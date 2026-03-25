松山油脂(所在地：東京都墨田区、代表取締役社長：松山 剛己)は、Mマークから季節限定「薄荷」を発売します。年々暑さが厳しくなる昨今、涼やかに過ごすための全8製品です。なかでも「薄荷(はっか)のひんやり頭皮ミスト」は、頭皮への清涼感が長く続くよう処方しました。ラインアップのなかでも一番の「ひんやり」が特長です。





Mマークシリーズ 春夏限定「薄荷(はっか)」





夏の暑さと直射日光で、頭皮は特に蒸れやすくなります。汗や皮脂の分泌がさかんになり、不快なベタつきやにおいの原因になりかねません。とはいえ、いつでも洗えるわけではない。そこで開発したのが薄荷(はっか)のひんやり頭皮ミストです。Mマークシリーズの夏恒例「薄荷」のラインアップのなかで最強のひんやり。ハッカ精油とメントールをブレンドした香りで、ひんやりは持続するもののスースーし過ぎない処方です。携帯すれば外出先、屋外でも涼やかさを感じられます。頭皮を引き締め、髪をさらさらにする作用もあり、頭全体を手軽にすっきりケアできます。





春夏限定「薄荷」には、昨年大好評をいただいた頭皮用スクラブを筆頭に、石けんシャンプー、石けんシャンプー用のさらさらリンス、ボディソープ、ボディミスト、パウダー入浴料があります。石けんシャンプーは使い慣れると実に爽快。リンスとセットで使うことで、きしむ髪はさらさらになります。リンスは髪の内部にも浸透して潤いを補い、しっとりまとまる髪に仕上げます。





Mマークシリーズの製品に共通しているのは、松山油脂が大切にしている「安全性と環境性、そして有用性のバランス」と「使い続けることができる品質と価格のバランス」です。さらに「成分は必要なものだけ」というブランドの方針も守り続けています。Mマークシリーズの春夏限定「薄荷」。厳しい暑さのなかでも、毎日ひとときの涼をお届けします。









【製品概要】

ブランド：Mマークシリーズ

薄荷(はっか)のひんやり頭皮ミスト ： 100mL 1,056円

薄荷(はっか)のアミノ酸せっけんシャンプー： 380mL 1,287円

薄荷(はっか)のアミノ酸さらさらリンス ： 380mL 1,287円

薄荷(はっか)の頭皮用スクラブ ： 180g 1,320円

薄荷(はっか)の釜焚きせっけんボディソープ： 380mL 1,078円／

詰替用370mL 869円

薄荷(はっか)の爽快ボディミスト ： 100mL 1,056円

薄荷(はっか)のアミノ酸入浴料 ： 50g 297円

※価格はすべて税込表示です。

定番製品として「薄荷(はっか)せっけん」(100g 352円)もあります。





成分 ： パラベン合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用

発売日 ： 2026年4月8日(水)メーカー出荷

URL ： https://store.matsuyama.co.jp/pages/m-mark









【会社概要】

企業名 ： 松山油脂株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 松山 剛己(まつやま つよし)

所在地 ： 〒131-0042 東京都墨田区東墨田2丁目17番8号

設立 ： 1930年6月27日(創業1908年)

事業内容： 透明石けん・化粧石けん・スキンケア製品の製造販売

URL ： http://www.matsuyama.co.jp/









【本商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

松山油脂お客様窓口

TEL： 0120-800-642

URL： https://www.matsuyama.co.jp/contact2