PeopleX、人事担当者向け専門雑誌「HR Frontier」を創刊

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、人事部門や組織のリーダーに向けた新雑誌「HR Frontier」（エイチアール フロンティア）を創刊いたしました。日本の人事が次のステージへと踏み出す一助となりたいという志のもと、キーパーソンへのインタビューや最新のトレンド紹介などのコンテンツをお届けしてまいります。

「HR Frontier」創刊の背景・概要

現在、日本企業は労働人口の減少や働き方の多様化、人的資本経営の重要性の高まりなど、課題が複雑化する只中にあります。さらに、AIをはじめとする技術の急速な発展は、人事実務にこれまで以上の高度な専門性を要求し、そのあり方を根本から再定義しようとしています。

こうした激動の時代において、現場の人事担当者やリーダー層の確かな指針となるべく、本誌を創刊いたしました。人事実務と経営戦略を深化させる「知のプラットフォーム」として、日々の実務に即した課題解決の視点から、AI活用などの最新動向、そして将来展望に至るまで、信頼に足る情報を編み込み発信してまいります。

また、インターネット上に膨大な情報があふれ、AIを活用した情報収集も日常化する今、あえて紙の雑誌という形態で編集・発行し、人事担当者の皆様へお届けいたします。実際に手にとりページを繰りながら深く思考し、「新たな地平（Frontier）」を描く。本誌を通じて、そうした思索の時間と機会をご提供してまいります。

発行部数：20,000部

刊行予定：年2回

流通・公開先：

・大手・上場企業の人事決裁者向けに配布

・人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」（https://hrlibrary.jp/）で公開

「HR LIBRARY」での公開ページはこちら：

https://app.hrlibrary.jp/r/45223

創刊号について

本日発行の創刊号は、巻頭企画として、ソフトバンク株式会社 執行役員 コーポレート統括・源田泰之氏のインタビュー記事を掲載。人事トップとして組織の最前線に立つ同氏に、人材ポートフォリオ変革の決断の背景から、人事部門の役割、人事メンバーに求める資質、意外な情報インプット術まで、幅広い内容を語っていただきました。

目次

PORTRAITS OF HR LEADERS

ソフトバンク人事トップが描く「AI時代に勝つ組織」／源田 泰之

特集：AIは「人事」をどう再定義するか？

2030年、「レベル5」のAIが人と協働する時代へ／橘 大地

AI面接の現在地と未来図

人事のAI活用と、求められる意思決定／坂井 風太

「採用できないことが当たり前の世界」にどう向き合うべきか？／黒田 真行

HR INTERVIEW

株価に効く人的資本経営とは？ 元楽天ＩRが明かす投資家の「本音」／市川 祐子

世界中から人材を集めるメルカリの「言語戦略」／親松 雅代

HR COLUMN

人事のキャリアは“線”ではなく“面”で描け／太田 昂志

人事リーダーが選ぶ、「人事本以外」の一冊

人事の耳休め

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp