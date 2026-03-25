「足の健康が、人生100年時代を支える」靴とフットケアのお店【OSANPO】、開業3周年を機に地域密着の足湯ペア無料キャンペーンを3月27日よりスタート

靴とフットケアのお店【OSANPO】

靴とフットケアのお店【OSANPO】（所在地：埼玉県和光市／代表：星諒子）は、2026年3月27日(金)より、地域の方にフットケアや正しい靴・歩き方の重要性を知っていただくことを目的に、「足湯ペア無料キャンペーン」を開始いたします。お一人様でのご利用は500円。湯もみを含む約10分の足湯体験を提供します。

店舗は2階にあるので、誰にも見られずリラックスして施術を受けられます。施術だけではなく、歩き方の改善や靴の提案、セルフケアもお伝えしています。

■知られていない"足と寿命の深いつながり"

「人生100年時代」という言葉が定着して久しい今日、日本人の平均寿命は男性81.09歳、女性87.13歳（厚生労働省・令和6年簡易生命表）と世界最高水準を誇っています。

しかし一方で、自立した生活を送れる「健康寿命」は男性72.57歳・女性75.45歳（厚生労働省・令和4年値）にとどまっており、平均寿命との差は男性で約9年、女性で約12年。この10年前後という期間、多くの方が身体の不調を抱えながら生活していることになります。

その「10年の不調」の遠因のひとつとして、専門家が注目しているのが「足元の問題」です。整形外科医の間では「ヒトの足の寿命は約50年」とも言われ（※1）、二足歩行に特化した足の構造は想像以上にもろいことが指摘されています。それにもかかわらず、日本人女性の約9割が"足に合わない靴"を履いた経験を持ち（※2）、60代女性に至っては9割近くが何らかの足のトラブルを抱えています（※3）。

靴が合っていない・歩き方が崩れているという「小さなズレ」は、足首・膝・腰・肩へと連鎖し、やがて慢性的な痛みや身体の不調を引き起こします。マッサージや施術で一時的にほぐしても、歩き方の癖・足のアーチの崩れが変わらない限り、不調は繰り返される――これが、フットケアと靴の専門家が口をそろえる現実です。

■地域の方に「まず体験」してほしい。足湯から始めるヘルスケア

埼玉県の靴とフットケアのお店【OSANPO（オサンポ）】は、2023年2月11日の創業から3周年を迎え、地域の方々に気軽に足元の健康を体感していただく機会として、足湯ペア無料キャンペーン（2人組での来店の場合）を3月27日(金)より1ヶ月間限定で実施します（お1人様のご来店は500円）。

足湯とはいえ、OSANPOの施術には「湯もみ（温めたお湯の中で足裏をほぐすケア）」も含まれ、単なる入浴以上の効果が期待できます。足浴には副交感神経の活性化・血行促進・リラクゼーション効果があることが複数の学術研究でも確認されており（※4）、短時間でも身体のリセットに有効とされています。

■震災で家を失い、地元・埼玉でたどり着いた「足元から健康を守る」使命

代表の星 諒子（ほし・りょうこ）は、埼玉県出身。高校2年時に父の実家がある宮城県名取市へ移り、19歳からスーパー銭湯のリラクゼーション施設でボディケアの仕事に就きました。

2011年3月11日、東日本大震災。当時20歳だった星は名取市で被災し、自宅を失いました。施術先の銭湯近くの体育館で約2～3ヶ月間の避難生活を送った後も、家の再建や相続手続きなどで25歳まで宮城に残り続けました。

その間も「いつか関東に戻って、自分の店を持ちたい」という思いを胸に、『正しい足の形の靴』が足のアーチを整え、歩行の癖を矯正し、ひいては全身の健康に影響を与えるという学びと知識を積み重ねてきました。

その後、東京・表参道のリラクゼーション施設等でキャリアを重ね、2023年2月に地元・埼玉で念願の独立開業。フットケア・ボディケアと機能性靴の販売を組み合わせた唯一無二のスタイルで、地域の健康を足元から支えています。

■キャンペーン詳細

■「足元が整えば、10年先の健康が変わる」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180232/table/2_1_a638a3bade500d1cdc5167a126479d4e.jpg?v=202603251151 ]

3ヶ月～半年、『正しい足の形の靴』を履いて正しい歩き方を続けると、足首の位置が安定して、筋肉の付き方が変わり、関節の痛みや身体の不調が緩和されてくる――これがOSANPOの実感です。足元の温度調節が整うことで「頭寒足熱」の状態が生まれ、免疫力の向上にもつながります。

■代表・星 諒子コメント

長いキャリアの中で、施術をすればするほど痛感したことがあります。揉んでも揉んでも元に戻るのは、歩き方と靴が変わっていないからです。諸悪の根源は足元にあります。

靴は毎日履くもの。『正しい足の形の靴』というたった1足の選択が、10年後の健康を左右します。まずは気軽に足湯に来て、身体が変わる感覚を体験してもらいたいですし、自分の足と向き合うきっかけにしてもらいたいです。

足反射区療法師（歴14年）の星 諒子

▌参考データ

※1：「足の寿命はたった50年」専門医インタビュー（家庭画報健康サイト）

※2：「約9割の女性が足に合わない靴を履いた経験」（dreamnews調べ）

※3：「9割の60代女性が足に関する悩みあり」（素敵なあの人調べ）

※4：足浴の生理学的効果（日本看護自然療法学会誌・J-STAGE掲載論文）

※5：健康寿命（令和4年値）・平均寿命（令和6年値）--厚生労働省

明るい光が差し込む店内【店舗概要】

店名： 靴とフットケアのお店【OSANPO】

オープン日：2023年2月11日

所在地：〒351-0114 埼玉県和光市本町23-22 DAIKAN9 201

営業時間：10:00～20:00

定休日： 不定休

電話番号：070-8800-0340

予約サイト： https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000634505/