスへ投函ください

皆さんの頑張りや思い出のつまったノートを、新しいノートの表紙に。回収の対象は小学生に限らず、子どもから大人まで広く受け付けています。お客様により回収ボックスに持ち込んでいただいた使用済みのノートは、新しいキャンパスノートの原料の一部として再生され、再び店頭へ。この「回収～再生までの循環の輪」を、より多くの方に実感していただけます。

店頭設置の回収ボックスイメージ4．使用済みのノートが回収されてから生まれ変わるまで

回収されたノートは、古紙回収センターに集められ分別・計量された後、製紙工場にて製品材料に再利用されます。その後、コクヨ工業滋賀にて、新しいノートの表紙へと生まれ変わります。そのノートが再び児童やお客様のもとに届くサイクルを作り出すことで、資源としての価値を落とさずノートからノートへとなる水平リサイクルを実現します。

ご参考）

▪キャンパスノート＜つなげるーぱ！＞について

「つなげるーぱ！」の取り組みで全国の小学校から回収した使用済みのノートを新しいノートの表紙に再利用した「キャンパスノート＜つなげるーぱ！＞」第3弾「絶滅危惧種 4柄パック」を2026年1月21日（水）から発売しています。

https://www.kokuyo.com/news/release/260114st/

キャンパスノート＜つなげるーぱ！＞第3弾イメージ

▪「つなげるーぱ！」サイト／参加のお申し込み

「つなげるーぱ！」2026年度の参加校と出張授業の申込受付を開始しました。

https://www.kaunet.com/kaunet/sustainability/tsunage-loopa

https://www.kokuyo.com/news/release/260316cs1/

▪「つなげるーぱ！」イメージ動画

https://youtu.be/6zGolcJq3Eg

▪「SUTENAI CIRCLE」サイト

本プログラムを含む、コクヨの循環型社会構築に向けた活動は以下サイトにて順次発信してまいります。

https://www.kokuyo.com/sustainability/sutenaicircle/

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【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/