【iFace】「BeBling 2」が発売3ヵ月で販売個数80,000個突破！

Hamee株式会社

あなたらしさに寄り添うモバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134）が、2025年11月19日にリリースした「BeBling 2」の商品が、発売から3か月で80,000個の販売数を記録しました。人気により欠品していた商品もiFace公式オンラインストアにて予約開始及び入荷次第順次販売中です。尚、iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次入荷となります。※一部商品の再販がスタートします。

■「BeBling 2」3ヶ月で販売個数80,000個突破の大ヒット

2025年11月19日に発売した「iFace」のコンセプトシリーズ「BeBling」の第2弾「BeBling 2」は、発売から3ヵ月で累計販売個数80,000個を突破しました。

「BeBling 2」は、「iFace」ならではの高い耐衝撃性能はそのままに、“個性を引き出すデザイン”を追求した商品です。ファッションとの調和やスタイリングの完成度を高める設計が評価され、幅広いユーザーから支持を集めています。

◼︎「BeBling２」について

１.トレンド感のあるデザイン

「BeBling 2」は、2010年前後のUIトレンドから着想を得た「Frutiger Aero（フルティガーエアロ）」 をコンセプトにデザイン。メタリックなシルバーに、水が流れるようなツヤを重ね、“ウルウル”と“キラキラ”が共存する 新感覚のビジュアルを実現しました。

異なるテクスチャーの組み合わせが、持つ人の個性を際立たせます。

２.ケースとアクセサリーによるコーディネート展開

スマートフォンケースにとどまらず、関連アクセサリーまで含めた展開を行うことで、「スマホをファッションのトータルコーディネートの一部として楽しむ」という新しい価値を提案しています。

ファッションに合わせてケースやアクセサリーを組み合わせられる拡張性の高いラインアップは、「トータルでコーディネートできるのが楽しい」と多くのお客様からご好評をいただき、自分らしいスタイルを楽しむユーザーが広がっています。

３.Z世代の共感を呼んだインフルエンサープロモーション

インフルエンサーのLiLiさんによる発信では、「自分らしさ」を表現する着こなしやライフスタイルと製品コンセプトが深く共鳴。特にZ世代を中心にSNS上で大きな反響を呼び、製品認知の拡大と若年層の新規顧客獲得に大きく貢献頂きました。

■「BeBling」シリーズ累計150,000個を突破

2025年に発売した「BeBling 2」は発売3ヵ月で販売個数80,000個を突破。さらに、2024年に発売した「BeBling Wave」も好評を受けて再販が決定しました。現在、「BeBling」シリーズの累計販売個数は150,000個を超え、多くのお客様にご支持をいただいています。

本シリーズは、従来の定番モデル「First Class」や「Reflection」とは一線を画しながらも、わずか2年で「iFace」のラインナップに欠かせない“新たな主力シリーズ”へと成長しました。

入荷情報や製品の詳細は、iFace公式サイトをご覧ください。

iFace公式 BeBling２

https://jp.iface.com/pages/bebling2

iFace公式 BeBling Wave

http://jp.iface.com/pages/bebling

■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について

「iFace」は、“By Your Side”を掲げ、一人ひとりの「あなたらしさ」に寄り添うモバイルライフスタイルブランドです。 耐衝撃性に優れた安心の品質と、日常に自然になじむデザインを両立し、スマートフォンケースをはじめとする多彩なモバイルアクセサリーを展開。

世界累計3,800万個以上の販売実績を持ち、日常のさまざまな瞬間に小さなよろこびを届けています。

■iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/

■iFace直営店

iFace原宿店

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03

https://jp.iface.com/pages/ifaceharajuku

■iFace 日本公式SNSアカウント

X（@iface_jp） ：https://x.com/iface_jp

Instagram（@iface_jp） ：https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook（@iface.jp） ：https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@（@iface_jp） ：https://page.line.me/iface_jp

YouTube（iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドを展開するコスメティクス事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをアップサイクルするParallel Plasticsなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp