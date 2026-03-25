じぶん不動産が2026年2月に「いちのみや不動産相続相談室」サイトを公開
じぶん不動産株式会社(本社：愛知県一宮市、代表取締役：岩田 知一)は、この度「いちのみや不動産相続相談室」サイト( https://www.jibun2103.net/ )を、新たに公開いたしました。
サイトトップ
■どこに相談すればいいか迷う不動産の売却や相続問題
いざというとき、相続の問題や物件の状態に関するトラブルなども多く、思わず後回しにしたくなるような面倒ごとに発展するケースも多々あります。
当社には相続診断士が2名常駐しており、相続に関する基礎知識はもちろんのこと、生前の相続対策や家族の想いを繋ぐことを第一に、定期的にセミナーの開催を行っております。
まずは相続トラブルを防ぐため、診断・問題点の整理を行うことがとても重要です。
最終的には、笑顔で相続ができるように、お客様からお話をしっかりと伺うことを心がけております。
一宮市役所からすぐのじぶん不動産。
不動産の売買・不動産相続のことは地域密着型のじぶん不動産まで是非、お問合せください。
＜ いちのみや不動産相続相談室 ＞
https://www.jibun2103.net/
店舗外観
■会社概要
商号 ： じぶん不動産株式会社
代表者 ： 代表取締役 岩田 知一
所在地 ： 〒491-0851 愛知県一宮市大江2丁目1番20号
設立 ： 2022年5月
事業内容： 不動産事業…不動産売買仲介業、不動産賃貸管理業
開発事業…用地開発事業、不動産開発・企画業
関連サービス事業…リフォーム・リノベーション事業、不動産コンサルティング業
資本金 ： 1,000万円
URL ： https://www.jibun2103.jp/
YouTube：じぶん不動産チャンネル
https://youtube.com/channel/UCPfTJnQnimVXmZHl_n77uHw?si=FvbLYDDQ8NVVoAZT
看板
【本件に関するお客さまからのお問合せ先】
じぶん不動産株式会社
TEL ： 0586-52-2464
Mail： jibuncontact@jibun2103.jp