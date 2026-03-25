じぶん不動産株式会社(本社：愛知県一宮市、代表取締役：岩田 知一)は、この度「いちのみや不動産相続相談室」サイト( https://www.jibun2103.net/ )を、新たに公開いたしました。





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■どこに相談すればいいか迷う不動産の売却や相続問題

いざというとき、相続の問題や物件の状態に関するトラブルなども多く、思わず後回しにしたくなるような面倒ごとに発展するケースも多々あります。

当社には相続診断士が2名常駐しており、相続に関する基礎知識はもちろんのこと、生前の相続対策や家族の想いを繋ぐことを第一に、定期的にセミナーの開催を行っております。

まずは相続トラブルを防ぐため、診断・問題点の整理を行うことがとても重要です。





最終的には、笑顔で相続ができるように、お客様からお話をしっかりと伺うことを心がけております。









一宮市役所からすぐのじぶん不動産。

不動産の売買・不動産相続のことは地域密着型のじぶん不動産まで是非、お問合せください。





＜ いちのみや不動産相続相談室 ＞

https://www.jibun2103.net/





店舗外観





■会社概要

商号 ： じぶん不動産株式会社

代表者 ： 代表取締役 岩田 知一

所在地 ： 〒491-0851 愛知県一宮市大江2丁目1番20号

設立 ： 2022年5月

事業内容： 不動産事業…不動産売買仲介業、不動産賃貸管理業

開発事業…用地開発事業、不動産開発・企画業

関連サービス事業…リフォーム・リノベーション事業、不動産コンサルティング業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.jibun2103.jp/





YouTube：じぶん不動産チャンネル

https://youtube.com/channel/UCPfTJnQnimVXmZHl_n77uHw?si=FvbLYDDQ8NVVoAZT





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【本件に関するお客さまからのお問合せ先】

じぶん不動産株式会社

TEL ： 0586-52-2464

Mail： jibuncontact@jibun2103.jp