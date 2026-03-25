株式会社山陰合同銀行、AIアバターによる実践型ロープレトレーニング「ナレッジワークAI営業ロープレ」を導入

株式会社ナレッジワーク

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO：麻野耕司）は、株式会社山陰合同銀行（本社：島根県松江市、取締役頭取：吉川 浩）がAIアバターとの商談ロープレとフィードバックを実現する「ナレッジワークAI営業ロープレ」を導入したことを発表します。

「ナレッジワークAI営業ロープレ」は、営業担当が顧客役のAIアバターを相手に商談のロープレを行い、商談の評価やフィードバックを行うプロダクトです。商品紹介・ヒアリング・顧客提案・オブジェクションハンドリング（懸念払拭）など、多様な商談場面を設定できます。またAIによる的確なフィードバックを通じて、営業スキルの向上を支援することができます。

◼️サービス導入の背景

銀行がお客様にご提案できるサービスが多様化する中、これまでのような上司・先輩のやり方を参考にしながらOJTで提案方法を習得するスタイルのみでは、人材育成に多くの時間と負担を要することや提案品質にばらつきが生じやすいことが課題となっていました。

「ナレッジワーク AI営業ロープレ」の導入により、AI技術を用いて当行の営業・提案スタイルを「いつでも」「気軽に」「自分で」学べる機会を法人営業担当者に提供することが可能となります。

◼️導入にあたってのコメント株式会社山陰合同銀行 執行役員ソリューション営業部長 日熊 徹 氏

「ナレッジワーク AI営業ロープレ」はAIアバターによる自然で滑らかな受け答えと的確なフィードバックが特徴です。

本製品を活用し、法人営業経験の浅い行員でも、お客様に対する営業話法や提案方法を「自分で学習する」ことが可能となり、日々多くの業務に追われる上司に代わって「AIがアドバイスしてくれる」という効率的かつ効果的な育成環境を作り出すことができると考えています。

今後は従来のOJTとAI営業ロープレを組合せ、お客様に対する提案品質の向上を実現させ、より高い付加価値を提供してまいります。

◼️「ナレッジワークAI営業ロープレ」の概要

AIロープレ機能

顧客役のAIアバターとロープレが実践できます。ヒアリングやオブジェクションハンドリングなどの複雑なロープレにも対応しています。

AIフィードバック機能

ロープレ内容をもとにAIがフィードバックを行います。

ロープレの設定

様々な場面をロープレとして設定できます。AXコンサルタントが、扱うべきロープレのテーマ設定からAIへの具体のシナリオ実装までを一貫して支援します。これにより、各社の状況に応じた設定・運用を支援します。

◼️セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」

ナレッジワークのセールスAXソリューションでは、セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」とセールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワークX」を両輪で提供しています。

セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」では、営業支援の各領域において複数のAIプロダクトを提供しています。

顧客は営業支援の各領域から自社に必要なAIプロダクトを選び、組み合わせて導入することができます。

現在、営業DXといったテーマに取り組んでいらっしゃる大手企業・成長企業様にご導入いただき、専門性の高いコンサルタントの伴走により、改革・改善をご支援させていただいております。

また当社は、セールスイネーブルメントクラウド「ナレッジワーク」のご利用企業の皆様に安全・安心にサービスをご利用いただき、イネーブルメントに邁進していただける環境をご提供するために、以下のクラウドサービスに関する情報セキュリティの国際規格の認証を取得しております。

・ISO 27001（ISMS）

・ISO 27017（クラウドセキュリティ認証）

・ISO 27701（プライバシー認証）

現在、「ナレッジ」「ワーク」「ラーニング」「ピープル」の4領域でマルチプロダクトを展開・拡充しています。今後営業領域では、これまで蓄積してきたイネーブルメントメソッドとデータをもとに、営業担当者の様々な仕事を自律的に支援を行うセールスAIエージェントの開発を進めてまいります。

■株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。

営業担当が成長し、成果を生み出せるような営業変革を実現するため、主に大手企業を対象に「セールスAXソリューション」を提供しています。

NTTドコモビジネス様、みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模でセールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」が導入されています。また、セールスAIプロダクトに加えて、セールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワークX」による営業部門の現場変革を推進しています。

AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」

https://knowledgework.cloud/

所在地：東京都港区麻布台1丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 51階

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/