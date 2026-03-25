ホテルエピナール那須 パンのフェス初出店でシルバー賞に輝いた話題パン「カリクロ」





ホテルエピナール那須（所在地：栃木県那須郡、総支配人：濱木大治、以下当ホテル）は、那須の魅力発信を目的に開発したパンが評価されたことを受け、カフェ＆ベーカリー「Komorebi Table」にて期間限定で販売していた商品を、2026年4月1日（水）よりグランドメニューとして通年販売することを決定しました。本商品「カリクロ（LEMON＆HONEY）」は、2026年3月6日～8日に横浜赤レンガ倉庫イベントスペースで開催された「パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ」において、「パンのフェスアワード2025」シルバーアワードを受賞しました。「パンのフェス」は、パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社）が主催するイベントです。那須らしさを表現した味わいと地域素材を活かした香り高いパンとして評価され、多くの来場者から支持を集めました。

パンのフェス詳細：https://pannofes.jp

パンのフェスアワード2025詳細：https://pannofes.jp/award2025/

■日本最大級のパンイベントで初出店ながらシルバー賞を受賞

累計約160万人以上が来場する日本最大級のパンイベント「パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ」に、当ホテルのカフェ＆ベーカリー「Komorebi Table」が初出店しました。イベント内で実施された「パンのフェスアワード2025」では、エントリーされた約60点の新作パンの中から、事前投票および来場者投票を経て各賞が決定され、「カリクロ（LEMON＆HONEY）」がシルバー賞を受賞しました。専門店が並ぶ中での受賞となり、高い評価を得た商品です。





横浜赤レンガで行われた「パンのフェス2026」

■受賞を記念し通年販売する話題パン「カリクロ（LEMON＆HONEY）」

受賞を機に注目が高まる「カリクロ（LEMON＆HONEY）」は、「那須らしさ」と「美味しさ」を両立させた商品です。発酵バターを練り込んだクロワッサン生地を焼き上げ、甘酸っぱいレモンクリームとレモンのはちみつ漬けを組み合わせました。表面にはハニーバターとざらめを施し、焼き上げることで、ザクッとした食感とカリッとした歯触りを実現しています。さらに仕上げに、那須高原の山花から採れたはちみつ「那須みつ」とレモンゼストを加え、香り豊かに仕上げました。地域素材の個性と食感のコントラストが楽しめる一品として、イベントでも高い評価を獲得しています。

本商品を手掛けた製菓料理長は、「初出店での受賞を大変嬉しく思っております。応援してくださった皆様、誠にありがとうございました。来年はグランプリ受賞を目指し、さらに美味しいパンづくりに励んでまいります」とコメントしています。





「パンのフェスアワード2025」シルバー受賞者（左端：エピナール那須製菓料理長）

■那須の魅力を体験できるカフェ＆ベーカリー「Komorebi Table」

当ホテルのカフェ＆ベーカリーでは、ホテルメイドのパンを通じて那須の魅力を発信しています。店内にはガラス張りの製パン室と専用窯を備え、焼き上がる香りや職人の手仕事を間近で感じながら、出来立てのパンを楽しめる空間を提供しています。また、那須の地産乳製品やブランド卵「那須御養卵」を使用したスイーツ、ドリップ式で提供するコーヒーとともに、四季折々の那須の自然を感じながら過ごす時間を提案しています。さらに、累計販売数27,000本以上の「ソフトフランス」など、地域性と商品力を兼ね備えたラインアップも好評です。

【パンのフェスアワード2025「シルバーアワード」受賞商品概要】





商品名称：「カリクロ（LEMON＆HONEY）」

販売場所：ホテルエピナール那須 メインタワー1階 ベーカリー＆カフェ「Komorebi Table」

販売期間：2026年4月1日（水）より通年販売

営業時間：カフェ9:30～17:00（L.O. 16:45） ベーカリー9:30～16:00

料金：550円（税込）

お問い合わせ：0287-78-6000（ホテル代表）

公式ウェブサイト：https://www.epinard.jp/restaurant/komorebi_table/

■「ホテルエピナール那須」 概要





【所在地】 〒325-0302 栃木県那須郡那須町大字高久丙1番地

【アクセス】

東北自動車道「那須」I.C.から車で約10分

東北本線「黒磯」駅からタクシーで約20分

東北新幹線「那須塩原」駅からタクシーで約30分

東北新幹線「那須塩原」駅からシャトルバスで30分（要予約）

【階数】 メインタワー 地上13階建／アネックスタワー 地上14階建

【客室】 314室

【レストラン・カフェ】 レストラン3店舗、カフェ＆ベーカリー1店舗、ワイン＆カクテルバー1店舗

【館内施設・設備】 温泉大浴場・露天風呂／室内温水プール／リラクゼーション／アクティビティ／フォレストエリア／

体験工房／ショッピングプラザ／フロント／ロビー／無料Wi-Fi完備

【お問い合わせ】 TEL: 0287-78-6000（代） 公式ウェブサイト：https://www.epinard.jp/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp