SoVeCの「音のXR体験」、あんさんぶるスターズ！！10周年展示会『Bright me up!!』に採用

SoVeC株式会社

SoVeC株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：上川 衛、以下「SoVeC」）は、人気スマートフォンゲーム「あんさんぶるスターズ！！」10周年を記念して開催される展示会『Bright me up!!』において、特別企画となる映像鑑賞のシアターエリア meeting for the “FIRST TIME” の立体音響プロデュースおよび音響制作を担当しました。展示会限定の映像体験を、SoVeCの「音のXR体験」による没入的な立体音響とともにお楽しみいただけます。

『Bright me up!!』は、あんさんぶるスターズ！！10周年を記念した特別展示会です。

SoVeCは本展示会のスペシャル企画である映像鑑賞のシアターエリア meeting for the “FIRST TIME” において、立体音響のプロデュースおよび制作を担当しました。

本エリアは「アイドル達との出会い」をテーマにした映像鑑賞エリアで、展示会のために制作された特別映像を、立体音響とともに体験することができます。

来場者が、10周年ならではの「初めて出会った時の気持ち」を思い出しながら、映像と音でキャラクターが“そこにいる”感覚を得られる体験を実現しています。

■SoVeCの取り組みポイント

■「音のXR体験」による没入演出

SoVeCの「音のXR体験」は、ゲームサウンドエンジンがリアルタイムに生成するインタラクティブなサウンドを、ソニーの立体音響プレイヤー*¹ が空間内の複数スピーカーを統合制御することで、思い通りの立体音響空間を実現するソリューションです。

本展示会では、展示会専用に制作された映像音源を立体音響で再構築し、映像と音が一体となる没入体験を提供しています。

*¹ソニー株式会社技術開発研究所が開発した立体音響技術

▶︎ 詳細はこちら：https://www.sovec.net/spatial-xr-sound-experience/

■映像鑑賞のシアター空間での立体音響演出

シアターの空間特性を踏まえ、均質な音像定位と包囲感を得られるよう音響設計を実施。

「アイドル達との出会い」をテーマにした映像体験を、より感情的に想起できる空間を音の演出によっても構築しました。

■フィナーレを飾るエリアの機材プロデュース

映像鑑賞のシアターエリア以外でも、展示全体の体験価値を高めるため、展示会フィナーレを飾るエリアであるMessage for “YOU”における音響機材のプロデュースを担当。展示空間全体の統一感と没入度向上に寄与しています。

■展示会概要

あんさんぶるスターズ！！10周年展示会『Bright me up!!』

開催期間：2026年3月19日（木）～3月31日（火）

会場：サンシャインシティ 展示ホールB、C、D（東京都豊島区）

入場券：2,800円（税込）／グッズ付き入場券A・B：各3,300円（税込）

※すべて入場時間指定制

公式サイト：https://ensemble-stars.jp/10th_exhibition/



SoVeC株式会社は、「テクノロジーの力でコミュニケーションを進化させる」というミッションのもと、デジタルコミュニケーション領域におけるソリューション提供と新しい顧客体験の創出を追求します。

※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。