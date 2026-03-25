【設備保全DX】第11回 ものづくり ワールド [名古屋]に次世代設備保全クラウド「M2X」ブースを出展
株式会社M2X（本社：東京都中央区、代表取締役：岡部晋太郎）（以下「当社」）は、2026年4月8日（水）～10日（金）にポートメッセなごやで開催される「第11回 ものづくり ワールド [名古屋]」に、当社が提供する現場にとけ込む次世代設備保全DXクラウド「M2X」の説明ブースを出展いたします。
また、初日の4月8日（水）には、「導入事例から読み解く設備保全DXの進め方」をテーマに弊社セールスの徳本がセミナー登壇を行います。
【展示会概要】
展示会名：第11回 ものづくり ワールド [名古屋]
会期：2026年4月8日（水）～10日（金） 10:00～17:00
会場：ポートメッセなごや
小間番号：第一展示館 18-24
展示会サイト：https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp.html
【セミナー登壇】
タイトル：導入事例から読み解く設備保全DXの進め方
日程：4月8日（水）11:00 ～ 11:30
会場：セミナー会場D（第一展示館）
参加方法：事前に来場登録(https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp.html)の上、ご参加ください。（申し込み不要）
本展示会では、弊社ブースにて現場にとけ込む設備保全クラウド「M2X」をご紹介致します。弊社担当者が皆さまの現場課題をお伺いしつつ、「M2X」の詳しい機能やデモ、活用事例などをご説明いたします。ペーパーレス化やDX化、業務効率化など、設備保全に関わる課題をお持ちの方はぜひお気軽にブースにお越しください。
【現場にとけ込む設備保全DXクラウド『M2X』】
現場にとけ込む設備保全DXクラウド『M2X』は、設備保全業務を一気通貫で効率化するクラウドシステムです。日々の点検活動やトラブル時の対応、部品管理等を効率化し、業務生産性と稼動率の向上を実現します。
【主な導入企業（一部）】
レンゴー株式会社、ノリタケ株式会社、株式会社タチエス、株式会社栗本鐵工所、日鉄精圧品株式会社、株式会社丸五、株式会社伊藤園、株式会社ロッテ、エバラ食品工業株式会社、丸美屋食品工業株式会社、カンロ株式会社、株式会社コメダ、プライムデリカ株式会社、イオンフードサプライ株式会社、株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー、シマダヤ東北株式会社、ＫＭバイオロジクス株式会社、株式会社MAEなど多数
【M2Xについて】
会社名：株式会社M2X（エム・ツー・エックス）
事業内容：設備メンテナンスクラウドシステムの開発・提供
本社：東京都中央区
代表取締役：岡部 晋太郎
サービスサイト： https://m2xsoftware.com(https://m2xsoftware.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press&utm_content=20260324)