プール掃除ロボット市場：製品タイプ、プールタイプ、用途、流通チャネル別、世界予測、2026年～2032年
プール掃除ロボット市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均17.23％成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、プール掃除ロボット市場調査レポートを発行・販売します。
「プール掃除ロボットレポート」では技術的な成熟度、ユーザーの期待、運用上の優先事項が、プール清掃ロボットを単なる新奇な家電製品から主流のメンテナンス資産へと昇華させた経緯の概要を言及するほか、自律性、エネルギー効率、流通ダイナミクスの進歩が、プール清掃ロボット製品群における機能主導の差別化を加速させる仕組みを分析します。
世界のプール掃除ロボット市場規模は、2025年に25億5,000万米ドルと評価され、2026年の28億8,000万米ドルから2032には77億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1955213-swimming-pool-cleaning-robots-market-by-product.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 プール掃除ロボット市場：製品タイプ別
第9章 プール掃除ロボット市場プールタイプ別
第10章 プール掃除ロボット市場：用途別
第11章 プール掃除ロボット市場：流通チャネル別
第12章 プール掃除ロボット市場：地域別
第13章 プール掃除ロボット市場：グループ別
第14章 プール掃除ロボット市場：国別
第15章 米国プール掃除ロボット市場
第16章 中国プール掃除ロボット市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・プール清掃ロボットの技術的な進化はどのようなものですか？
自律性の向上、エネルギー効率、ユーザー体験の改善により、新奇性のある家電製品からプールメンテナンス業務の戦略的構成要素へと進化しました。
・プール清掃ロボット市場の機能主導の差別化を加速させる要因は何ですか？
技術的・規制的・行動的要因が相まって、マシンビジョン、センサーフュージョン、経路計画技術の進歩により、より高度なナビゲーション能力と複雑な表面への適応性を備えた新世代デバイスが実現しました。
・2025年の関税環境はプール清掃ロボット市場にどのような影響を与えますか？
新たな関税は、製造業者、流通業者、エンドユーザーに対し、複雑なコストと運営上の影響をもたらし、サプライチェーン戦略はレジリエンスと地域分散化への転換を迫られています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、プール掃除ロボット市場調査レポートを発行・販売します。
「プール掃除ロボットレポート」では技術的な成熟度、ユーザーの期待、運用上の優先事項が、プール清掃ロボットを単なる新奇な家電製品から主流のメンテナンス資産へと昇華させた経緯の概要を言及するほか、自律性、エネルギー効率、流通ダイナミクスの進歩が、プール清掃ロボット製品群における機能主導の差別化を加速させる仕組みを分析します。
世界のプール掃除ロボット市場規模は、2025年に25億5,000万米ドルと評価され、2026年の28億8,000万米ドルから2032には77億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1955213-swimming-pool-cleaning-robots-market-by-product.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 プール掃除ロボット市場：製品タイプ別
第9章 プール掃除ロボット市場プールタイプ別
第10章 プール掃除ロボット市場：用途別
第11章 プール掃除ロボット市場：流通チャネル別
第12章 プール掃除ロボット市場：地域別
第13章 プール掃除ロボット市場：グループ別
第14章 プール掃除ロボット市場：国別
第15章 米国プール掃除ロボット市場
第16章 中国プール掃除ロボット市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・プール清掃ロボットの技術的な進化はどのようなものですか？
自律性の向上、エネルギー効率、ユーザー体験の改善により、新奇性のある家電製品からプールメンテナンス業務の戦略的構成要素へと進化しました。
・プール清掃ロボット市場の機能主導の差別化を加速させる要因は何ですか？
技術的・規制的・行動的要因が相まって、マシンビジョン、センサーフュージョン、経路計画技術の進歩により、より高度なナビゲーション能力と複雑な表面への適応性を備えた新世代デバイスが実現しました。
・2025年の関税環境はプール清掃ロボット市場にどのような影響を与えますか？
新たな関税は、製造業者、流通業者、エンドユーザーに対し、複雑なコストと運営上の影響をもたらし、サプライチェーン戦略はレジリエンスと地域分散化への転換を迫られています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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