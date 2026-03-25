「au PAY カード」をリニューアル、Google Pay(TM)やアプリ利用速報通知などに対応

auフィナンシャルサービス株式会社

auフィナンシャルサービス、KDDI、沖縄セルラーは2026年3月25日から、新しい「au PAY カード」の申込受付を開始します。

デザインのリニューアルとあわせて、Google Payへの対応によるAndroidスマートフォンでのタッチ決済や、アプリ利用速報通知などの各種機能にも対応し、より安心・便利にau PAY カードをご利用いただけるようになります。

＜デザインをリニューアルした「au PAY ゴールドカード」「au PAY カード」＞

新しい「au PAY カード」は、角度によって7色に輝く透明なホログラムを使用したシンプルかつスタイリッシュなカードデザインにリニューアルし、カード情報（クレジットカード番号・有効期限）を裏面に集約した横型デザインのカードと、カード情報の記載がない縦型デザインのナンバーレスカードのいずれかを、お申込時に選択いただけます。au PAY カードアプリからの申し込みの場合、最短数分で審査を行い、審査承認後はクレジットカード番号が即時発行され、すぐにスマートフォンでのタッチ決済やネットショッピングをご利用いただけます。

また、デザインのリニューアルとあわせてGoogle Payへの対応も開始し、iPhoneに加えてAndroidスマートフォンでもタッチ決済をご利用いただけます。さらに、カードご利用時にau PAY カードアプリのプッシュ通知でお知らせする機能など、クレジットカードの不正利用被害のリスクを低減する機能も提供します。

「au PAY カード」は、auやUQ mobileの通信サービスのご利用料金をはじめ、日々のお買い物や公共料金のお支払いにも幅広くご利用可能なクレジットカードとしてご好評いただいており、2024年12月には有効会員数が1,000万人を突破しました。

今後も、お客さまの豊かな生活をサポートするスマホセントリックなクレジットカードとして、新しい体験価値の創造を目指していきます。

■新しい「au PAY カード」の特長

１．カードデザインリニューアル

・デザイン監修に株式会社クボグラフィックスの久保雅由氏を迎え、雲ひとつないクリアな空に虹が

かかる、希望に満ちた「おもしろいほうの未来」をイメージした新デザインを制作しました。

・虹をモチーフにした円弧には、角度によって7色に輝く透明なホログラムを採用。さらに、ゴール

ドカードの側面は虹色に縁取ることで、ホログラムの輝きに一体感を持たせました。シンプルの中

に7色の光の変化を演出したスタイリッシュなデザインとなっています。

２．選べるナンバーレスカード

・セキュリティに配慮し、カード情報を裏面に集約したカード（横型）とナンバーレスカード（縦

型）のいずれかをお申込時に選択いただけます。

・ナンバーレスカードのカード番号や有効期限などのカード情報は、au PAY カードアプリで確認い

ただけます。

＜カード情報を裏面に集約したカード（横型）＞ ＜ナンバーレスカード（縦型）＞

３．au PAY カードアプリからの申し込みで即時発行

・au PAY カードアプリからの新規入会申込の場合、最短数分で審査を行い、審査承認後すぐにスマ

ートフォンでのタッチ決済やネットショッピングをご利用いただけます。

・また、新たに本人確認方法としてマイナンバーカードを利用した公的個人認証（JPKI）にも対応し

ます。

※即時発行の場合はナンバーレスカードになります。

４．スマホタッチ決済の対応拡大

・Google Payへの対応によりAndroidスマートフォンでもタッチ決済に対応します。

・海外を含めたVisa/Mastercard/American Expressのタッチ決済対応加盟店でご利用いただけま

す。

※American Expressは2026年4月以降に利用可能となる予定です。

・iPhoneをご利用のお客さまは、引き続きApple PayでVisa/Mastercard/ American Expressのタ

ッチ決済対応加盟店、QUICPay対応加盟店にてタッチ決済をご利用いただけます。

５．アプリ利用速報通知機能

・お客さまに安心してご利用いただくため、カードのご利用時にau PAY カードアプリのプッシュ通

知ですぐにお知らせするご利用速報通知機能を提供します。



詳細はau PAY カードサイト(https://www.kddi-fs.com/)をご参照ください。



■申込受付開始

2026年3月25日



■申込方法

・新しい「au PAY カード」は、お客さまによってお申込方法が異なります。

・既にau PAY カードをご契約のお客さま（管理番号が「９」から始まるお客さま）は、新デザイン

カードの発行およびGoogle Pay、アプリ利用速報通知機能のご利用にあたり、クレジットカード

番号の変更を伴うカード契約の切替申込が必要となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20989/table/145_1_44fc8bcf3b004773a0b7dff1c5161533.jpg?v=202603250351 ]

※「管理番号」はクレジットカード番号と異なります。お手持ちのカード裏面もしくは会員サイト・au PAY カードアプリで

ご確認ください。

※審査によってカード発行できない場合があります。

※カード契約の切替にあたってはau PAY カード会員規約および注意事項をご確認ください。

※カード契約切替の場合、クレジットカード番号が変更となります。公共料金などの支払方法変更手続きはお客さまご自身で

お願いいたします。

詳細は切替のご案内ページ(https://www.kddi-fs.com/function/promotion/dual/)をご参照ください。

※ iPhone、Apple Payは、米国およびほかの国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※ Android、Google Payは、Google LLCの商標です。

以 上