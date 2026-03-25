【最新予測】家庭用レーザー機器市場規模は2032年までに882百万米ドルへ、CAGR6.1%で拡大（QYResearch）
QY Research株式会社（所在地：東京都中央区）は、「家庭用レーザー機器―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に関する最新調査レポートを公開しました。本レポートでは、家庭用レーザー機器の世界市場を対象に、市場規模、販売数量、価格推移、市場シェア、主要企業の競争ポジションを体系的に整理し、地域別・国別の動向に加えて、製品タイプ別および用途別の詳細セグメント分析を掲載しています。さらに、2021年から2032年までのデータを基に市場の中長期的な成長軌道を検証し、将来的な拡大余地や投資機会を提示するとともに、競争環境の構造変化や企業戦略の方向性、業界が直面する課題についても多面的に考察しています。
1.家庭用レーザー機器とは
2025年の米国の関税枠組みにおける潜在的な変化は、世界市場に重大な変動リスクをもたらす。本レポートでは、在宅用レーザー機器の越境的な産業展開、資本配分パターン、地域間の経済的相互依存関係、およびサプライチェーンの再構築について、最近の関税調整と国際的な戦略的対応策を包括的に評価する。
在宅用レーザー機器とは、臨床現場以外での個人使用を目的とした、コンパクトで使いやすい医療用または美容用レーザーシステムである。これらの機器は、ダイオードレーザー、IPL（インテンス・パルス・ライト）、フラクショナルレーザーなど、低～中エネルギーのレーザーまたは光技術を利用し、美容および治療の幅広い用途に対応しています。一般的な用途には、脱毛、肌の若返り、ニキビ治療、しわの改善、痛みの緩和などがあります。安全機能が内蔵され、操作が簡素化されているため、消費者は自宅で便利かつ費用対効果の高い方法で、プロ並みの施術を受けることができます。
2.家庭用レーザー機器市場規模および成長見通し
家庭用レーザー機器の世界市場規模は、2025年には約586百万米ドルに達すると推計されています。2026年には618百万米ドル規模へと拡大する見込みであり、その後も安定した成長軌道を維持すると想定されています。2026年から2032年の期間においては、年平均成長率（CAGR）6.1%で推移し、2032年には市場規模が約882百万米ドルに達する見通しです。
3.家庭用レーザー機器市場セグメント別分析フレーム
◆ 製品分類別市場構造
対象：Hair Removal Devices、 Skin Rejuvenation & Anti-aging Device、 Acne Treatment Devices、 Pain Relief Devices、 Others
各製品タイプの市場規模、売上推移、販売数量、価格動向を整理し、カテゴリ別の成長速度と収益性を比較します。技術進展や競争状況の変化を踏まえ、今後拡大が期待される重点分野を抽出します。
◆ 用途別需要構造
対象：Beauty、 Physiotherapy、 Other
用途別に需要規模と市場浸透状況を分析し、成長性および導入動向を検証します。業界特性や使用目的に応じたニーズの違いを明確化し、実務に直結する市場機会を提示します。
◆ 主要企業の競争ポジション
対象：Alma Lasers International、 Candela Corporation、 CosBeauty、 Cutera, Inc、 Cynosure, LLC.、 Elos Me、 Fotona d.o.o.、 LumaRx、 Lutronic、 Lynton Lasers Ltd、 MLAY、 Philips、 Reckitt Benckiser Group plc、 Sciton, Inc、 Sharplight Technologies Ltd、 SmoothSkin、 Solta Medical, Inc、 The Procter & Gamble Company、 Tria Beauty、 Venus Concept、 Viora
1.家庭用レーザー機器とは
2025年の米国の関税枠組みにおける潜在的な変化は、世界市場に重大な変動リスクをもたらす。本レポートでは、在宅用レーザー機器の越境的な産業展開、資本配分パターン、地域間の経済的相互依存関係、およびサプライチェーンの再構築について、最近の関税調整と国際的な戦略的対応策を包括的に評価する。
在宅用レーザー機器とは、臨床現場以外での個人使用を目的とした、コンパクトで使いやすい医療用または美容用レーザーシステムである。これらの機器は、ダイオードレーザー、IPL（インテンス・パルス・ライト）、フラクショナルレーザーなど、低～中エネルギーのレーザーまたは光技術を利用し、美容および治療の幅広い用途に対応しています。一般的な用途には、脱毛、肌の若返り、ニキビ治療、しわの改善、痛みの緩和などがあります。安全機能が内蔵され、操作が簡素化されているため、消費者は自宅で便利かつ費用対効果の高い方法で、プロ並みの施術を受けることができます。
2.家庭用レーザー機器市場規模および成長見通し
家庭用レーザー機器の世界市場規模は、2025年には約586百万米ドルに達すると推計されています。2026年には618百万米ドル規模へと拡大する見込みであり、その後も安定した成長軌道を維持すると想定されています。2026年から2032年の期間においては、年平均成長率（CAGR）6.1%で推移し、2032年には市場規模が約882百万米ドルに達する見通しです。
3.家庭用レーザー機器市場セグメント別分析フレーム
◆ 製品分類別市場構造
対象：Hair Removal Devices、 Skin Rejuvenation & Anti-aging Device、 Acne Treatment Devices、 Pain Relief Devices、 Others
各製品タイプの市場規模、売上推移、販売数量、価格動向を整理し、カテゴリ別の成長速度と収益性を比較します。技術進展や競争状況の変化を踏まえ、今後拡大が期待される重点分野を抽出します。
◆ 用途別需要構造
対象：Beauty、 Physiotherapy、 Other
用途別に需要規模と市場浸透状況を分析し、成長性および導入動向を検証します。業界特性や使用目的に応じたニーズの違いを明確化し、実務に直結する市場機会を提示します。
◆ 主要企業の競争ポジション
対象：Alma Lasers International、 Candela Corporation、 CosBeauty、 Cutera, Inc、 Cynosure, LLC.、 Elos Me、 Fotona d.o.o.、 LumaRx、 Lutronic、 Lynton Lasers Ltd、 MLAY、 Philips、 Reckitt Benckiser Group plc、 Sciton, Inc、 Sharplight Technologies Ltd、 SmoothSkin、 Solta Medical, Inc、 The Procter & Gamble Company、 Tria Beauty、 Venus Concept、 Viora