インフラ拡張および持続可能な水管理のトレンドに牽引され、ジオパイプ市場は2035年までに63.3億米ドル規模に達する見通し

インフラ拡張および持続可能な水管理のトレンドに牽引され、ジオパイプ市場は2035年までに63.3億米ドル規模に達する見通し