Eye“247” Safety Zone USAV VI /FSAV VI　新世代UTMとエンドポイントセキュリティを組み合わせた多層防御型パッケージを販売開始

株式会社フーバーブレイン

サイバーセキュリティカンパニーの株式会社フーバーブレイン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：輿水 英行、東証スタンダード3927、以下、当社）は、Check Point社の新世代UTM（2500シリーズ）と当社の次世代エンドポイントセキュリティ製品「Eye“247” Safety Zone」を組み合わせた多層防御型セキュリティパッケージ「Eye“247”Safety Zone USAV VI / FSAV VI」シリーズを、2026年4月23日より販売開始します。

Eye“247” Safety Zone USAV VI

本製品は、ネットワークセキュリティとエンドポイントセキュリティを統合した包括的なセキュリティ対策を提供し、企業のサイバー攻撃対策を強化します。

今回採用したCheck Point社製の新型ハードウェアでは従来モデルと比較してスループット性能が大幅に向上したほか、バイパスポートの実装やゼロフィッシング対策機能（実装予定）など、より高度なセキュリティ機能を備えています。

企業のIT環境におけるサイバー攻撃は年々高度化・巧妙化しており、ネットワークとエンドポイントの両面から防御する「多層防御」の重要性が高まっています。

当社は本製品の提供を通じて、企業の情報資産を守る包括的なセキュリティ対策を支援してまいります。

■ Check Point社の新世代UTM（2500シリーズ）主な新機能

１．スループット性能の大幅向上

昨今の通信量の増大に対応するため、スループット性能を大幅に向上させました。

これにより、企業ネットワークのパフォーマンスを維持しながら高度なセキュリティ対策を実現します。

スループットの新旧比較(Mbps)

スループットの新旧比較(Mbps)

２．“FONIC”バイパスカード標準搭載（Wi-Fiモデルを除く）

WANポートとLANポートの１つがバイパスポート（ペア）として構成されており、UTMの電源が入っていない時や、ソフトウェアエラー等によりパケットを適切に処理出来ない場合でもトラフィックがバイパスされます。これにより、UTM上位にあるルータとの通信を継続することが可能となり、ネットワーク停止のリスクを低減します。

３．ゼロフィッシング対策機能（実装予定）

NGTXライセンスに追加される機能で、アクセスしたWebサイトやWebフォームをリアルタイムでスキャンし、フィッシング攻撃による機密情報の搾取を未然に防ぎます。

不審なサイトへのアクセスをブロックするほか、Webフォーム入力前の段階でサイトの正当性を判断し、悪意のあるフィッシングサイトへのアクセスや情報の入力からユーザを保護します。

■ 製品名

Eye“247” Safety Zone USAV VI / FSAV VI シリーズ

■ パッケージ内容

Eye“247” Safety Zone （次世代エンドポイントセキュリティ）

Eye“247” Work Smart Agent（業務可視化ソフトウェア）

FB SATMail（標的型攻撃メール訓練サービス）

ハードウェア（CheckPointUTM、FireWallアプライアンス等 ※製品により異なる）

■ 販売開始日

2026年4月23日（木）予定

なお、本リリース時点では、CP2530及びCP2550がメーカー欠品状態となっております。そのため、状況により一部製品の販売開始が遅れる可能性がございます。在庫状況につきましては都度ご確認いただきますようお願い申し上げます。

■ 販売価格

最寄りの販売代理店にお問い合わせください。

なお、本製品の販売開始に伴い、下記現行製品は、2026年6月末日もって販売終了となります。

これまでのご愛顧に深く感謝申し上げます。

■ 販売終了製品名

Eye“247”Safety Zone USAV Ｖ

Eye“247”Safety Zone FSAV Ｖ

■ 販売終了日（最終出荷日）

2026年6月29日（月）

※在庫の状況次第で、前倒しで販売終了する場合がございますので、ご了承ください。

【株式会社フーバーブレイン 会社概要】

会社名：株式会社フーバーブレイン

代表：代表取締役社長 輿水 英行

本社：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート22F

TEL 03-5210-3061（代表）

URL：https://www.fuva-brain.co.jp/

設立：2001年5月8日

資本金：796百万円（2025年3月31日現在）（東京証券取引所スタンダード市場：証券コード3927）

事業内容：

●サイバーセキュリティソリューションの提供

●テレワーク環境の構築

●生産性およびクオリティオブライフ向上支援

●受託開発・SES（子会社）

●採用支援・人材紹介（子会社）

●投資事業・投資助言（子会社）