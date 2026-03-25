～日常にさりげないGODを…ミリオンゴッドの新グッズが降臨！～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、3月25日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/6ea700
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年3月25日販売商品（全4アイテム）
【Tシャツ】MILLION GOD-クラシックアウトドア
【ミニウォレット】MILLION GOD
【2way撥水バッグ】MILLION GOD
【リフレクターキーホルダー】MILLION GOD
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344593/images/bodyimage1】
【Tシャツ】MILLION GOD-クラシックアウトドア
価格: \4,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/T-S-GOD-outdoor.html
おなじみの天空城とアクロポリスの丘をクラシカルなアウトドアデザインで再構築した1枚。
丘の向こうからチョコンと顔をだしたゼウスがおちゃめです♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344593/images/bodyimage2】
【ミニウォレット】MILLION GOD
価格: \3,900 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-miniwallet-GOD.html
耐久性抜群のメッシュ素材を使用したタフ＆軽量なウォレットが降臨！
カードや小銭を入れてベルトループに通すのはもちろん、バッグやリュック、アウトドアチェアなどに装着して小物入れとして使うのもオススメです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344593/images/bodyimage3】
【2way撥水バッグ】MILLION GOD
価格: \3,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-2way_water_repellent_bag-GOD-2026.html
斜め掛けでも手持ちでも使える便利なバッグにゼウスと「MILLION GOD」の文字をド派手にプリント。
上の部分をくるくる巻いてバックルで止めるロールトップ仕様になっており、巻く回数によってバッグの大きさと内容量を自由に調整できます。また、バックル部分は手持ち用のハンドルとしてお使いいただけます。
そしてバッグ全体に撥水加工が施されているので、急な雨はもちろん、海、山、川、プールといったレジャーシーンでも活躍しますよ！
さらにプリント部分はリフレクター仕様になっており、暗い夜道の安全も確保できちゃうんです♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344593/images/bodyimage4】
【リフレクターキーホルダー】MILLION GOD
価格: \888(税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-reflector-GOD.html
みんな大好きGOD図柄がリフレクター仕様のキーホルダーになりました！
車や自転車のライトで強く光るので、バッグやリュックにつけておけば暗い夜道も安心安全です♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344593/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/6ea700
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年3月25日販売商品（全4アイテム）
【Tシャツ】MILLION GOD-クラシックアウトドア
【ミニウォレット】MILLION GOD
【2way撥水バッグ】MILLION GOD
【リフレクターキーホルダー】MILLION GOD
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344593/images/bodyimage1】
【Tシャツ】MILLION GOD-クラシックアウトドア
価格: \4,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/T-S-GOD-outdoor.html
おなじみの天空城とアクロポリスの丘をクラシカルなアウトドアデザインで再構築した1枚。
丘の向こうからチョコンと顔をだしたゼウスがおちゃめです♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344593/images/bodyimage2】
【ミニウォレット】MILLION GOD
価格: \3,900 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-miniwallet-GOD.html
耐久性抜群のメッシュ素材を使用したタフ＆軽量なウォレットが降臨！
カードや小銭を入れてベルトループに通すのはもちろん、バッグやリュック、アウトドアチェアなどに装着して小物入れとして使うのもオススメです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344593/images/bodyimage3】
【2way撥水バッグ】MILLION GOD
価格: \3,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-2way_water_repellent_bag-GOD-2026.html
斜め掛けでも手持ちでも使える便利なバッグにゼウスと「MILLION GOD」の文字をド派手にプリント。
上の部分をくるくる巻いてバックルで止めるロールトップ仕様になっており、巻く回数によってバッグの大きさと内容量を自由に調整できます。また、バックル部分は手持ち用のハンドルとしてお使いいただけます。
そしてバッグ全体に撥水加工が施されているので、急な雨はもちろん、海、山、川、プールといったレジャーシーンでも活躍しますよ！
さらにプリント部分はリフレクター仕様になっており、暗い夜道の安全も確保できちゃうんです♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344593/images/bodyimage4】
【リフレクターキーホルダー】MILLION GOD
価格: \888(税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-reflector-GOD.html
みんな大好きGOD図柄がリフレクター仕様のキーホルダーになりました！
車や自転車のライトで強く光るので、バッグやリュックにつけておけば暗い夜道も安心安全です♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344593/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
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