株式会社メディア工房(所在地：東京都港区、代表取締役社長：長沢 一男、東証グロース上場：証券コード3815)は、三井不動産商業マネジメント株式会社が運営する複合商業施設「ダイバーシティ東京 プラザ」(所在地：東京都江東区)にて、期間限定の占いイベントを2026年3月25日(水)から3月29日(日)の5日間にわたり開催いたします。





日替わりで有名占い師が登場









■イベント概要

TVや雑誌、口コミで「当たる！」と評判の実力派占い師たちが、恋愛・仕事・人間関係・金運など、さまざまなお悩みにお答えします。

会場では、当日三井ショッピングパークカード《セゾン》に新規ご入会のお客様を優先に、人気占い師によるお試し鑑定をご体験いただけます。





・開催期間：2026年3月25日(水)～3月29日(日)

・開催時間：11:00-18:00

・開催場所：ダイバーシティ東京 プラザ(5階ABC-MART GRAND STAGE前)

※問合せは5階カードデスクまで









■出演占い師のご紹介

・花凜(キセキの鑑定士)

東京・港区表参道で占いサロンを主宰し対面鑑定を行う、姓名鑑定士・スピリチュアルセラピスト。テレビや雑誌など多くのメディアで活躍。フジテレビ「金曜日のキセキ」などにも出演。恋愛リアリティーに占いの要素を取り込んだ「スキビチュ」の特別ナビゲーター。





・JUNO(愛の伝道師)

鑑定歴30年以上。渋谷の占い館では行列ができるほどの人気を誇り、現在は電話鑑定や出張鑑定で多くの恋や人生の悩みに寄り添う実力派占い師。「アウト×デラックス」「金曜日のスマイルたちへ」「櫻井・有吉 THE夜会」など多くのテレビ番組にも出演。





・mukulu(天使の声を聞く占い師)

TV番組「的中王2025」優勝。SATORI電話占いで月間No.1を獲得し、殿堂入り占い師に選出。守護天使からのメッセージを受け取り、相談者自身も気づいていない「深層の願い」を読み解く的中力が特徴。





・Ena(霊感お姉さん)

初代恵比寿マスカッツ、川村えなとして活動していた元タレント。小さい頃から霊感があり、予知夢で友人の未来を当てるなどの体験を多数持つ。オンライン占いで1位の実績を持つ恋愛のスペシャリスト。





※占い師は日によって異なり、平日2名、土日3名で鑑定いたします。









■三井ショッピングパークカード《セゾン》について

「三井ショッピングパークカード《セゾン》」は、三井不動産グループの商業施設(ららぽーと・三井アウトレットパークなど)でお得に使えるクレジットカードです。詳しくはダイバーシティ東京 プラザカードデスクまたは公式ウェブサイトをご確認ください。









■会社情報

当社は1997年の設立以来、占いコンテンツの分野で20年以上の実績を積み重ね、累計300以上のコンテンツを開発してまいりました。長年培ってきた女性の恋愛や人生の悩みに寄り添うノウハウと、確かな占術に基づくコンテンツ開発力を活かし、信頼性の高い占いコンテンツを提供しております。









■会社概要

商号 ： 株式会社メディア工房

代表者： 代表取締役社長 長沢 一男

所在地： 〒106-0032 東京都港区六本木7-15-9

住友不動産六本木セントラルタワー9階

設立 ： 1997年10月

URL ： https://www.mkb.ne.jp/