【20%OFF】世界初360度全景ドローンAntigravity A1が4月に大型アップデート！新生活応援セールや大阪での無料体験会も開催決定。この春、究極の花見体験をその手に。

Insta360 Japan株式会社

（2026年3月25日）Insta360の支援を受け、ドローン愛好家とエンジニアからなるチームによって設立されたAntigravity(https://www.antigravity.tech/jp)は、没入型8K360度全景ドローン「Antigravity A1(https://www.antigravity.tech/jp/drone/antigravity-a1)」の春のセールを発表します。2026年3月26日（木）00:00～2026年4月26日（日）23:59の期間、Antigravity A1(https://www.antigravity.tech/jp/drone/antigravity-a1)が20%OFFとなる新生活応援セールです。桜が咲き誇るこのベストシーズンに、家族や友人とともにA1で春の景色を空から満喫しませんか。次世代の飛行体験を楽しめる、またとないチャンスです。

4月に最新のファームウェアがリリースします。今回のアップデートでは、タイムラプス撮影、バーチャルコックピットなど、いくつかの新機能が導入されます。また、特別企画として、2026年4月11日（土）～4月12日（日）にジョーシン日本橋店 7階イベントフロアにて、Antigravity A1(https://www.antigravity.tech/jp/drone/antigravity-a1)およびInsta360製品を実際に体験できる無料体験会を開催します。

安全に、そして自信を持って飛ばす

今年登場予定の従来型リモートコントローラーにあわせ、A1(https://www.antigravity.tech/jp/drone/antigravity-a1)の障害物回避システムを大幅に強化します。

A1(https://www.antigravity.tech/jp/drone/antigravity-a1)は360度全景撮影に対応しており、前進するだけであらゆるアングルの映像を記録可能。これまで、前方・下方の障害物検知とデュアル魚眼レンズによる全方位認識を組み合わせることで、高い安全性と安定性を実現してきました。

今回のアップデートでは、ついに360度全方位の障害物回避に対応。さらに「迂回モード」を新搭載し、機体が自動で障害物を回避しながら最適なルートを確保します。操縦者はより安心して、没入感あふれる飛行に集中できます。

表現の幅を広げる、多彩な新機能

Antigravity独自のシネマティックエフェクトに加え、タイムラプス撮影が「通常録画」と「スカイパス」の両モードに対応。日常の飛行が、まるで映画のワンシーンのような映像へと変わります。

さらに、スカイパスの各経由点にカメラアングルを設定できるようになり、機体によるスムーズなアングル切り替えが可能に。これまでにない、臨場感あふれる映像体験を実現します。

そして、まもなく登場する「バーチャルコックピットモード」により、A1の飛行は新たな次元へ。ドラゴンの背に乗るようなファンタジー体験から、本格的なパイロット視点まで、圧倒的な没入感とリアリティを楽しめます。さらに刷新された「スカイパス」では、ルートごとに演出を加えられる「パススタイル」を搭載。加えて、ギミックを自由に配置できる「パスマーカー」機能により、飛行にゲーム性と遊び心をプラスします。

同時に4月下旬にはAI自動編集も大幅アップグレード。

創作をより自由で簡単にし、誰でもプロのような編集体験を実現します。 全景FPVのワンタップ機能も進化し、全景空撮の魅力を最大限に引き出すとともに、多彩なシーンに対応したセグメントタイプを新たに追加。 さらに編集工程では、豊富なテンプレートと最適化された編集ロジックにより、映像の面白さと完成度を同時に向上させます。 音声も自動で最適にマッチングされ、FPV空撮ならではの没入感あふれるパノラマ映像をワンタップで生成。 これにより、従来は難しかった空撮や編集のハードルを大きく下げ、初心者でも短時間で高品質な作品を完成させることが可能になります。

期間限定 20％OFFセール開催中

3種類のキットを特別価格でご用意：

・標準版：209,000円 → 167,000円

・エクスプローラーキット：249,000円 → 199,000円

・インフィニティキット：263,900円 → 211,000円

全てのキットに、A1ドローン、Visionゴーグル、グリップモーションコントローラーを標準装備。用途に応じたアクセサリーやバッテリーを含むパッケージです。

公式キャンペーンページ： https://www.antigravity.tech/jp

期間：2026年3月26日（木）00:00 ～ 2026年4月26日（日）23:59

大阪にてAntigravity & Insta360の無料体験会を開催！

「まずは実機を試してみたい」という方に向けて、Antigravity A1(https://www.antigravity.tech/jp/drone/antigravity-a1)およびInsta360製品を体験できる無料イベントを開催します。予約不要・参加無料ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

開催日：2026年4/11(土)～2026年4/12(日)

時間：10:00-18:00

場所：ジョーシン日本橋店 7階イベントフロア 〒556-0005大阪府大阪市浪速区 日本橋5-9-5

体験内容：

- Antigravity A1(https://www.antigravity.tech/jp/drone/antigravity-a1) テスト飛行- Insta360 タッチ＆トライ- 当日購入特典：A1本体・Insta360カメラ・ジンバルをご購入いただいた方に、豪華特典をご用意！【特典内容】- Antigravity：約26,000円相当のアクセサリー- Insta360：約7,000円相当のアクセサリー※特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。予めご了承ください。

Antigravity（アンチグラビティ）について

Antigravityは、飛行体験の再定義を目指すコンシューマー向けドローンブランドです。 Insta360と複数のパートナー企業によりインキュベートされ、誰もが簡単に飛ばせる、没入感と創造性を備えた360度全景ドローンの開発を行っています。家族との思い出、週末の冒険、クリエイティブなプロジェクトまで、あらゆるシーンに対応できるドローン体験を提供します。Antigravityのミッションは、ドローンの世界をより身近に、表現豊かに、そして楽しくすること。直感的な操作と360度全景撮影の融合により、空からの探索やストーリーテリングの新たなカテゴリーを切り拓いています。

*「世界初」という表現は、2025年7月28日時点で、Antigravityが市場で初めて8K オールインワン360度全景ドローン を発表した事実を指しています。 外付けの360度全景カメラを取り付ける必要なく、ドローン単体で高品質な360度全景映像を直接撮影できます。 ドローンは360度全景カメラを内蔵し、リアルタイムデータ伝送に対応。飛行中でも撮影パラメーターを調整できます。