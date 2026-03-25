無人航空機（UAV）用部分放電カメラの世界市場2026年、グローバル市場規模（音響カメラ、紫外線カメラ、超音波カメラ）・分析レポートを発表
2026年3月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「無人航空機（UAV）用部分放電カメラの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、無人航空機（UAV）用部分放電カメラのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
最新の調査によると、世界の無人航空機（UAV）用部分放電カメラ市場規模は2024年に6280万ドルと評価されています。今後は電力設備の点検需要の拡大に伴い、2031年までに1億1800万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は9.6％と見込まれています。
無人航空機（UAV）用部分放電カメラとは、無人航空機に搭載して使用する特殊な検査用カメラシステムです。この装置は電気設備内部で発生する部分放電を検出および監視するために使用されます。部分放電とは、絶縁材料内部や周辺で発生する微小な電気放電現象であり、早期に発見されない場合は設備故障や重大な事故につながる可能性があります。
UAVに部分放電検出カメラを搭載することで、保守担当者は遠隔から安全かつ迅速に電力設備を点検できます。これにより作業の安全性が向上するとともに、設備故障のリスク低減や電力設備の信頼性向上につながります。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際政策の変化も考慮しながら、市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性への影響を総合的に分析しています。
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調査内容と分析範囲
本レポートは、世界の無人航空機（UAV）用部分放電カメラ市場を対象とした包括的かつ詳細な市場分析です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を評価しています。
市場規模の分析では、消費額（百万ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（ドル／台）などの指標を用いて、2020年から2031年までの市場動向と将来予測を示しています。さらに地域および国別の市場規模、販売動向、価格推移などについても詳細に分析しています。
また、2025年における主要企業の市場シェア推計や企業プロフィール、代表的な製品例なども掲載されています。これにより、各企業の競争戦略や市場ポジションを把握することが可能です。
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市場セグメント分析
無人航空機（UAV）用部分放電カメラ市場は、主に製品タイプと用途の2つの観点から分類されています。
製品タイプでは、音響カメラ、紫外線カメラ、超音波カメラの3種類に分けられます。音響カメラは部分放電に伴う音響信号を検出することで異常を特定します。紫外線カメラは放電時に発生する紫外線を捉えて異常箇所を可視化します。超音波カメラは高周波音波を利用して放電現象を検知する技術です。それぞれの方式は検出精度や使用環境に応じて選択されます。
用途別では、ガス絶縁開閉装置、変圧器、電力ケーブル、その他の電力設備の点検用途に分類されています。特に電力インフラの老朽化が進む地域では、予防保全の観点から点検需要が増加しています。
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主要企業と競争環境
本市場には複数の専門メーカーおよび技術企業が参入しています。主な企業として、Teledyne FLIR、Crysound、Ofil、Amperis、Shanghai Infratest Electronics、UAVForDrone、Ulirvision、UVIRCO Technologies、BSTなどが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「無人航空機（UAV）用部分放電カメラの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、無人航空機（UAV）用部分放電カメラのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
最新の調査によると、世界の無人航空機（UAV）用部分放電カメラ市場規模は2024年に6280万ドルと評価されています。今後は電力設備の点検需要の拡大に伴い、2031年までに1億1800万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は9.6％と見込まれています。
無人航空機（UAV）用部分放電カメラとは、無人航空機に搭載して使用する特殊な検査用カメラシステムです。この装置は電気設備内部で発生する部分放電を検出および監視するために使用されます。部分放電とは、絶縁材料内部や周辺で発生する微小な電気放電現象であり、早期に発見されない場合は設備故障や重大な事故につながる可能性があります。
UAVに部分放電検出カメラを搭載することで、保守担当者は遠隔から安全かつ迅速に電力設備を点検できます。これにより作業の安全性が向上するとともに、設備故障のリスク低減や電力設備の信頼性向上につながります。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際政策の変化も考慮しながら、市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性への影響を総合的に分析しています。
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調査内容と分析範囲
本レポートは、世界の無人航空機（UAV）用部分放電カメラ市場を対象とした包括的かつ詳細な市場分析です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を評価しています。
市場規模の分析では、消費額（百万ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（ドル／台）などの指標を用いて、2020年から2031年までの市場動向と将来予測を示しています。さらに地域および国別の市場規模、販売動向、価格推移などについても詳細に分析しています。
また、2025年における主要企業の市場シェア推計や企業プロフィール、代表的な製品例なども掲載されています。これにより、各企業の競争戦略や市場ポジションを把握することが可能です。
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市場セグメント分析
無人航空機（UAV）用部分放電カメラ市場は、主に製品タイプと用途の2つの観点から分類されています。
製品タイプでは、音響カメラ、紫外線カメラ、超音波カメラの3種類に分けられます。音響カメラは部分放電に伴う音響信号を検出することで異常を特定します。紫外線カメラは放電時に発生する紫外線を捉えて異常箇所を可視化します。超音波カメラは高周波音波を利用して放電現象を検知する技術です。それぞれの方式は検出精度や使用環境に応じて選択されます。
用途別では、ガス絶縁開閉装置、変圧器、電力ケーブル、その他の電力設備の点検用途に分類されています。特に電力インフラの老朽化が進む地域では、予防保全の観点から点検需要が増加しています。
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主要企業と競争環境
本市場には複数の専門メーカーおよび技術企業が参入しています。主な企業として、Teledyne FLIR、Crysound、Ofil、Amperis、Shanghai Infratest Electronics、UAVForDrone、Ulirvision、UVIRCO Technologies、BSTなどが挙げられます。