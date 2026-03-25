【フェニックスプロ】トレードの“最大の敵＝感情”を排除するMT4自動売買EAを公開｜エントリー・利確・損切り・資金管理を自動化し再現性あるトレード環境を実現

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株式会社PhoenixConnect

株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、トレード判断における“感情リスク”を排除し再現性ある運用を支援するMT4自動売買EA「フェニックスプロ（Phoenix PRO）」を公開しました。フェニックスプロは、日本発の相場分析理論「スパンモデル」をベースにエントリー判断、利確、損切り、資金管理を一貫ロジックで自動化したトレードシステムです。FX・CFD・仮想通貨市場で多くのトレーダーが抱える心理的な判断ミスを構造的に防ぎ、安定したトレード環境の構築を目指します。



【フェニックスプロ】日本発スパンモデルEA｜MT4 自動売買で自動利確×自動損切り×資金防御を実現し、“安定運用の再現性”を追求する自動売買EA

■トレードで最も難しいのは「相場」ではない


多くのトレーダーは、トレードで結果が出ない理由を


・相場が難しい
・手法が足りない
・分析力が不足している


と考えがちです。


しかしトレード経験を積んだ多くの人が、ある事実に気付きます。


それは


トレードで最も難しいのは相場ではなく「自分自身」である


ということです。


相場分析はできている。
エントリーの根拠もある。


それにもかかわらず、


・利益が出るとすぐ利確してしまう
・損切りを遅らせてしまう
・焦ってエントリーしてしまう


という行動が起こります。


これは決して珍しいことではありません。


なぜならトレードは


心理が強く影響する意思決定ゲーム


だからです。



■感情がトレード結果を変えてしまう理由


トレードでは次のような心理が働きます。


■恐怖
利益を失うことを恐れて早く利確してしまう


■期待
もう少し伸びるはずと利益を逃してしまう


■希望
損切りをせず戻りを期待してしまう


■焦り
チャンスを逃したくないと無理なエントリーをする


これらの感情は


人間である以上、完全に排除することは難しい


ものです。


その結果


・トレードルールが守れない
・判断がブレる
・資金曲線が安定しない


という状況が生まれます。


この問題を解決するために開発されたのが


フェニックスプロ（Phoenix PRO）


です。



■フェニックスプロが目指すトレードの形


フェニックスプロは


トレード判断をシステム化する


というコンセプトで開発されたMT4対応EAです。


トレードに必要な判断


・エントリー
・利確
・損切り
・資金管理


これらを一貫したロジックで管理します。


つまり


人間の感情が入り込む余地を減らす


トレード設計になっています。



■感情を排除するエントリー判断


多くのトレーダーが最も迷うのが


エントリータイミング


です。


フェニックスプロでは


次の3条件が揃わない限り
エントリーは行われません。


・遅行スパンアロー
・背景バイアス
・スパンモデルの雲


この3つの条件によって


トレンド方向
市場のバイアス
支持抵抗


を同時に確認します。


つまり


根拠が揃ったトレードのみ実行


する設計です。


これにより


・感覚エントリー
・衝動トレード
・焦りトレード


を防ぎます。



■利益を守りながら伸ばす利確ロジック


トレードで最も難しい判断の一つが


利確タイミング


です。


利益が出るほど


・反転への恐怖
・利益確定の誘惑


が強くなります。


フェニックスプロでは


Rikaku Histogram


という独自ロジックを採用しています。


この機能は


・相場の勢い
・トレンドのピーク
・勢いの減速


を可視化します。


そしてトレーリングストップを利用して


利益を伸ばしながら守る


決済を行います。



■損切りの迷いを排除


トレードで資金を守るために不可欠なのが


損切り


です。


しかし実際には


・もう少し待てば戻る
・ここで切るのはもったいない


という心理が働きます。


フェニックスプロでは


スパンモデルの雲抜け


を損切りトリガーとして採用。


相場構造が崩れた瞬間に
自動で損切りを実行します。


これにより


・損失拡大
・感情判断
・設定ミス


を防ぐことができます。



■口座を守るリスク管理機能


トレードでは


守ること


が極めて重要です。


フェニックスプロには


資金防御機能も搭載されています。


■Entry Guard
誤発注や逆方向エントリーを即時クローズ


■Margin Saver
ドローダウンが一定水準に達すると損失ポジション整理


これにより


致命的な損失リスク


を抑えます。



■トレードの未来はシステム化


現在の金融市場では


アルゴリズムトレード
システムトレード


が主流になっています。


その理由は


再現性の高さ


です。


人間の判断は


・心理
・感情
・疲労


の影響を受けます。


しかしシステムは


常に同じルールを実行


します。


フェニックスプロは


裁量トレードの弱点を補い


感情に左右されないトレード


を実現するためのEAです。



■トレードを次のレベルへ


トレードで長期的に成果を出すためには


特別な才能は必要ありません。


必要なのは


再現性


です。


同じルールを
同じ精度で
何度も実行する。


フェニックスプロは


エントリー
利確
損切り
資金管理


を自動化することで


感情に左右されないトレード環境


を提供します。


トレードを


感覚から構造へ。


フェニックスプロは
その変化を実現するトレードシステムです。



→【フェニックスプロ】日本発スパンモデルEA｜MT4 自動売買で自動利確×自動損切り×資金防御を実現し、“安定運用の再現性”を追求する自動売買EA


https://www.phoenixconnect.jp/Phoenix_PRO