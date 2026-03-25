【フェニックスプロ】トレードの“最大の敵＝感情”を排除するMT4自動売買EAを公開｜エントリー・利確・損切り・資金管理を自動化し再現性あるトレード環境を実現

株式会社PhoenixConnect

株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、トレード判断における“感情リスク”を排除し再現性ある運用を支援するMT4自動売買EA「フェニックスプロ（Phoenix PRO）」を公開しました。フェニックスプロは、日本発の相場分析理論「スパンモデル」をベースにエントリー判断、利確、損切り、資金管理を一貫ロジックで自動化したトレードシステムです。FX・CFD・仮想通貨市場で多くのトレーダーが抱える心理的な判断ミスを構造的に防ぎ、安定したトレード環境の構築を目指します。

【フェニックスプロ】日本発スパンモデルEA｜MT4 自動売買で自動利確×自動損切り×資金防御を実現し、“安定運用の再現性”を追求する自動売買EA

■トレードで最も難しいのは「相場」ではない

多くのトレーダーは、トレードで結果が出ない理由を

・相場が難しい

・手法が足りない

・分析力が不足している

と考えがちです。

しかしトレード経験を積んだ多くの人が、ある事実に気付きます。

それは

トレードで最も難しいのは相場ではなく「自分自身」である

ということです。

相場分析はできている。

エントリーの根拠もある。

それにもかかわらず、

・利益が出るとすぐ利確してしまう

・損切りを遅らせてしまう

・焦ってエントリーしてしまう

という行動が起こります。

これは決して珍しいことではありません。

なぜならトレードは

心理が強く影響する意思決定ゲーム

だからです。

■感情がトレード結果を変えてしまう理由

トレードでは次のような心理が働きます。

■恐怖

利益を失うことを恐れて早く利確してしまう

■期待

もう少し伸びるはずと利益を逃してしまう

■希望

損切りをせず戻りを期待してしまう

■焦り

チャンスを逃したくないと無理なエントリーをする

これらの感情は

人間である以上、完全に排除することは難しい

ものです。

その結果

・トレードルールが守れない

・判断がブレる

・資金曲線が安定しない

という状況が生まれます。

この問題を解決するために開発されたのが

フェニックスプロ（Phoenix PRO）

です。

■フェニックスプロが目指すトレードの形

フェニックスプロは

トレード判断をシステム化する

というコンセプトで開発されたMT4対応EAです。

トレードに必要な判断

・エントリー

・利確

・損切り

・資金管理

これらを一貫したロジックで管理します。

つまり

人間の感情が入り込む余地を減らす

トレード設計になっています。

■感情を排除するエントリー判断

多くのトレーダーが最も迷うのが

エントリータイミング

です。

フェニックスプロでは

次の3条件が揃わない限り

エントリーは行われません。

・遅行スパンアロー

・背景バイアス

・スパンモデルの雲

この3つの条件によって

トレンド方向

市場のバイアス

支持抵抗

を同時に確認します。

つまり

根拠が揃ったトレードのみ実行

する設計です。

これにより

・感覚エントリー

・衝動トレード

・焦りトレード

を防ぎます。

■利益を守りながら伸ばす利確ロジック

トレードで最も難しい判断の一つが

利確タイミング

です。

利益が出るほど

・反転への恐怖

・利益確定の誘惑

が強くなります。

フェニックスプロでは

Rikaku Histogram

という独自ロジックを採用しています。

この機能は

・相場の勢い

・トレンドのピーク

・勢いの減速

を可視化します。

そしてトレーリングストップを利用して

利益を伸ばしながら守る

決済を行います。

■損切りの迷いを排除

トレードで資金を守るために不可欠なのが

損切り

です。

しかし実際には

・もう少し待てば戻る

・ここで切るのはもったいない

という心理が働きます。

フェニックスプロでは

スパンモデルの雲抜け

を損切りトリガーとして採用。

相場構造が崩れた瞬間に

自動で損切りを実行します。

これにより

・損失拡大

・感情判断

・設定ミス

を防ぐことができます。

■口座を守るリスク管理機能

トレードでは

守ること

が極めて重要です。

フェニックスプロには

資金防御機能も搭載されています。

■Entry Guard

誤発注や逆方向エントリーを即時クローズ

■Margin Saver

ドローダウンが一定水準に達すると損失ポジション整理

これにより

致命的な損失リスク

を抑えます。

■トレードの未来はシステム化

現在の金融市場では

アルゴリズムトレード

システムトレード

が主流になっています。

その理由は

再現性の高さ

です。

人間の判断は

・心理

・感情

・疲労

の影響を受けます。

しかしシステムは

常に同じルールを実行

します。

フェニックスプロは

裁量トレードの弱点を補い

感情に左右されないトレード

を実現するためのEAです。

■トレードを次のレベルへ

トレードで長期的に成果を出すためには

特別な才能は必要ありません。

必要なのは

再現性

です。

同じルールを

同じ精度で

何度も実行する。

フェニックスプロは

エントリー

利確

損切り

資金管理

を自動化することで

感情に左右されないトレード環境

を提供します。

トレードを

感覚から構造へ。

フェニックスプロは

その変化を実現するトレードシステムです。

→【フェニックスプロ】日本発スパンモデルEA｜MT4 自動売買で自動利確×自動損切り×資金防御を実現し、“安定運用の再現性”を追求する自動売買EA

https://www.phoenixconnect.jp/Phoenix_PRO