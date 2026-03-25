理系就活サイト「リケイマッチ」、既卒・第二新卒向け募集掲載サービス（β版）をリリース

株式会社カンビア

株式会社カンビア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小山優真）は、理系学生に特化した就活サイト「リケイマッチ」において、既卒・第二新卒の理系出身者を対象とした募集掲載サービス（β版）をリリースしました。これを記念して、1年間掲載無料のプランを2026年4月末まで提供します。

■ 理系特化の既卒・第二新卒向け募集掲載

当社が運営する「リケイマッチ」は、理系学生に特化した就活サイトで、企業と学生をつなぐダイレクトリクルーティングサービスとして2021年8月より提供しています。

今回、新たに既卒・第二新卒の理系出身者を対象とした募集掲載サービスをβ版としてリリースしました。サイト内に「既卒・第二新卒」の募集特集ページを設置し、求職者は掲載中の求人を閲覧できます。掲載する求人は、機械、電気電子、IT、化学、生物、土木建築などの分野における技術・開発・エンジニア職です。

本リリースに先立ち、当社と接点のある企業へ先行案内を行っており、導入が進んでいます。BtoBメーカーやWeb・受託開発企業、大手企業のグループ会社などで導入が決まっており、今後、求人が順次掲載される予定です。

■ β版リリース記念プラン

既卒・第二新卒の採用に取り組む企業向けに、以下のβ版リリース記念プランを2026年4月末までのお申込限定で提供します。

- 利用期間：12か月- 掲載費 / 利用料：無料- 入社に伴う成果報酬：60万円（税別）- 1社3求人まで掲載可能- 技術・開発・エンジニアに関する求人のみ掲載可能- 技術派遣、SESなどの客先常駐は掲載不可

※新卒採用向けサービスと併用可能なプランもご用意しています。詳細はお問い合わせください。

企業向け紹介ページはこちらから

https://cambiainc.co.jp/recruiting

■ 理系既卒・第二新卒の求職者向け

既卒・第二新卒の理系出身者の中には、「異分野に進んだが、やはり専攻を活かせる仕事に戻りたい」「異なる製品や技術分野に関心を持ち、キャリアを再形成したい」と考える方も少なくありません。こうした理系出身者のキャリア選択を支援するため、既卒・第二新卒向けの募集掲載を開始しました。

また、リケイマッチの新卒向けサービスと同様に、AIによるプロフィール作成・添削やAI面接診断などの機能も利用できます。これにより、自身の技術分野や研究内容を整理しながら、企業とのマッチングを進めることが可能です。

今後は、新卒向けと同様に、既卒・第二新卒のユーザーにも企業からスカウトが届く仕組みへと機能を拡張していく予定です。

求職者向け登録ページはこちらから

https://rikeimatch.com

■ サービスリリースの背景

近年、日本では人材不足が深刻化しており、特にエンジニアや研究職など理系人材の確保は企業にとって重要な課題となっています。DXの進展やAI・半導体などの技術分野の拡大を背景に、理系人材の需要は高まり続けており、企業の採用競争は激化しています。

特に理系の新卒採用においては売り手市場が続いており、就職活動の早期化が進む中で、学生が複数の企業から内定を獲得するケースも増えています。その結果、企業側では内定辞退への対応など、採用活動の難易度も高まっています。

一方で、新卒入社後の離職も一定数発生しています。厚生労働省が公表した調査（※）によると、令和4年3月に卒業した新規大学卒就職者のうち、就職後3年以内の離職率は33.8％となっています。こうした状況から、企業側では新卒採用だけでなく、既卒・第二新卒などキャリア初期の人材まで採用対象を広げる動きも見られます。

このような採用環境の変化を踏まえ、理系出身者が新卒だけでなくキャリア初期の就職・転職活動でも活用できるサービスとして、リケイマッチでは既卒・第二新卒向けのサービスを提供することになりました。

※厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況（令和4年3月卒）」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00010.html

【会社概要】

会社名：株式会社カンビア

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者：代表取締役 小山優真

設立：2020年11月2日

事業内容：理系就活サイト「リケイマッチ」の開発・提供、理系就活メディア運営

会社HP：https://cambiainc.co.jp(https://cambiainc.co.jp/)

理系就活メディア：https://rikeimatch.com/contents

YouTube：https://www.youtube.com/@rikeimatch

Instagram：https://www.instagram.com/rikeimatch