AIで作ったコード、そのまま動かして大丈夫？「コードのセカンドオピニオン」サービス『AIレビュー顧問』を提供開始！

ピーキー株式会社

ピーキー株式会社は、AIが作成したコードを経験豊富なエンジニアがレビューする新サービス『AIレビュー顧問』の提供を開始することをお知らせいたします。

無料相談はこちら :https://peaky.co.jp/ai-review-advisor/

◼️ サービス概要

本サービスは、お客様がAIを用いて作成したコードを弊社の現役エンジニアが預かり、以下の3ステップで「健康な状態」へ導きます。

◼️ 背景

- 精密検診（コード査読）： セキュリティホールや潜在的なバグがないか、プロがチェックします- 処方箋・治療（修正提案）： 動作を安定させ、将来の拡張にも耐えうる「綺麗なコード」へ修正・最適化します- アドバイス： 修正の理由と、今後AIからより良い回答を引き出すためのプロンプトの出し方を分かりやすく解説しますAIで「誰でも作れる」時代の、見えないリスク

昨今では生成AIの普及により、プログラミング経験のないビジネスパーソンでも業務効率化ツールやWebサイトのコードを数分で生成できるようになりました。しかしAIが生成したコードには

「一見動くが、特定の条件下でエラーが出る」

「セキュリティ上の欠陥がある」

「将来的に修正が不可能なほど複雑」

といったリスクが潜んでいます。

社内にエンジニアがいない組織では、こうしたリスクを判断する術がなく、導入後のトラブルや保守不能に陥る事例が急増しています。

「AIで作ったけれど、本当に大丈夫？」という声に応えるべく、私たちはITの「主治医」としてコードのセカンドオピニオンサービスを立ち上げました。

◼️ サービスの特徴

◼️ 利用シーンの例

無料相談はこちら :https://peaky.co.jp/ai-review-advisor/- 「なぜ危険か」まで解説します修正箇所の指摘にとどまらず、なぜその実装が問題なのか・どう改善すべきかを分かりやすく解説します- 開発コストの劇的な削減ゼロからの開発依頼と比べ、AI＋プロのチェックの組み合わせで、コストを抑えつつ高品質な成果物を実現できます- 即日対応可能最短当日にレビュー結果をお返しします

営業・総務担当者

： AIで作成した業務効率化用のExcelマクロやPythonツールが、社内で安全に使えるか確認したい

新規事業担当者

： AIを使ってMVP（最小機能版）のプロトタイプを作ったが、本番公開前にプロに補強してほしい

中小企業経営者

： 外注するほどではないが、自社で内製した簡易的なWebサイトのセキュリティに不安がある

など、さまざまな場面でサービスをご利用いただけます。

◼️ サービスを通して目指す世界

無料相談はこちら :https://peaky.co.jp/ai-review-advisor/

AIの登場でプログラミングの壁はかつてないほど低くなりました。しかし、土台が不安定な家が危ないように、基礎が疎かなコードは企業の足かせになりかねません。

AIという強力な道具を、誰もが安心して使いこなせるように ―― 街の『主治医』のように、気軽にご相談いただけるような存在を目指します。

◼️ ピーキー株式会社について

会社名：

ピーキー株式会社（Peaky Inc.）

事業内容：

- WEBアプリ開発事業

- メディア事業

- AI自動化導入事業

HP：

https://peaky.co.jp/