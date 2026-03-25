「組織変革」から「組織共創」へ。あまねキャリア、オンライン越境学習プログラムを『組織共創ラボ』へと進化させ、独自AI「あまねAI」を活用した次世代コミュニティへアップデート

あまねキャリア株式会社

「景色を変えて、組織を変える」をミッションに、組織開発や共創デザインの伴走支援を行うあまねキャリア株式会社（本社：静岡県浜松市、代表取締役CEO：沢渡あまね、以下 あまねキャリア）は、これまで展開してきたオンライン越境学習プログラム「組織変革Lab」を刷新し、『組織共創ラボ』へと進化させることをお知らせいたします。

あわせて、独自開発のAI「あまねAI」を新たに導入し、参加者同士の学びとつながりを加速させる次世代型の越境・共創コミュニティとしてアップデートいたします。

■ 新サイトURL

組織共創ラボ

https://www.amane-career.com/organizational-cocreation-lab

（※旧・組織変革Lab：https://cx.hamamatsu-ws-lab.com/）

■ 進化の背景：「変革」から「共創」へのパラダイムシフト

これまで「組織変革Lab」では、全国のDX推進者や組織変革の担当者が集い、企業の枠を越えて課題を共有し、解決策を探る「越境学習」の場を提供してきました。

しかし、全国500以上の企業・自治体と向き合う中で見えてきたのは、従来の「統制管理型」の延長や、一部の担当者だけが孤独に頑張る「変革」の限界です。「変革」という言葉は時に、現場に対するトップダウンの押し付けや、現状否定と受け取られ、組織内に温度差や抵抗感を生むケースが少なくありませんでした。

これからの時代に必要なのは、多様性（ダイバーシティ）と向き合い、立場や部署、さらには企業の壁を越えて対等な関係でつながる「共創（Co-Creation）」です。

あまねキャリアは、特定の誰かが「変える」のではなく、関わる人たちが共に景色を合わせ、アジャイルに新しい価値を創り出していく『共創デザイン』の考え方こそが、健全な組織のバリューサイクルを回す鍵であると確信しています。この理念を体現すべく、プログラム名を『組織共創ラボ』へと改め、内容を進化させました。

■ 『組織共創ラボ』の特長と「あまねAI」によるコミュニティのアップデート

新しい『組織共創Lab』では、単なるインプットの場に留まらず、参加者同士が「ゆるくつながり」、実践的な共創を生み出すための「場創り」と「場使い」を強化します。さらに、その体験を最大化するために「あまねAI」を導入します。

1. 「変革の孤独」を解消し、共に創るアジャイルな実践の場へ

これまでの専門家によるレクチャーやミートアップに加え、参加者自身が自組織の課題を起点に、他社のメンバーと共にアイデアを出し合い、実験（アジャイルな実践）を繰り返すプロジェクト型の学びを強化します。

2. 沢渡あまねの知見を学習した「あまねAI」による24時間伴走サポート

あまねキャリアがこれまで培ってきた組織開発、働き方改革、共創デザインに関する膨大なナレッジや、書籍『チームプレーの天才』等の実践知を学習した独自の「あまねAI」をコミュニティ内に実装します。参加者はいつでもAIを壁打ち相手として活用でき、自社の課題に対するヒントや、共創に向けた次の一手をスピーディに得ることが可能になります。

■新しいロゴ組織共創ラボ 新ロゴ■ あまねキャリア株式会社 代表取締役CEO 沢渡あまねのコメント

共創を掲げる企業や部署、自治体などが増えてきました。これからの時代、さまざまな組織や人との共創による事業創造、事業運営、課題解決や価値創造が不可欠であるのは言うまでもありません。

しかし共創もまた「言うは易く行うは難し」の典型。「名ばかり共創」に陥り、「共創疲れ」「共創離れ」が静かに進行している組織や地域も少なくありません。



・共創を単なる掛け声やスローガンに終わらせてはいけない

・共創を育成可能かつ再現可能にしていかなければならない



こうして生まれたプログラムの一つが『組織共創ラボ』です。

このプログラムに、私たちあまねキャリアは500以上の組織を見聞きし、共創体質への進化を伴走してきた知見と経験のすべてを注入しました。今回、新たにAIの活用も組み込んでいます。

組織が共創体質に進化するためには、推進役となる「ファシリーダー（ファシリテータ＋リーダー）」の存在が不可欠。『組織共創ラボ』で、共創ファシリーダーに皆さん自身が進化しましょう。そこから、組織の景色が未来に向かって前向きに変わり始めることを、私たちは約束します。

■ 今後の展望

『組織共創ラボ』は、社内共創・社外共創・地域共創の起点を生み出すプラットフォームとして、機能とコンテンツを順次拡充してまいります。あまねキャリアは今後も「越境」と「共創」を軸に組織や地域に新しい景色（カラー）を創造し、はたらく人たちの新たな価値創造を楽しめる社会の実現に貢献します。

【あまねキャリア株式会社について】

「景色を変えて、組織を変える」をミッションに、越境・共創の組織創り、地域創り、人創りを行う組織開発の伴走者です。作家であり組織開発＆共創デザイン専門家の沢渡あまねの実践知と基礎理論を活用し、企業・官公庁の顧問・アドバイザー活動や、コミュニティ型の越境学習プログラムを展開しています。

・所在地：静岡県浜松市

・代表者：代表取締役CEO 沢渡あまね

・コーポレートサイト：https://www.amane-career.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

あまねキャリア株式会社 広報担当

URL：https://www.amane-career.com/contact