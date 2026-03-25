【中学受験】「あなたの家が塾になる」完全オンラインのワンストップ中学受験サービス『Soleado Primo』誕生！隠し料金なしで合格までフルサポート

株式会社SUN

オンライン・完全個別指導塾 Soleado（ソレアド）を運営する株式会社SUNは、中学受験を目指す小学生を対象とした、全く新しいワンストップ型の中学受験専門サービス『Soleado Primo（ソレアド プリモ）』の提供を開始いたしました。

全国どこからでも受講可能なオンライン形式で、授業だけでなく宿題や模擬試験対策までを全面的にサポート。「隠し料金なし」の明朗会計で、保護者の負担を極限まで減らし、「お家で合格」を実現します。

中学受験の「3大負担」をSoleado Primoが解決します！

「お家で合格！」中学受験専門のオンライン・完全個別指導サービス

近年、過熱する中学受験において、ご家庭（特に保護者様）の負担は増大する一方です。私たちは以下の悩みを解決するために「Soleado Primo」を開発しました。

送迎・お弁当作りの負担：夜遅くまでの通塾や、塾で食べるお弁当の準備が毎日大変。

家庭学習（宿題）管理の限界：塾の宿題が多すぎて親がつきっきりで教えなければならない。

見えない追加費用の不安：学年が上がるにつれて、季節講習や志望校別特訓などの「隠し料金」が膨れ上がる。

Soleado Primo ３つの特徴（ここが違う！）

【1】授業から宿題・模試対策まで「ワンストップ指導」

従来の塾のように「授業を受けっぱなし」にはさせません。Soleado Primoでは、授業はもちろん、その後の宿題の進捗管理や、模擬試験の対策・振り返りまで、受験に必要なすべての学習プロセスを専任プロ講師がワンストップで伴走します。

【2】全国どこからでも「あなたの家が塾になる」

完全オンライン指導のため、通塾にかかる時間や送迎の負担はゼロです。地方にお住まいで近所に中学受験専門塾がないご家庭でも、都心と同等以上の質の高い受験対策をご自宅で受講可能です。

【3】安心のモットー「隠し料金なし」

中学受験の常識となっていた、入塾後から次々と発生する複雑な追加費用を撤廃しました。最初にご提示した料金のみで、合格に必要なサポートをすべて提供する明朗な料金体系をお約束します。

従来の中学受験塾との比較学習場所通塾（送迎・お弁当必須）自宅（完全オンライン）サポート範囲授業メイン（宿題管理は親の負担）授業・宿題・模試対策まで全て料金体系講習やオプションで追加費用が膨らむ隠し料金なしの明朗会計サービス概要

「隠し料金なし！」全ての料金は入塾時にわかります！

対象学年：中学受験を目指す小学生

指導形式：オンライン・完全個別指導

指導内容：科目指導、宿題のスケジュール計画・管理、模擬試験対策と振り返り、志望校選定サポート

料金：公式サイトにて詳細をご案内（※入塾後の隠し料金は一切ありません）

※無料の学習相談・体験授業を随時受け付けております。

お申込み・お問い合わせ

まずは無料体験・学習相談で、Soleado Primoの「お家で合格」を体験してみてください。

現状の学習状況や志望校をお伺いし、最適なプランをご提案します。

詳細・申込みページ

▶ https://soleado-primo.com

お問い合わせ先

株式会社SUN

担当：青山 雄一（あおやま・ゆういち）

TEL：03－6679－6620

E-Mail：aoyama@kakomonselect.com

Soleado（ソレアド）について

Soleadoは、全国どこからでも受講可能なオンライン・完全個別指導塾です。

一人ひとりに寄り添う指導と、柔軟な学習スタイルで、志望校合格・成績向上・自立学習の習慣化をサポートしています。「通塾が難しい」「塾の志望校対策講座がない」「個別対応が必要」といった悩みを持つ中学受験生・保護者様から高い評価をいただいています。

メディア関係者の皆様へ

共働き世帯の増加や物価高騰を背景に、過酷さを増す「現代の中学受験」において、親の負担（時間的・経済的・心理的）を劇的に軽減するSoleado Primoは、新しい教育のスタンダードとなる可能性を秘めています。

「教育格差の是正」「塾の課金ゲームへのアンチテーゼ」といった切り口での取材・掲載をぜひご検討ください。代表や担当者へのインタビュー、オンライン授業のデモなども喜んで対応させていただきます。