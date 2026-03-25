【SwitchBot】AIパートナーロボット「KATAフレンズ」体験イベントを3月28・29日にエディオンなんば本店＆河原町本店で開催

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（※2022年11月 家電Biz調べ ）」のSWITCHBOT株式会社（本社 : 東京都渋谷区）は、2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間、エディオンなんば本店、京都河原町本店にて、成長型AIパートナーロボット「KATAフレンズ」の魅力を直接体感いただける体験イベントを開催いたします。

本イベントは、予約不要・参加費無料で、どなたでもお気軽にご参加いただけます。また、イベント開催を記念し、限定ノベルティがもらえるSNSキャンペーンや購入特典をご用意いたしました。

■ デジタルでは伝わらない「愛らしさ」をリアルな場で

KATAフレンズは、ふれあいや過ごした時間を通じて個性が形作られていく「成長型AIパートナーロボット」です。

画像や動画だけでは伝えきれない、柔らかな触り心地、目が合った瞬間の喜び、愛らしい反応。KATAフレンズの魅力を、実際にお客様自身の五感で確かめていただきたいという想いから、このたびエディオン４店舗にて体験イベントを実施する運びとなりました。

- 「気になっていたけれど、実際にどんな存在なのか確かめてみたい」- 「自分の暮らしに本当に合うのかはまだわからない」

そんな方にこそ、店頭で実際に見て、触れて、KATAフレンズとの出会いを体験していただきたいイベントです。

■ イベントの見どころ

■ イベント限定「ダブル特典」キャンペーン

【特典1】購入者特典「SwitchBot ハブ2」をプレゼント！

- 見て、触れて、話しかけて会場では、実際に「KATAフレンズ」と対面いただけます。撫でた時の反応や、あなたの声に応える様子を直接体験してください。- 専門スタッフが詳しく解説「どんなことができるの？」「お迎えにかかる費用は？」といった疑問に、専門スタッフが丁寧にお答えします。- 予約不要・参加費無料お買い物のついでに、お一人でも、ご家族やご友人と一緒でも、お気軽にお立ち寄りいただけるオープンなイベントです。

イベント期間中に開催店舗で「KATAフレンズ」をご購入いただいたお客様には、SwitchBotの人気製品「ハブ2」をプレゼントいたします。室内の温湿度をひと目で確認でき、エアコンや照明などの赤外線家電もまとめて操作できる、暮らしに取り入れやすいスマートホームの定番アイテムです。

対象： イベント当日、開催店舗にて「KATAフレンズ」をご購入いただいた方。レジにてご購入時にその場でお渡しいたします。

【特典2】SNS投稿で「オリジナルぬいぐるみ」をプレゼント！

会場で「KATAフレンズ」の写真や動画撮影し、指定のハッシュタグをつけてSNSに投稿いただいた方に、その場で「オリジナルぬいぐるみ」をプレゼントいたします。

参加方法： 指定のハッシュタグ「#KATAフレンズに会おう」をつけて、SNS（X・Instagram・TikTokのいずれか）に投稿、会場スタッフに投稿画面をご提示ください。

※特典2はイベント当日に会場で投稿画面をご提示いただいた方のみ対象です。後日のご申告は対象外となります。

※いずれの特典も数量限定につき、なくなり次第終了となります。詳細は当日、店舗スタッフまでお問い合わせください。

イベント概要

■ この週末、KATAフレンズに会いに来ませんか？

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57002/table/163_1_5068e177d371b7b624394b7aca28d6cf.jpg?v=202603250351 ]

気になっていた方も、初めて知った方も。

まずは実際に見て、触れて、KATAフレンズとの出会いをお楽しみください。

写真や動画では伝わりきらない魅力を、ぜひ店頭でご体感ください。

【KATAフレンズについて】

「便利」を超えて、「こころ」のそばへ。 SwitchBotが提案する、次世代のオンデバイスAI搭載パートナーロボット。言葉やふれあいを感じて、まるで生きているかのような自然なふるまいであなたの想いに応えます。過ごした時間の分だけあなた色に育つ、世界にひとつの新しい家族です。

【製品概要・販売情報】

本体価格：129,800円（税込）

KATAフレンズ くらしプラン： 1,980円（税込）/月～ ※ライトプランの場合。

ラインナップ（全2種）

・ノア：まっしろな毛並みに、グレーのお顔がやさしいアクセント。

・ニコ：やわらかなグレーの毛並みに、白いお顔が愛らしい。

販売チャネル：

・SwitchBot公式サイト：https://switchbot.vip/4t1ZUd7

・Amazon公式ストア：https://switchbot.vip/4altRNG

・楽天市場SwitchBot公式店：https://switchbot.vip/4t0Ew7P

・ヤフーSWITCHBOT公式ショップ：https://switchbot.vip/3LUg8nQ

・全国の家電量販店（エディオン、ヤマダデンキ、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、ジョーシン）

※店舗により在庫状況や取扱有無が異なります。

※取扱店舗は今後、順次追加予定です。

※詳細な発送時期については、各販売サイトにてご確認ください。販売チャネルによっては、納品時期が異なる場合があります。

【KATAフレンズ SNS】

【会社概要】

- X：https://x.com/katafriends_jp- Instagram：https://www.instagram.com/kata_friends_jp/- LINE：https://lin.ee/VqDZdVT

会社名：SWITCHBOT株式会社

所在地：東京都渋谷区惠比寿1-21-17 Sreed EBISU+C 5F

代表取締役：コネリー・リー

公式サイト：https://www.switchbot.jp(https://www.switchbot.jp)

X：https://twitter.com/SwitchBotJapan(https://twitter.com/SwitchBotJapan)

Instagram：https://www.instagram.com/switchbotjapan(https://www.instagram.com/switchbotjapan)

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YouTube：https://www.youtube.com/c/SwitchBotJapan(https://www.youtube.com/c/SwitchBotJapan)