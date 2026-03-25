Salesforce入力エージェント「ベルセールスAI(エーアイ)」の開発・販売を行うベルフェイス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：中島 一明)は、住宅購入の総合窓口サービス「LIFULL HOME'S 住まいの窓口」を運営する株式会社LIFULL(以下、住まいの窓口)におけるベルセールスAI活用事例記事を公開しました。





住まいの窓口では、顧客カルテの入力や商談内容の振り返りを手作業で行っており、入力工数の負担や記録内容の属人化が課題でした。ベルセールスAIの導入により、カルテ作成時間を1件あたり最大20分削減することに成功。生まれた時間を顧客対応に充てることで、顧客と向き合う時間の増加を実現しました。現在は「記録の自動化」という土台の上に、カスタムプロンプトを用いた商談フィードバック分析など、接客品質の向上に向けた新たなフェーズへと進んでいます。





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■事例記事について

本事例記事では、住まいの窓口がベルセールスAIを導入した背景、工数削減によって生まれた時間を顧客フォローに充てるまでの経緯、現場での定着プロセス、そして商談フィードバックを活用した今後の展望まで、詳しくご紹介しています。





【事例記事タイトル】

AI導入で生まれた時間が相談数増加を実現｜LIFULLが次に挑む商談フィードバックによる“接客の質”の革新





【事例記事URL】

https://bsai.bellface.co.jp/cases/lifull









■導入背景

住まいの窓口では、質の高い顧客接点づくりに取り組む一方で、商談後の記録業務が大きな負担となっていました。特に、1件あたり20～30分かかるカルテ入力の工数や、担当者によって記録の粒度がバラバラになる「情報の属人化」が課題でした。





また、お客様との会話に集中しながら全ての情報を正確に記録することは難しく、継続に至らなかったお客様の情報が十分に整理されないといった、データ活用の面でも改善の余地がありました。これらの課題を解決し、「まずは正確な情報を残せる状態をつくる」ことを目指して、ベルセールスAIの導入が決定されました。









■導入効果

住まいの窓口では、ベルセールスAIの導入により以下の効果が現れています。

・カルテ作成時間を1件あたり10～20分削減

・削減した時間を顧客フォローに充当

・高い使用率を維持し、業務に不可欠な「標準フロー」として定着

・過去の商談情報の即時活用(再来訪時などの引き継ぎ精度向上)

・カスタムプロンプトによる「商談フィードバック分析」への着手









■成果創出を実現できた理由

1. 「使うことが前提」となる運用設計

導入から3ヶ月で「ベルセールスAIで記録を残す」ことを標準フロー化。現場から「使えないと困る」という声が上がるほど、ツールが業務に深く組み込まれています。





2. 現場主導の活用アイデアの拡大

単なる効率化にとどまらず、現場から「スプレッドシートで管理していた項目をベルセールスAIへ統合したい」といった積極的な提案が生まれる環境が構築されています。





3. データ蓄積による「未来の自分への引き継ぎ」の実現

一定のフォーマットで詳細な記録が残ることで、数ヶ月後の再来訪時でも即座に状況を把握できるなど、情報の「資産化」が現場のメリットとして実感されています。









■顧客コメント

「ベルセールスAI導入による費用対効果は、“出ている”という回答になります。入力工数の削減がまず実感できていることが、その根拠です。当初は工数削減が目的でしたが、今では“ベルセールスAIを使うことが前提”となり、どう活用していくかという議論が社内で生まれるようになっています。今後は評価の高いメンバーの商談スタイルをナレッジ化し、組織全体の接客品質の底上げを図っていきたいと考えています。」

(株式会社LIFULL 事業戦略担当 野崎 莉紗子氏)









■今後の展望

住まいの窓口では、整った情報基盤を活用し、今後は「初回商談の質向上」に注力します。商談時間の内訳分析による商談設計の最適化や、蓄積されたデータをSalesforceへ自動反映させる運用の検討など、より高度なデータドリブンな組織運営を目指します。

※詳細は上記の事例記事をご覧ください。









■ベルセールスAI(エーアイ)について

ベルセールスAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力を効率化するサービスです。特徴は以下の通りです。





1. Salesforce入力効率化に特化：AIが商談会話から必要項目を自動抽出

2. 圧倒的な使いやすさ：対面はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで簡単操作

3. 高精度な要約・抽出：独自AIが情報抽出・構造化を高精度で実施









■ベルセールスAIに関するお問い合わせはこちらから

https://bsai.bellface.co.jp/









■株式会社LIFULL 会社概要

商号 ： 株式会社LIFULL

所在地 ： 東京都千代田区麹町1-4-4

代表者 ： 代表取締役社長執行役員 伊東 祐司

設立 ： 1997年3月12日

資本金 ： 9,730百万円(2025年12月31日現在)

事業内容 ： 不動産情報サービス事業

ホームページ： https://lifull.com/









■ベルフェイス株式会社 会社概要

商号 : ベルフェイス株式会社

所在地 : 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

代表者 : 代表取締役 中島 一明

設立 : 2015年4月27日

資本金 : 9,148百万円(資本準備金含む)

事業内容 : Salesforce入力エージェント「ベルセールスAI」の開発・販売

ホームページ: https://bellface.co.jp/