ゴルフ用距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズ(以下、ショットナビ)を展開するテクタイト株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：松本 能和)とゴルフ場向けカートナビシステム「マーシャルAi」シリーズ(以下、マーシャルAi)を展開する株式会社テクノクラフト(本社：新潟県新潟市、代表取締役：栂坂 昌業)は、このたび、ゴルフラウンドにおけるサービス強化および新たな市場価値の創出を目的として、業務提携契約を締結致しましたのでお知らせいたします。





両サービスロゴ





【業務提携の背景】

近年、ゴルフ市場においてはセルフプレーの拡大を背景に、距離計測機器やカートナビシステムを活用したラウンドスタイルが広く定着しています。

距離計測器はプレーヤー個人の利便性やパフォーマンス向上を支援するデバイスとして進化を遂げる一方、カートナビシステムはゴルフ場運営を支えるインフラとして、業務効率化や顧客満足度向上に貢献してきました。

両社はそれぞれの分野において国内トップクラスのシェアを有し、市場を牽引してきたリーディングカンパニーです。これまで両サービスは独自の進化を遂げ、高い実績を築いてきましたが、プレーヤー体験とゴルフ場運営を横断する統合的な価値創出には、さらなる可能性が残されていました。

両社は、それぞれの強みを融合させ、掛け合わせることで、ゴルファーおよびゴルフ場に向けたより付加価値の高いサービス提供が可能になると判断し、本提携に至りました。

本連携により、距離計測機器とカートナビシステムをシームレスに連携させた革新的なサービスの実現を目指します。

これにより、プレーヤーの利便性向上やプレーファストの推進、さらにゴルフ場運営の高度化・サービス品質向上を実現し、日本のゴルフ市場における新たなスタンダードの確立を図ります。









【主な提携内容】

1.ゴルフサービスの融合

当社距離計測器「Shot Navi」とテクノクラフトの「マーシャルAi」とのシステム連携を推進。これにより、個人用デバイスとカートナビゲーションがシームレスにつながる環境を構築し、プレー中の利便性向上や、データ活用による新たなゴルフ体験(楽しさ、健康、ラウンドスムーズ)の提供を目指します。第1弾としてゴルフ場のピンポジションデータと連携し、ご自身のShot Navi製品でもピンポジションを取り込んで、当日のピンまでの距離を正確に知ることが可能になります。今後、ショット位置の連携や、スコアデータの連携など、ゴルフラウンドをより豊かに楽しくする連携を計画しております。





2.製品・サービス開発アライアンス

両社のノウハウや技術力、製品開発力を相互に活用し、次世代のゴルフ・ウェルネス関連のハードウェアの開発やシステムソリューションの構築など進めてまいります。





3.販売ルートの相互活用

両社が得意とするB向け(ゴルフ場)、C向け(コンシューマー)などへの販売ルートを相互で活用し、製品販売先の新たな創出や最大化を行います。









【提携によるメリット】

本連携により、ゴルファーにはこれまで以上の利便性やプレー体験、新たなプレースタイルを提供するとともに、ゴルフ場においては顧客の可視化を実現することで、業務の効率化と顧客満足度の向上に寄与するソリューションの提供が可能となります。

プレーヤーとゴルフ場をつなぐ垣根を越えたサービス連携を通じて、ゴルフ業界全体のさらなる活性化に貢献してまいります。









【今後の展開】

ピンポジションデータの連携を第1弾として、優先度の高いサービスから順次具現化を進め、事業化を推進してまいります。ハードウェアとソフトウェアがシームレスにつながる新たなゴルフ環境を構築し、すべてのゴルファーに「楽しさ」と「便利さ」を提供し続けてまいります。









【ショットナビについて】

2008年より、日本全国のゴルフ場に対応するゴルフ用GPS距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズを展開。以来、GPS距離計測器のパイオニアとして、多彩なモデルを開発・販売してまいりました。

2018年からは、レーザー距離計測器の開発・販売も開始し、2025年にはシリーズ累計販売台数190万台を突破しています。

※「Shot Navi(ショットナビ)」は、テクタイト株式会社の登録商標です。









【テクタイト株式会社について】

会社名 ：テクタイト株式会社

代表者 ：松本 能和

所在地 ：東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル26階

事業内容：ゴルフ用距離計測器「Shot Navi」をはじめとする

電子機器・電子製品の開発・製造・販売のほか、各種電子部品の

開発・製造・販売、EMS(電子機器の受託生産)事業、OEM/ODM事業、

Eコマース事業(電子商取引)、およびビルトイン家電・キッチン家電の「SMEG」の代理店などを展開。









【株式会社テクノクラフトについて】

会社名 ：株式会社テクノクラフト

所在地 ：新潟県新潟市西蒲区越前浜6985-2

代表取締役：栂坂 昌業

事業内容 ：ゴルフ場向けのゴルフカート運行管理システム「マーシャルAi」、

「スイング分析」、幼稚園・保育園向けのクラウドサービス「コミュなび」、

子どもや高齢者を安心に見守る「comipass」、健康見守りソリューション等を展開。

※「マーシャルAi」」は、テクノクラフト株式会社の登録商標です。