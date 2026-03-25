ＪＲ九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社がキャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn（ペイン）」を導入

Payn株式会社

Payn株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：山下恭平、以下「当社」）が提供するキャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn」が、ＪＲ九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：角谷 英彦）が運営する宿泊施設へ導入されました。

キャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn」

当社は宿泊・飲食店などのキャンセルポリシーを規定する事業者向けに、キャンセル料の請求・回収業務を自動化する請求ツール「Payn」を提供しています。

「Payn」公式サイト

https://payn.io

宿泊・飲食店などを中心とした予約が発生する業界では「キャンセル」に関する多くの問題があります。予約したお客様が来ない無断キャンセル（ノーショー）問題や、キャンセル料請求の業務負担問題、キャンセル料を請求しても払っていただけない未払い問題など、様々な問題が事業者を悩ませています。

これらの問題を解決するために2022年3月にPayn株式会社を創業し、同年10月にキャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn」をリリース。様々な事業者に現在ご利用いただいております。

『ＪＲ九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社』執行役員 営業部長 北原隆夫 様 コメント

執行役員 営業部長 北原 隆夫 様（写真右）、営業部 営業戦略課 河東 利季 様（写真左）率直な感想として「尋常じゃない」と思いました。

当社はＪＲ九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社は、ＪＲ九州グループのホテル事業を担う子会社として、九州各地・東京・京都・沖縄の駅近くや観光地付近の好立地に、全国17施設のホテル運営を行っています。ＪＲ九州の鉄道ネットワークとの連携を強みに、地域に根ざしたホスピタリティを提供しながら、グループ全体の観光・レジャー事業を支える重要な役割を担っています。

Paynを最初に知った時、「これは時間をかけてでも定着させたいな」というのが最初の印象でした。初期費用も月額費用もかからず、回収できた時だけ手数料が発生する仕組みというのは、当社にとっては非常にプラスに作用したと思います。コストゼロで始められるなら、ゆっくりと解きほぐしながら、小さな成功体験を積み重ねていける。時間をかければ必ず定着できるという確信がありました。

ブランドイメージには「悪影響はない」と思っていましたし、もし何かあれば自分が引き受けようという覚悟はありました。実際、1年以上運用してこれまでに問題になっているケースはありません。

むしろ問題だったのは、キャンセル請求そのものではなく「やる時・やらない時があるという曖昧さ」でした。お客様からすれば、請求される場合とされない場合の基準が見えない。Paynで仕組みとして整備したことで、請求の一貫性が生まれたので、そちらのほうが顧客との信頼関係という意味では大事だったと気づきました。

Payn導入の効果としては、率直な感想として「尋常じゃない」と思いました。予想以上の回収実績が出ています。Paynで回収に成功すると、その通知がメールで届くのですが、その通知が増えてきたのもあって、今やキャンセル料請求は全社的に浸透してきているのを感じています。事前決済だけでなく現地決済予約についても、高額なキャンセル料も当然のように回収されてきていますので、本来あるべき適正な流れに着実に近づいています。

Paynは売り上げを伸ばすツールではなく、損失をリカバリーするツールです。だからこそ、業界全体の底上げにつながる。同業他社のホテルチェーンに推奨するハードルが限りなくゼロに近い。私自身、すでに多くのチェーンに広めています。1日でも早く、日本のホテル業界から「キャンセル料の泣き寝入り」という言葉がなくなれば良いと思います。

インタビュー記事はこちら

ＪＲ九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社 導入事例（ https://payn.io/customers/jrkyushu ）

代表者プロフィール

Payn株式会社

代表取締役CEO 山下 恭平

横浜市出身。ヤフーや自身で創業したスタートアップ「宿泊予約の売買サービス Cansell」などを経て、2022年3月にPayn株式会社を設立。Cansellでは、数億円の資金調達や東洋経済すごいベンチャー100に選ばれるも、2020年のコロナ禍をきっかけに事業状況が悪化し、2022年3月に会社が破産。これらの経験を糧にPayn株式会社を創業し、新しいチャレンジに挑戦中。スタートアップの創業は2社目。

会社概要

社名 ：Payn株式会社

住所 ：東京都中央区日本橋兜町5-1

代表者 ：代表取締役CEO 山下 恭平

設立 ：2022年3月

会社HP：https://payn.io/about