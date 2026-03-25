【フェニックスプロ】トレードの“最大の敵＝感情”を排除するMT4自動売買EAを公開｜エントリー・利確・損切り・資金管理を自動化し再現性あるトレード環境を実現
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、トレード判断における“感情リスク”を排除し再現性ある運用を支援するMT4自動売買EA「フェニックスプロ（Phoenix PRO）」を公開しました。フェニックスプロは、日本発の相場分析理論「スパンモデル」をベースにエントリー判断、利確、損切り、資金管理を一貫ロジックで自動化したトレードシステムです。FX・CFD・仮想通貨市場で多くのトレーダーが抱える心理的な判断ミスを構造的に防ぎ、安定したトレード環境の構築を目指します。
【フェニックスプロ】日本発スパンモデルEA｜MT4 自動売買で自動利確×自動損切り×資金防御を実現し、“安定運用の再現性”を追求する自動売買EA
■トレードで最も難しいのは「相場」ではない
多くのトレーダーは、トレードで結果が出ない理由を
・相場が難しい
・手法が足りない
・分析力が不足している
と考えがちです。
しかしトレード経験を積んだ多くの人が、ある事実に気付きます。
それは
トレードで最も難しいのは相場ではなく「自分自身」である
ということです。
相場分析はできている。
エントリーの根拠もある。
それにもかかわらず、
・利益が出るとすぐ利確してしまう
・損切りを遅らせてしまう
・焦ってエントリーしてしまう
という行動が起こります。
これは決して珍しいことではありません。
なぜならトレードは
心理が強く影響する意思決定ゲーム
だからです。
■感情がトレード結果を変えてしまう理由
トレードでは次のような心理が働きます。
■恐怖
利益を失うことを恐れて早く利確してしまう
■期待
もう少し伸びるはずと利益を逃してしまう
■希望
損切りをせず戻りを期待してしまう
■焦り
チャンスを逃したくないと無理なエントリーをする
これらの感情は
人間である以上、完全に排除することは難しい
ものです。
その結果
・トレードルールが守れない
・判断がブレる
・資金曲線が安定しない
という状況が生まれます。
この問題を解決するために開発されたのが
フェニックスプロ（Phoenix PRO）
です。
■フェニックスプロが目指すトレードの形
フェニックスプロは
トレード判断をシステム化する
というコンセプトで開発されたMT4対応EAです。
トレードに必要な判断
・エントリー
・利確
・損切り
・資金管理
これらを一貫したロジックで管理します。
つまり
人間の感情が入り込む余地を減らす
トレード設計になっています。
■感情を排除するエントリー判断
多くのトレーダーが最も迷うのが
エントリータイミング
です。
フェニックスプロでは
次の3条件が揃わない限り
エントリーは行われません。
・遅行スパンアロー
・背景バイアス
・スパンモデルの雲
この3つの条件によって
トレンド方向
市場のバイアス
支持抵抗
を同時に確認します。
つまり
根拠が揃ったトレードのみ実行
する設計です。
これにより
・感覚エントリー
・衝動トレード
・焦りトレード
を防ぎます。
■利益を守りながら伸ばす利確ロジック
トレードで最も難しい判断の一つが
利確タイミング
です。
利益が出るほど
・反転への恐怖
・利益確定の誘惑
が強くなります。
フェニックスプロでは
Rikaku Histogram
という独自ロジックを採用しています。
この機能は
・相場の勢い
・トレンドのピーク
・勢いの減速
を可視化します。
そしてトレーリングストップを利用して
利益を伸ばしながら守る
決済を行います。
■損切りの迷いを排除
トレードで資金を守るために不可欠なのが
損切り
です。
しかし実際には
・もう少し待てば戻る
・ここで切るのはもったいない
という心理が働きます。
フェニックスプロでは
スパンモデルの雲抜け
を損切りトリガーとして採用。
相場構造が崩れた瞬間に
自動で損切りを実行します。
これにより
・損失拡大
・感情判断
・設定ミス
を防ぐことができます。
■口座を守るリスク管理機能
トレードでは
守ること
が極めて重要です。
フェニックスプロには
資金防御機能も搭載されています。
■Entry Guard
誤発注や逆方向エントリーを即時クローズ
■Margin Saver
ドローダウンが一定水準に達すると損失ポジション整理
これにより
致命的な損失リスク
を抑えます。
■トレードの未来はシステム化
現在の金融市場では
アルゴリズムトレード
システムトレード
が主流になっています。
その理由は
再現性の高さ
です。
人間の判断は
・心理
・感情
・疲労
の影響を受けます。
しかしシステムは
常に同じルールを実行
します。
フェニックスプロは
裁量トレードの弱点を補い
感情に左右されないトレード
を実現するためのEAです。
■トレードを次のレベルへ
トレードで長期的に成果を出すためには
特別な才能は必要ありません。
必要なのは
再現性
です。
同じルールを
同じ精度で
何度も実行する。
フェニックスプロは
エントリー
利確
損切り
資金管理
を自動化することで
感情に左右されないトレード環境
を提供します。
トレードを
感覚から構造へ。
フェニックスプロは
その変化を実現するトレードシステムです。
→【フェニックスプロ】日本発スパンモデルEA｜MT4 自動売買で自動利確×自動損切り×資金防御を実現し、“安定運用の再現性”を追求する自動売買EA
https://www.phoenixconnect.jp/Phoenix_PRO