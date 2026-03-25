呼華歌劇団23回公演 幻想歌劇譚『海神別荘』が2026年4月23日 (木) ～ 2026年4月26日 (日)にあうるすぽっと（東京都 豊島区 東池袋 4-5-2）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/kohana

公式サイトはこちらhttps://www.kohanastage.com/

耽美文学の名作が、歌と踊りの幻想歌劇に──。

明治・大正を代表する耽美作家、泉鏡花の名作戯曲『海神別荘』を、呼華歌劇団が全編オリジナル楽曲で紡ぐ歌劇として大胆に舞台化！幻想的な音楽とダンスが織りなす海底の宮殿。ロマンティックな場面の次には、思わず笑ってしまうコント？さらにお耽美アイドルコンサートまで…！？難解といわれる泉鏡花の世界を、ポップに、華やかに、美しくそしてとびきりグロテスクに。呼華歌劇団ならではの感性で、新しい“海の物語”としてお届けします。本公演は全役を女性キャストの【珊瑚組】と、女性役を男性キャスト、男性役を女性キャストが演じる幻想的なジェンダーリバース配役の【真珠組】のキャストを変えた2バージョンで上演します。

さらに開場ロビーでは、海をモチーフにしたアクセサリーや雑貨が集まる「海のマルシェ」も同時開催！ハンドメイド作家たちによるきらめく海の宝物が並びます。観て、遊んで、物語に潜る。あなたを美しい海の世界へご案内します。

幻想歌劇譚『海神別荘』STORY

陸に暮らすひとりの乙女。彼女は海の財宝と引き換えに、生贄として波に沈められる。目を覚ますと、そこは深い海の底。海の公子が住まう、神秘の宮殿だった。乙女は花嫁として公子に迎えられるが、その頃、深海では恐るべき怪物アルゴーンが魔女の手によって封印を解かれようとしていた──。それぞれの思惑が交差する、美しくも妖しい海の世界の物語。

呼華歌劇団とは

呼華歌劇団は、女性のみで構成された劇団で、日常に存在する【禁忌 Taboo】や【境界 Border】を美の力で軽やかに飛び越え、劇空間そのものを装飾する舞台芸術を目指しています。劇場での公演のほか、設立以来高齢者福祉施設へ伺い出張ショー『呼華懐かしの歌謡ショー』をお届けしてきました。訪問実績は北海道から九州までの日本全国にのべ4000件、17万人以上の皆さんに夢とパワーあふれるステージをお届けして参りました。

公演概要

呼華歌劇団23回公演 幻想歌劇譚『海神別荘』公演期間：2026年4月23日 (木) ～ 2026年4月26日 (日)会場：あうるすぽっと（東京都 豊島区 東池袋 4-5-2）■公演スケジュール4月23 日（木）13:30【真珠組】、19:00【珊瑚組】4月24 日（金）13:30【珊瑚組】、19:00【珊瑚組】4月25 日（土）12:30【真珠組】、17:30【真珠組】4月26 日（日）11:30 【真珠組】、16:00【珊瑚組】※開場は開演45分前、ロビー開場1時間前※上演時間：1時間45分■出演者鳳あづま 高部さち ちえ美HAYATE剣颯天 月華まきな春瑠りお桜木はるか芹澤奈夏白須慶子中前涼眞長月うさぎ吉田多希夏樹透安達静梨香彩響くれは井出美咲奥田沙織小澤菜摘音瀬のあ川井優樹東雲大空東雲れいか染井咲良西希心鞠花ねね源呀月ASUKA新谷留禾大賀辰次朗神里まつり神社沙耶佳木村光黒瀬百合小嶋唯愛小林亜美菅なつ美田中みさ比嘉翼結木聖弥漆畑一星片柳柚花上田真榛菊入詩乃高桑あきら外山愛空浜口朋奈林穂乃佳松尾茉樹水田陽葵■スタッフ芸術監督・演出：鳳あづま脚本：祭鈴振付：猿若清三郎（猿若流九世家元）音楽：海老根晃アクション演出：HAYATE題字：衛藤仁胡舞台監督：林大介照明デザイン：柳田充 (Lighting Terrace LEPUS)照明操作：長尾裕介 (Lighting Terrace LEPUS)照明操作：工藤綾美音響：相川貴 (DISCOLOR Company)マイクオペ：高橋香菜 (DISCOLOR Company)マイクケア：中山みずき (DISCOLOR Company)衣装：呼華歌劇団／かつら：momi／小道具制作：まきな工房協力：HAYATE企画、ジュエリーキッズプロモーション、セブンプロモーション、STUNT TEAM Gocoo、他制作：目々澤誠（FreshStarEntertainment）・呼華歌劇団制作助手：近藤静音（FreshStarEntertainment）・栗田 洋佑主催：株式会社呼華■チケット料金ＳＳ席：11,000円（最前２列確定、パンフレットorA4ブロマイド（希望するキャスト）or非売品限定酒付き）Ｓ席：8,500円Ａ席：6,000円Ｂ席：4,000円（全席指定・税込）

チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com