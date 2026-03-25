FM AICHIで新番組『AI MUSIC NOAH』が4月1日（水）スタート！今聴くべき！AIミュージックを届けるステーション初のAI音楽専門番組！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）では、2026年4月より毎週水曜20:30～21:00に、新番組 「AI MUSIC NOAH」を放送開始いたします。

新番組「AI MUSIC NOAH」は、次々と生まれているAIクリエイターたちによる「AI MUSIC」をリスナーに届ける、FM AICHI初のAI音楽専門番組です。

生成AIの進化により、音楽制作は今、大きな転換期を迎えています。これまで音楽制作には、専門知識や技術、楽器、制作環境など、始めるまでに様々なハードルがありました。しかしAIの登場により、音楽知識や楽器がなくても、自分の中にあるイメージや発想を楽曲として形にできる時代が始まっています。一方で、AI需要の爆発的な拡大とともに、AI音楽も洪水のようにあふれています。この番組「AI MUSIC NOAH」では、その玉石混交のAI音楽の中から、未来に残すべき楽曲を選び出し、リスナーへ届けていきます。

番組タイトルの「NOAH」には“方舟”の意味を込めています。膨大なAI音楽が行き交う時代の中で、本当に届けるべき才能や楽曲を乗せ、未来へ運んでいく――「AI MUSIC NOAH」は、そんな“AI音楽の方舟”を目指す番組です。

また本番組では、楽曲そのものの紹介にとどまらず、まだ広く市民権を得ているとは言いがたいAIクリエイターたちにも光を当てていきます。それぞれの楽曲の聴きどころやこだわり、どんな音楽に影響を受けてきたのか、どのような発想から作品が生まれたのかなど、作り手の背景まで伝える音楽番組として展開してまいります。

AIによって広がる新しい音楽表現と、次代を担うクリエイターたちとの出会いを届ける30分。

FM AICHIの新番組「AI MUSIC NOAH」に、ぜひご期待ください。

- 番組概要

タイトル：AI MUSIC NOAH（読み：エーアイ ミュージック ノア）

放送日時：毎週水曜日 20:30～21:00

パーソナリティ：美濃部達宏

※初回放送は2026年4月1日（水）

放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

初回の放送をradikoで聴く→https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260401203000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260401203000)

※放送後1週間以内はradikoのタイムフリー機能を使って聴く事が可能です。

詳しくはradikoのホームページをご確認下さい。

- 番組のポイント

・オープニング、BGM、ジングル、紹介する楽曲も、すべてAIにより制作されたAI音楽専門番組

・AIクリエイターによる多彩なAI MUSICを厳選して紹介

・未来に残すべき楽曲をリスナーへ届ける番組コンセプト

・楽曲だけでなく、クリエイターのルーツやこだわり、制作背景まで深掘り

・AIによる“音楽制作の民主化”という時代の変化を発信

・「NOAH＝方舟」の名の通り、未来へ残すべき音楽を運ぶ番組を目指す

- パーソナリティ「美濃部達宏」 プロフィール

大学卒業後、秋元康氏に師事。その後独立し、放送作家として「うたばん」「音楽の日」「アッコにおまかせ」「UTAGE」など、数々のテレビ番組に携わる。現在は企業ブランディングのコンサルティングを手がけるほか、AIによるコンテンツ制作にも本格的に取り組んでいる。

- パーソナリティ「美濃部達宏」 コメント

AIは、人の可能性を広げる“拡張機能”だと考えています。

これまで音楽制作は、知識や技術、楽器、環境など、始めるためのハードルがありました。しかしAIによって、音楽知識がなくても、楽器がなくても、自分の中にあるイメージを曲の形にできる時代が始まっています。つまり、センスや発想があれば、誰もが音楽を生み出せる時代になったということです。これは音楽の民主化と言っていい大きな変化だと思います。

この番組を通して、音楽を聴く楽しみだけではなく、音楽を作る楽しみも広がっていけば嬉しいです。

そして、まだ十分に市民権を得ているとは言えないAIクリエイターたちが作る魅力的なAI MUSICを、しっかりと紹介していきたいと思っています。

曲だけでは見えにくい、そのクリエイターならではのこだわりや、どんな音楽に影響を受けてきたのか、どこに聴きどころがあるのかまで伝えていくことで、AI音楽をより豊かなカルチャーとして届けていきたいです。