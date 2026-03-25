【2026年10月義務化】カスハラ対策AIプラットフォーム「カスハラ」正式リリース。

株式会社SCコンサルティング

株式会社SCコンサルティング（本社：愛知県、代表取締役：篠田 慎）は、カスタマーハラスメント（カスハラ）対策に特化したAI搭載クラウドプラットフォーム「カスハラ」（https://cushara.jp）を正式リリースいたしました。

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■ リリースの背景：2026年10月、カスハラ対策が事業主の法的義務に

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令和8年（2026年）10月1日、改正労働施策総合推進法が施行され、

カスタマーハラスメント防止措置が全事業主の法的義務となります。

事業主に義務付けられる措置は以下の通りです。

１.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

・カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針の明確化

・カスハラの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を労働者に周知・啓発

２.相談体制の整備

・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する

・相談窓口担当者が適切に対応できるようにする

３.事後の迅速かつ適切な対応

・事実関係を迅速かつ正確に確認する

・被害者に対する配慮のための措置を行う

・再発防止に向けた措置を講ずる

４.対応の実効性を確保するために必要な措置

・特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針をあらかじめ定め、

労働者に周知し、当該対応を行うことができる体制を整備する

これらの対策を怠った場合、行政指導・企業名公表の対象となるだけでなく、

安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われるリスクがあります。

実際に、甲府市立病院事件（平成30年）では、マニュアル未整備を理由に

約800万円の損害賠償が命じられています。

しかし、社労士や弁護士への対策依頼には数十万円～数百万円のコストがかかり、

中小企業にとって施行日までに専門的なカスハラ対策を整備することは

大きな障壁となっています。「カスハラ」は、この課題をAIの力で解決します。

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■「カスハラ」が解決する3つの課題

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LPヒーローセクション

【課題1】何から始めればいいかわからない

→ 業種を選択するだけで、AIが業界特化型の対応マニュアルを自動生成。

建設業法・保険業法・宅建業法など、12業種の法令データベースを搭載し、

社労士監修レベルのマニュアルが最短10分で完成します。

【課題2】インシデント発生時に適切な判断ができない

→ AIチャットに状況を入力すると、深刻度の自動判定・対応スクリプトの生成・

法的リスクの分析を即座に実行。24時間365日、専門家レベルの助言を提供します。

【課題3】研修や教育に時間とコストがかかる

→ 基礎研修からロールプレイ、ケーススタディ、管理職向け研修まで、

AIが業種に応じた研修コンテンツを自動生成。理解度テスト付きで

受講状況の一元管理も可能です。

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■ 主な機能

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6つの機能

１. AI対応マニュアル自動生成

会社情報と業種を入力するだけで、厚労省ガイドライン準拠の

全10セクション・数万文字のマニュアルをAIが自動生成。

基本方針、定義・判断基準、対応フロー、法的根拠、

メンタルヘルスケアまで網羅。

２. AI相談チャット

「お客様が1時間以上居座って大声で怒鳴っている」などの

状況を入力すると、即座に対応スクリプト・法的根拠・

エスカレーション判断を提供。

３. インシデント管理

発生日時・チャネル・深刻度を記録し、組織全体で対応状況を共有。

レポート機能で傾向分析も可能。

４. 業種別法令データベース（12業種対応）

建設業・保険業・不動産業・医療介護・小売業・飲食業・

宿泊業・運輸業・金融業・IT業・教育業・公務の

各業界固有の法令と想定されるカスハラ場面を収録。

５. 研修機能

AIが業種別の研修コンテンツ（基礎～応用・ロールプレイ・

ケーススタディ・セルフケア・管理職向け）を自動生成。

理解度テスト・受講管理機能付き。

６. 法的根拠ライブラリ

カスハラ関連の法令条文・主要判例8件・最新ガイドラインを収録。

東京都カスハラ防止条例にも対応。

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■ 料金プラン（税込）

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月額プラン

・フリープラン：無料（1名・機能制限あり）

・スタータープラン：月額 2,980円（10名まで・AI相談10回/月）

・プロフェッショナル：月額 9,800円（50名まで・AI相談無制限・研修機能付き）★人気

・エンタープライズ：月額 29,800円（人数無制限・全機能・優先サポート）

※7日間の無料トライアルあり

※年払いで20%割引

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■ 今後の展望

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2026年内に以下の機能拡充を予定しています。

・多言語対応（英語・中国語・韓国語）によるインバウンド対応強化

・社労士事務所・弁護士事務所向けパートナープログラムの開始

・LINE/Slack連携によるインシデント即時報告機能

・業界ベンチマーク比較レポート機能

カスハラ対策の法制化が進む中、「カスハラ」は中小企業が手軽に、

かつ専門家品質の対策を導入できるインフラとなることを目指します。

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■ サービス概要

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サービス名：カスハラ

URL：https://cushara.jp

提供開始日：2026年3月

対応環境：Webブラウザ（PC・スマートフォン対応）

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■ 会社概要

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会社名：株式会社SCコンサルティング

所在地：愛知県北名古屋市沖村沖浦100

代表者：代表取締役 篠田 慎

設立：2022年3月

事業内容：AX・DX推進事業

URL：https://cushara.jp

お問い合わせ：support@cushara.jp