フィギュアスケート中井亜美さんオリンピック祝賀会を開催決定
学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校（校長 今井修）は、5月上旬に千葉県内にて、在校生である中井亜美さん（千葉学習センター2年）のオリンピック祝賀会を開催することを決定しました。
本祝賀会は、中井さんが、フィギュアスケート競技の日本代表選手としてミラノ・コルティナオリンピックに出場し、見事銅メダルを獲得したことを記念し開催します。在校生のオリンピック出場、さらに銅メダル獲得は、勇志国際高校としても大変名誉なことであり、オリンピックという大舞台で自身の力を発揮し、在校生と教職員のみならず、日本中そして世界中に希望や感動を与えてくれた中井さんの功績を称えるものです。在校生、卒業生、保護者の方をはじめ多くの方と祝福の時間を共有できます。
祝賀会では、祝賀会オリジナルムービーの上映や記念うちわの配布、1日限りのフォトスポットも出現予定です。また、ここでしか聞けないスペシャルトークセッションや中井さんによるスピーチも予定しています。
祝賀会の様子は、YouTubeにて会場より生配信することが決定しました。直接足を運べない方も、自宅から気軽に等身大の中井さんの姿を視聴できます。
さらに、1月に開催した勇志国際高校主催のオリンピック壮行会へ参加した一般の方、2月18日と2月20日に公式Instagramのストーリー質問機能にてメッセージを送ってくださった方を対象に、抽選にて一般来場を受け付けます。さらに2次抽選では、公式Instagramフォロワーの方を対象に応募を受け付けます。（4月10日頃を予定）
報道・メディア関係者の方で、本祝賀会の撮影をご希望の場合は、chiba@yushi-kokusai.jp（担当：四宮）まで祝賀会撮影希望の旨を送信ください。祝賀会詳細や申込みフォームを順次お送りします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345066/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345066/images/bodyimage2】
勇志国際高校は、目標やライフスタイルに合わせて学習スタイルを選び、自分のペースで高校生活を送ることができる通信制高校です。全国5か所にある学習センターに好きな日数、曜日を選んで登校できる通学生、メタバース空間の教室に好きなアバターで登校できるメタバース生、自宅をはじめインターネット環境があればどこでもオンラインで学べるネット生、そして大学受験に特化したオンライン進学生の4つの学習スタイルがあります。
中井さんだけでなく、トヨタジュニアゴルフワールドカップにて1位に輝いた長粼大星くん（ゴルフ）、世界選手権大会（タイオープン大会）スラローム優勝の小野澤嶺さん（カヌー）など、世界で活躍するアスリート高校生がネット生として競技と高校生活を両立しています。また、勇志国際高校では、競技と高校生活の両立を応援するため、これまでの活動実績に応じた独自の減免制度も導入しています。
◆中井亜美さん（TOKIOインカラミ）主な戦績
2026年 ミラノ・コルティナオリンピック 3位
2025年 グランプリファイナル 2位
2025年 全日本選手権 4位
2024年 ジュニアグランプリファイナル 3位
2023年 世界ジュニア選手権 3位
◆勇志国際高校
ホームページ https://www.yushi-kokusai.jp/
Instagram（公式） https://www.instagram.com/yushikokusai_official/
配信元企業：学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校
本祝賀会は、中井さんが、フィギュアスケート競技の日本代表選手としてミラノ・コルティナオリンピックに出場し、見事銅メダルを獲得したことを記念し開催します。在校生のオリンピック出場、さらに銅メダル獲得は、勇志国際高校としても大変名誉なことであり、オリンピックという大舞台で自身の力を発揮し、在校生と教職員のみならず、日本中そして世界中に希望や感動を与えてくれた中井さんの功績を称えるものです。在校生、卒業生、保護者の方をはじめ多くの方と祝福の時間を共有できます。
祝賀会では、祝賀会オリジナルムービーの上映や記念うちわの配布、1日限りのフォトスポットも出現予定です。また、ここでしか聞けないスペシャルトークセッションや中井さんによるスピーチも予定しています。
祝賀会の様子は、YouTubeにて会場より生配信することが決定しました。直接足を運べない方も、自宅から気軽に等身大の中井さんの姿を視聴できます。
さらに、1月に開催した勇志国際高校主催のオリンピック壮行会へ参加した一般の方、2月18日と2月20日に公式Instagramのストーリー質問機能にてメッセージを送ってくださった方を対象に、抽選にて一般来場を受け付けます。さらに2次抽選では、公式Instagramフォロワーの方を対象に応募を受け付けます。（4月10日頃を予定）
報道・メディア関係者の方で、本祝賀会の撮影をご希望の場合は、chiba@yushi-kokusai.jp（担当：四宮）まで祝賀会撮影希望の旨を送信ください。祝賀会詳細や申込みフォームを順次お送りします。
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勇志国際高校は、目標やライフスタイルに合わせて学習スタイルを選び、自分のペースで高校生活を送ることができる通信制高校です。全国5か所にある学習センターに好きな日数、曜日を選んで登校できる通学生、メタバース空間の教室に好きなアバターで登校できるメタバース生、自宅をはじめインターネット環境があればどこでもオンラインで学べるネット生、そして大学受験に特化したオンライン進学生の4つの学習スタイルがあります。
中井さんだけでなく、トヨタジュニアゴルフワールドカップにて1位に輝いた長粼大星くん（ゴルフ）、世界選手権大会（タイオープン大会）スラローム優勝の小野澤嶺さん（カヌー）など、世界で活躍するアスリート高校生がネット生として競技と高校生活を両立しています。また、勇志国際高校では、競技と高校生活の両立を応援するため、これまでの活動実績に応じた独自の減免制度も導入しています。
◆中井亜美さん（TOKIOインカラミ）主な戦績
2026年 ミラノ・コルティナオリンピック 3位
2025年 グランプリファイナル 2位
2025年 全日本選手権 4位
2024年 ジュニアグランプリファイナル 3位
2023年 世界ジュニア選手権 3位
◆勇志国際高校
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