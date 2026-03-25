オンキヨーのリアルストア 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ）」 世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」に初出展
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、2026年3月28日（土）～3月29日（日）に東京ビッグサイトで開催される世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」※1にオンキヨーのリアルストアである「ONKYO DIRECT ANIME STORE（以下、音アニ）」※2の初出展をいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345033/images/bodyimage1】
音アニブースでは新製品の先行販売を中心に音アニ2店舗で販売中の100種類近くの商品を取り扱う物販コーナーを展開、その他に特設試聴/体験ブースでは新たなコラボレーションモデルのワイヤレスイヤホンやゾーガンキン (EMSヘッド＆フェイススパ)の内蔵ボイスが試聴でき、ゾーガンキン (EMSヘッド＆フェイススパ)はEMSを体験できます。
なお会期中は先行販売品/試聴コーナーの混雑を想定しイベント開始時刻と同時に整理券の配布を行います。
また音アニに新しく登場したキャラクターの名前を決める投票を開催いたしますので是非ご参加ください。
※1「AnimeJapan2026」音アニ出展概要
開催日時：2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30
会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-10-1）東展示棟1-8ホール
東展示ホール A17 音アニブース
https://anime-japan.jp/exhibition/detail/?id=178
＜特設ページ＞
https://onkyodirect.jp/shop/pages/aj2026.aspx
※2「ONKYO DIRECT ANIME STORE(音アニ）」
音アニ1号店公式サイト：https://onkyoanime.com/
音アニ1号店公式X ：https://x.com/ONKYO_ANIME
音アニ2号店公式サイト：https://onkyoanime-lifestyle.com/
音アニ2号店公式X ：https://x.com/ONKYO_ANIME_2
(物販コーナー情報)
＜先行販売製品＞
・新作コラボ新規描き下ろし「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」のAnimeJapan限定セット
・新作コラボ描き下ろし「ワイヤレス充電器」
※上記ご購入者にAnimeJapan限定「新規描き下ろしイラストA4クリアポスター」をプレゼント
＜他アニメ商品雑貨ラインナップ＞
・缶バッジ
・アクリルスタンド
・クリアファイル
・時計
・ワイヤレスイヤホン など
＜特設ページ＞
https://onkyodirect.jp/shop/pages/aj2026.aspx
※販売する商品ラインナップ、デザイン、仕様等は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
配信元企業：オンキヨー株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345033/images/bodyimage1】
音アニブースでは新製品の先行販売を中心に音アニ2店舗で販売中の100種類近くの商品を取り扱う物販コーナーを展開、その他に特設試聴/体験ブースでは新たなコラボレーションモデルのワイヤレスイヤホンやゾーガンキン (EMSヘッド＆フェイススパ)の内蔵ボイスが試聴でき、ゾーガンキン (EMSヘッド＆フェイススパ)はEMSを体験できます。
なお会期中は先行販売品/試聴コーナーの混雑を想定しイベント開始時刻と同時に整理券の配布を行います。
また音アニに新しく登場したキャラクターの名前を決める投票を開催いたしますので是非ご参加ください。
※1「AnimeJapan2026」音アニ出展概要
開催日時：2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30
会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-10-1）東展示棟1-8ホール
東展示ホール A17 音アニブース
https://anime-japan.jp/exhibition/detail/?id=178
＜特設ページ＞
https://onkyodirect.jp/shop/pages/aj2026.aspx
※2「ONKYO DIRECT ANIME STORE(音アニ）」
音アニ1号店公式サイト：https://onkyoanime.com/
音アニ1号店公式X ：https://x.com/ONKYO_ANIME
音アニ2号店公式サイト：https://onkyoanime-lifestyle.com/
音アニ2号店公式X ：https://x.com/ONKYO_ANIME_2
(物販コーナー情報)
＜先行販売製品＞
・新作コラボ新規描き下ろし「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」のAnimeJapan限定セット
・新作コラボ描き下ろし「ワイヤレス充電器」
※上記ご購入者にAnimeJapan限定「新規描き下ろしイラストA4クリアポスター」をプレゼント
＜他アニメ商品雑貨ラインナップ＞
・缶バッジ
・アクリルスタンド
・クリアファイル
・時計
・ワイヤレスイヤホン など
＜特設ページ＞
https://onkyodirect.jp/shop/pages/aj2026.aspx
※販売する商品ラインナップ、デザイン、仕様等は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
配信元企業：オンキヨー株式会社
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