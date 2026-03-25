【時速240kmの爆風】150,000RPMの超高速モーター搭載コンパクト電動エアブロワー「FANEAC X305」がMakuakeにて先行販売開始！

合同会社curemi

合同会社curemi（本社：福岡県福岡市）は、最大150,000RPMの超高速ブラシレスモーターを搭載したコンパクト電動エアブロワー「FANEAC X305」をMakuakeにて3月25日（水）10時より先行販売を開始しました。

販売サイト（Makuake）

3月25日10:00（水）～4月29日（水）22:00まで

https://www.makuake.com/project/faneacairduster/

本製品は、最大風速240km/hの強力なエアフローにより、これまで取り切れなかった細部のホコリや洗車後の水滴を吹き飛ばす高性能ツールです。コンパクト設計ながら、プロレベルの強力噴射性能を実現しました。

時速240kmの強風を出すエアブロワーFANEAC X305

【製品説明】

時速240kmの強風を出すエアブロワーFANEAC X305

FANEAC X305は、高回転モーターによって生み出される密度の高い直進風により、キーボードの隙間やPC内部、車内、精密機器などの細部に入り込んだ汚れにもアプローチできるエアブロワーです。

単なる瞬間的な強風ではなく、安定して押し出すような持続的エアフローを実現。従来のエアダスターでは難しかった清掃を、より効率的かつ確実に行うことができます。

先行販売を行っている米国Amazonでは、4.6以上の高評価で品質管理も徹底しています。

【製品特長】

●最大150,000RPMの超高速ブラシレスモーター

最大150,000RPMの超高速ブラシレスモーター

高密度で直進性の高い風を生み出し、細部の汚れも一吹きで除去。最大風速240km/hの圧倒的パワーを実現。コンパクトながら圧倒的なパワーでホコリや洗車後の水滴も吹き飛ばします。

●3段階の風量調整機能

3段階の風量調整機能

低・中・強の3モードを搭載。精密機器から頑固な汚れまで、用途に応じた最適な風量で使用可能です。

強モードでは、1分間に15万回転するモーターにより、最大時速240kmもの強風を出すことが可能です。

用途に合わせて風量調節可能

・弱モード：精密機器やデリケートなパーツに。ホコリを優しく吹き飛ばしたい場面で活躍します。



・中モード：キーボードやデスク周りなど、日常清掃にちょうど良いバランス。

・強モード：PC内部、車内、隙間に溜まった頑固なホコリに。最大風速240km/hのパワーを解放します。

●交換式バッテリー＆2本付属

交換式バッテリー＆2本付属

「使いたいと思ったのに充電がない」

「エアブロワーを使うとすぐ充電がなくなる！」

そんなお悩みにお応えし、3000mAhバッテリーを2本同梱しました。

使用中に電池が切れても即交換でき、作業を中断せず継続可能です。

（弱モード使用時で最大108分の稼働が可能。長時間作業にも対応。）

ボタンを押しながらバッテリーを引き抜くだけでOK

●コンパクト設計＆高出力

コンパクト設計＆高出力

手のひらに乗るほどのコンパクトボディですが、最大時速240kmもの強風で一気に吹き飛ばします。

ポケットや車内にも収納でき、持ち運びにも最適です。

専用充電器は不要で、USB-Cケーブルでの充電となるため、家庭用電源やモバイルバッテリーなど、幅広い環境で充電可能です。

車内に１台あればマルチに活躍

●マルチノズル対応（4種）

マルチノズル対応（4種）

用途に応じてノズルを交換可能です。

清掃、送風、空気入れなど幅広い用途に対応しています。

ノズルは、軽くひねるだけで着脱可能で、工具などは不要で、誰でも簡単に交換できます。

【製品概要】

製品名：FANEAC X305

サイズ：102×44×164mm

重量：907g

バッテリー：3000mAh（2本付属）

充電方式：USB Type-C

最大回転数：150,000RPM

最大風速：240km/h

販売ページ：https://www.makuake.com/project/faneacairduster/

販売期間：3月25日10:00（水）～4月29日（水）22:00まで

【ブランドについて】

FANEACは、高性能ツールの設計・開発に特化したブランドです。世界水準の製造環境と高度なエンジニアリングを背景に、「強力で、信頼でき、そして使いやすい」製品の開発を追求しています。常に限界を超える性能と品質を提供し、ユーザーの期待を上回るプロダクトを生み出し続けています。