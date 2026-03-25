Microsoftソリューションリーダー「Queue Associates」が日本進出、国内企業のDX推進を加速

Queue Associates Worldwide Japan 株式会社

東京、2026年3月25日 -Microsoft AI クラウド・パートナー・プログラムにおけるリーダー企業であり、世界20拠点を展開するQueue Associates（本社：米国）は、日本法人「Queue Associates Worldwide Japan 株式会社」を設立し、東京都心（品川）に拠点を設け、本格的に事業を開始したことを発表しました。

世界20拠点を展開するQueue Associates（本社：米国）

今回の日本市場への本格参入により、当社はアジア太平洋地域におけるプレゼンスを強化し、日本のテクノロジービジネスにおける重要な役割を担います。日本市場に特化したこれらのソリューションは、日本独自のビジネス慣行、規制要件、言語仕様に完全対応しており、国内企業および日本に進出するグローバル企業の競争力向上とイノベーションを支援します。

東京オフィスの開設にあたり、Queue Associates の経営陣と戦略的パートナーであるセブンスセンスグループ（Seventh Sense Group） が一堂に会し、同グループの支援のもと、当社のグローバル成長戦略における大きなマイルストーンを達成することができました。また、本件は、日本市場および Microsoft エコシステム全体におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の機会創出に向けた、両社の継続的な連携を示すものとなりました。

■ Queue Associates グローバルマネージングディレクター、ジェフリー・ゴールドステイン氏のコメント

「日本は、Queue Associates のグローバル成長戦略において極めて重要な役割を担っています。セブンスセンスグループのような高い専門性を有するチームとの連携を心より嬉しく思います。今後は、地域に根ざした持続的なエコシステムの構築を目指してまいります。」

■ 日本市場向けにローカライズされたMicrosoft ソリューション

東京・品川に拠点を置くQueue Associates Worldwide Japan は、日系企業および日本市場へ展開するグローバル企業向けに、セキュアで拡張性に優れ、かつコンプライアンスに対応した以下のMicrosoft ソリューションを提供します。

- Dynamics 365 Business Central（日本ローカライズ版）：消費税、全銀ファイル転送、手形管理、インボイス制度など、日本式会計基準に完全対応- Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management：固定資産減価償却、政府補助金の申請・管理対応、連結請求書発行を強力にサポート- Dynamics 365 Customer Engagement：マーケティング、営業、カスタマーサービス、フィールドサービス、コンタクトセンター、プロジェクトオペレーションなど、各業務領域に対応した機能を幅広く提供- Azure & セキュリティ：日本のデータレジデンシー（国内データ保存）およびガバナンス要件に厳格に準拠- 生成AI搭載・Copilotエージェント：最新のエージェント型AI や生成AI を活用した自律型エージェントが、日本語によるインサイト提供と業務プロセスの最適化を支援し、的確な意思決定を可能

Microsoft AI クラウド・パートナー・プログラムのトップレベルメンバーとして、東京チームは日本語と英語の両言語によるバイリンガルサポートを提供します。これにより、お客様のプロジェクトが日本国内の規制要件を満たしながら、グローバルレベルのベストプラクティスを確実に実行できるよう強力に支援いたします。



■ 異文化理解に精通したリーダーシップ

日本法人代表には、異文化経営とバイリンガルコミュニケーションの第一人者である鈴木 武生（博士）が就任しました。鈴木氏は、数十年間にわたる専門知識を持ち、（株）アジアユーロ言語研究所の創設者や早稲田大学の講師も務めています。その知見を活かし、言語・文化・テクノロジーの壁を越えた有意義な変革を推進します。

■ 今後の展望：日本のデジタル未来に向けた戦略的パートナーシップの強化

当社は Microsoft Japan と緊密に連携し、さまざまな業界の企業を支援するエコシステムを構築しています。本年度初頭には東京オフィスにてエグゼクティブ・ラウンドテーブルを開催。テクノロジーとビジネスのリーダーを招待し、AI・ERP・クラウドを統合したソリューションが日本の次世代イノベーションをどう牽引するかについて活発な議論を行いました。

【Queue Associatesについて】

Queue Associatesは、30年以上にわたるMicrosoftとの強固なパートナーシップに基づき、「グローバルな専門知識と、個々のニーズに寄り添う顧客対応」を理念としています。Microsoft のグローバルソリューションパートナーとして、各地域の文化やビジネス習慣に精通したチームを通じ、組織に革新をもたらすソリューションを提供しています。

当社は、Microsoft Dynamics 365、Microsoft 365、Azure、Power Platform、Microsoft Security、およびCopilot の導入支援を専門としています。最新の生成AI やエージェント型AI をワークフローに統合することで、生産性の向上とデータ駆動型の意思決定を強力に支援します。ローカルな専門知見とグローバルなベストプラクティスを融合させた当社のソリューションは、コンプライアンスへの準拠とコスト最適化を両立し、組織の持続的な成長に貢献いたします。

【会社概要】

Queue Associates Worldwide Japan 株式会社

事業内容：Microsoft Dynamics 365、AI、クラウドソリューションの導入支援・コンサルティング

〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-4

品川グランドセントラルタワー8F

担当：鈴木武生

電話：+81-90-8042-8374

e-mail：tsuzuki@queueassoc.jp

Webサイト： http://www.queueassoc.com/

https://prtimes.jp/a/?f=d179894-1-42a7779a90cc581a7910fd7057782b42.pdf