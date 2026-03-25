ベッドでもデスクでも自由自在なスマホホルダーを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、寝ながらでも快適に操作できる360度可動のフレキシブルアーム搭載スマホホルダー「200-STN099BK」を発売しました。

掲載ページ

スマホホルダー フレキシブルアーム 3.5～6インチまで対応 自由自在 スマホアーム クランプ固定式 デスクサイド ベッドサイド 寝ながら 360度回転

型番：200-STN099BK 販売価格：2,436円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN099BK

スマホホルダー フレキシブルアーム MagSafe対応 マグネットリング付属 自由自在 スマホアーム クランプ固定式 デスクサイド ベッドサイド 寝ながら 360度回転

型番：200-STN100BK 販売価格：2,618円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN100BK

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=MALnyV_E0xU ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=XU0YfWVJueE ]

おすすめポイント

・フレキシブルアーム＋360度回転で理想の角度に自由調整

・クランプ固定でベッドやデスクにしっかり設置

・端末を浮かせて空間を有効活用できる

特徴

寝ながらでも快適な視聴体験

ベッドでくつろぎながらスマートフォンを操作したい、そんなニーズに応えるのが本製品です。手で持つ必要がないため、長時間の動画視聴やSNSチェックでも腕の負担を軽減。理想的な位置に固定できるため、よりリラックスした姿勢でコンテンツを楽しめます。日常のちょっとした時間を、より快適で贅沢なひとときに変えます。

自由自在に動くフレキシブルアーム

フレキシブルアームとボールジョイント構造により、角度や位置を細かく調整可能。縦向き・横向きの切り替えもスムーズで、動画視聴や通話、SNSなど用途に応じた最適なポジションを実現します。自分の使い方に合わせて自由にカスタマイズできる、まさに“思い通り”の操作性です。

しっかり固定できる安心設計

クランプ式でデスクやベッドフレームにしっかり固定できるため、安定感抜群。クランプ部は1～7cmの厚みに対応し、幅広い設置場所に対応します。さらに接触部分にはゴム素材を採用し、ズレや傷を防止。安心して日常的に使用できる設計です。

幅広いスマホに対応＆充電も可能

【200-STN099BK】3.5～6インチまでのスマートフォンに対応し、幅広い機種で使用可能です。ホルダーは伸縮式でしっかり挟み込み、安定した保持を実現。

【200-STN100BK】MagSafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できます。また、MagSafe非対応のスマホやケースでは付属のメタルリング（1枚付属）を貼ってご使用いただけます。

省スペースで使えるスマート設計

約90cmのアームはしっかりとした長さがありながらも、省スペースで設置可能。使わないときはコンパクトにまとめることができ、デスク周りや寝室でも邪魔になりません。日常生活に自然に溶け込みながら、快適さをプラスするスマートなアイテムです。

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

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サンワダイレクト楽天市場店

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サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

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サンワダイレクトAmazon店

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サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。