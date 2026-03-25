アスエネ、脱炭素業務をAIと専門チームで担う「AI BPOサービス」をローンチ

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、Founder 代表取締役CEO：西和田浩平）は、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」において、企業の脱炭素業務をAIと専門チームの協働で担う「AI BPOサービス」を提供開始します。

本サービスは、CO2排出量の算定に必要なデータ収集・整理から算定、分析、開示対応までの業務を一体で提供するものです。AIによる自動化と、脱炭素分野のコンサルティング知見を持つ専門チームの運用を組み合わせることで、企業のサステナビリティ業務の効率化に加え、業務プロセスの見直しや運用改善を通じた業務変革を促進します。さらに、監査・第三者保証を見据えたデータ管理や運用体制の構築にも対応し、信頼性の高いサステナビリティ情報開示を実現します。

「AI BPOサービス」開始の背景

企業の脱炭素対応やサステナビリティ情報の開示は、近年急速に高度化しています。欧州のCBAM（炭素国境調整措置）やCSRD（サステナビリティ情報開示規則）に加え、日本でもSSBJ（サステナビリティ開示基準）の適用が予定されており、TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）など開示範囲も拡大しています。

こうした規制対応に伴い、企業ではCO2排出量算定やサプライチェーンを含むデータ収集、開示資料の作成など多くの実務が求められています。一方で、手作業によるデータ整理や確認作業に依存しているケースも多く、担当者の負担増加や業務の属人化が課題となっています。近年は、様々な業務でAIによる自動化と専門チームによる運用を組み合わせたBPOの活用が、業務効率化の手法として広がっています。

当社は、CO2排出量の見える化・削減・報告クラウド「ASUENE」を提供しており、CO2見える化サービスとして国内累計導入社数No.1を誇ります。また当社が提供するサービスを通じて国内外3万社のサステナビリティ経営を支援してきました。こうした知見を生かし、AIと専門チームの協働により企業の脱炭素業務を担う「AI BPOサービス」を開始します。

「AI BPOサービス」の内容

本サービスでは、企業の業務負荷が高いCO2排出量算定に必要なデータ収集・整理から算定、分析、開示対応までの業務を担います。AIによるデータ登録や排出係数整理、異常値検知などの処理と、専門スタッフによる証憑確認や算定データの精査を組み合わせることで、効率性と正確性の両立を実現します。AIが大量データの処理を担い、精度が求められる業務は専門チームが対応することで、安定した業務運用を可能にします。

さらに、国内最大級の脱炭素コンサルティングの知見を生かし、企業ごとの業務フローを踏まえた運用設計や業務改善にも対応します。監査や第三者保証を見据えたデータ管理や証跡整備にも対応することで、信頼性の高いサステナビリティ情報の開示を可能にします。

具体的なサービス内容

本サービスでは、企業の業務プロセスに合わせてカスタマイズし、算定から開示までのサステナビリティ業務全体に対応します。

・サービス導入支援

原単位の設定や社内各部署への導入設計など、サービス導入に必要な準備を行います。

・データ回収支援

Scope1-3の排出量データやサプライヤーデータについて、確認から証憑登録までの作業を担います。

・データ加工・算定代行

企業が保有する各種データを整理し、CO2排出量の登録や算定作業を代行します。

・抜け漏れ・異常値の確認

AIと専門チームの確認を組み合わせ、データの抜け漏れや異常値の確認・整理を行います。

・開示支援

各種イニシアチブへの報告やサステナビリティレポート作成など、開示業務に対応します。

・運用最適化支援

サービスの運用状況を踏まえ、業務プロセスの改善や運用体制の最適化を行います。

AI BPOサービスURL：https://asuene.com/outsourcing

「ASUENE」について

「ASUENE」は、CO2排出量の見える化・削減・報告クラウドサービスです。AI活用によるScope1-3の排出量の可視化や報告・情報開示に加え、CFP/LCA算定、CDP、SBTi、CSRD、TCFD、TNFD、SSBJなど、国内外の規制やイニシアチブに対応した高度なコンサルティングも提供しています。CO2見える化サービス、国内累計導入社数No.1を誇ります（東京商工リサーチ調べ/2025年7月調査時点）。

ASUENEサービスサイト：https://asuene.com(https://asuene.com)

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/