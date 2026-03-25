マーケティングAI Agent「AIMSTAR」、Web接客機能に「レコメンドAI Agent」を搭載。 “今、欲しい”を予測し、CX向上とCVR最大化を実現

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博）は、マーケティングAI Agent「AIMSTAR（エイムスター）」のWeb接客機能において、生成AI・マルチモーダルAIを活用した高度なレコメンドを実現する「レコメンドAI Agent」を搭載したことをお知らせいたします。

背景と概要

EC・Webマーケティングにおいて、顧客の行動の多様化により、従来の画一的なシナリオ接客では十分な成果が得られにくくなっています。AIMSTARは、この課題を解決すべく、サイト来訪中の「今、この瞬間の興味」に合わせた提案を行う機能を開発しました。顧客体験（CX）の向上とコンバージョン率（CVR）の最大化を強力に支援します。

「レコメンドAI Agent」の３つの特長- 過去の行動×今の興味による高精度なAIレコメンド顧客のWebサイト上でのリアルタイムな行動データに加え、過去の購買データをAIが学習。さらには商品の「画像」や「テキスト説明」まで学習するマルチモーダルAIを採用。「この色味の服が好き」「この質感のアイテムを探している」といった、顧客一人ひとりの嗜好や、現在閲覧している商品との関連性を分析し、最適な商品を自動でレコメンド表示します。- 使うほど賢くなる「LTV向上サイクル」AIMSTARに蓄積される膨大なデータをもとに、AIが継続的に機械学習を実施し、精度の高いレコメンドが行われます。購買が進むことでさらに新たなデータが蓄積され、AIの学習がより深化します。使えば使うほどパーソナライズが進化し、継続的なLTV（顧客生涯価値）の向上を強力にサポートします。- タグを埋め込むだけの簡単導入高度なシステム連携や複雑な設定は不要。Webサイトに専用タグを埋め込むだけで、AIレコメンドを開始できます。実際の画面・利用イメージ- 専門知識不要のプルダウン設定高度なAIロジックも、管理画面からプルダウンで選択するだけで設定が完了します。エンジニアに依頼することなく、マーケター自身の手で即座に施策を実行・改善できるUI/UXを実現しました。- サイトデザインに馴染む、多様な表示フォーマット「ポップアップ」「バナー表示」「ページ内への埋め込み」など、多様な表現方法に対応。Webサイトのデザインや、顧客の閲覧シーン（回遊中、離脱時など）に合わせて、最も効果的な見せ方を選択可能です。- 成果が一目でわかる効果測定ダッシュボードレコメンド経由のクリック率（CTR）やコンバージョン率（CVR）、売上貢献度などをグラフで可視化。施策の成果が直感的に把握できるため、PDCAのスピードを加速させます。

今後の展望

今回Web接客機能に搭載された「レコメンドAI Agent」は今後、メール配信やアプリプッシュ通知などAIMSTARの別チャネルへも順次搭載される予定です。あらゆる接点において、一貫性のあるパーソナライズされた顧客体験の提供を目指してまいります。

AIMSTARについて

「テクノロジー × プロフェッショナルで企業の潜在成長力を最大化する」をプロダクトパーパスに、企業における顧客のLTV最大化を実現するマーケティング AI Agentです。日本を代表する大手企業様をはじめ、様々なBtoC事業者様に対しての導入実績を有しております。

製品URL：https://aimstar.net

◆主な導入実績◆ （社名50音順、敬称略）

イトキン、ウィゴー、ヴェントゥーノ、エニグモ、オークローンマーケティング、クラブツーリズム、再春館製薬所、ジュピターショップチャンネル、ソフマップ、dinos、TBSグロウディア、ディーニーズ、東海東京証券、ベルーナ、三菱地所、ルミネ 等

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai