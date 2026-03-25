Cohesity、AIイニシアチブを強化・保護するEnterprise AI Resilience戦略を発表

Cohesity Japan株式会社

AIを活用したデータセキュリティのリーダーであるCohesity(https://www.cohesity.com/) (日本法人: コヒシティジャパン合同株式会社(https://www.cohesity.com/ja-jp/)、東京都港区、以下「Cohesity」) は、本日、「Enterprise AI Resilience」（エンタープライズAIレジリエンス）戦略を発表しました。この包括的なアプローチによって、お客様はAIエコシステム全体のサイバーレジリエンスを強化することで、自信を持ってAIの導入を推進し、スケールアップを実現します。

AIの導入は加速する一方で、多くのエンタープライズ企業ではイノベーションのペースがリスクを許容できるレベルを上回っています(https://www.cohesity.com/newsroom/press/research-finds-cyberattacks-forcing-financial-course-corrections/)。AIシステムが中核業務に組み込まれていく中で、企業はビジネストランスフォーメーションの勢いを維持しながら、新しいインフラストラクチャと自動化のリスクを管理していかなければなりません。

CohesityのEnterprise AI Resilience戦略は、企業が防御力を高め、AIシステムを保護し、エージェントリスクを軽減します。その結果、企業は自信を持って攻めの姿勢でAIの導入を推進し、成長を促進することを実現できます。

CohesityのCEO（最高経営責任者）であるSanjay Poonen（サンジェイ・プーネン）は、次のように述べています。

「Cohesityは、防御力を高めるとともにデータを安全に活用できるようにすることで、責任ある高速なAI導入基盤として、エンタープライズ企業のAIレジリエンスを確立します。エンタープライズ企業のお客様には、AIのリスクを管理するとともに、障害発生時に迅速に復旧できるという自信が必要です。当社はこのようなレジリエンスの基盤を提供することで、AIインフラストラクチャの保護、データアクセスの統制、エージェントリスクを軽減し、信頼できるエンタープライズデータの変革力を最大限に引き出します」

Cohesity Japan の代表執行役員社長である田中良幸は、次のように述べています。

「当社のEnterprise AI Resilience戦略は、お客様がAI導入の際に要となるデータの保護と障害発生時のレジリエンス力を強化しています。AIインフラストラクチャの保護やデータアクセスの厳格な管理、エージェントリスクの最小化を通じて、お客様が安心してAIの可能性を最大限に引き出せる環境を実現してまいります」

防御：AIインフラストラクチャの保護、データの統制（ガバナンス）、エージェントリスクの軽減

AIシステムが実験段階から実運用段階へと移行する中で、エンタープライズ企業はAIスタック全体を網羅できるようにサイバーレジリエンスを広げる必要があります。AIエージェントがますますエンタープライズシステムやデータと直接やり取りするようになってきたことで、運用における依存関係が複雑化しているとともに、新たなリスク領域が生じています。

Cohesityは、防御における3つの重要な側面に対応します。

AIおよびエージェントインフラストラクチャの保護

エンタープライズ企業はAIシステムを構築・実行するインフラストラクチャの安全を確保しなければなりません。これには以下が含まれます。

- AIエージェントおよびエージェントメモリ- ベクトルデータベース- モデル設定およびポリシー- データセットのトレーニングおよび微調整- エンタープライズデータストア

これらのコンポーネントによって、ステートフル（状態やデータを記憶する）でマシンスピードの新たな運用層が導入されますが、この層には調整されたイベント駆動型のリカバリが必要となります。

Cohesity は、AI 環境のイミュータブルなスナップショットを保持し、同期したポイントインタイムリカバリ（PITR）を実現します。リカバリの対象は、エージェントとデータに加え、ファイルやデータベース、オブジェクトストレージ、SaaSアプリケーション、ベクトルストア、エージェントメモリなどのサポートインフラストラクチャが含まれ、システムの完全な再構築を必要とすることなくダウンタイムを短縮します。

エージェントの不正なアクション、意図しないアクション、悪意あるアクションからの保護

AIシステムはマシンスピードで稼働しています。このため、ロジックのエラーや不正確なインプット、プロンプトインジェクション、悪意ある操作などによって、数秒レベルで連鎖的な自動化エラーが発生する恐れがあります。

このような状況に検知機能だけで十分に対処することはできません。企業は、意図しないまたは悪意あるエージェント駆動型のアクティビティを封じ込め、迅速に復旧しなければなりません。

AIエージェントは、ITサービス管理や可観測性、データプラットフォーム、自動化システムといった幅広いエンタープライズエコシステム全体を網羅しているため、効果的に修正するためにはこれらの環境にわたり調整されたアクションが必要になります。ServiceNowやDatadogをはじめとする主要なコントロールプラットフォームおよび可観測性プラットフォームとの緊密な統合を通じて、Cohesityはエージェントリスクシグナルを自動化されたAPI駆動型の復旧ワークフローに変換します。

異常な挙動やポリシーに対する違反があった場合、これをトリガーとしてAPI駆動型のポイントインタイムの復旧を自動的に開始できるので、AIが関与するインシデント封じ込めの平均時間が短縮されます。

AI用の機密データの管理（ガバナンス）

AIシステムがクラウド環境、SaaS環境、ハイブリッド環境のすべてを通じて機密性の高いエンタープライズデータへアクセスする中で、途切れることのない可視性とガバナンスは不可欠です。

「Cohesity Data Security Posture Management (DSPM), powered by Cyera(https://www.cohesity.com/solutions/data-security-posture-management)」は、AIがアクセス可能な環境全体にわたり機密データを発見して分類するとともに、アクセスのパターンを監視し、ガバナンスコントロールをサポートします。これをCohesityの復旧機能と組み合わせることで、お客様はエクスポージャーや誤用を検知し、影響を受けたデータとAIシステムを信頼できる状態に復旧することができます。

積極的活用：AI用に信頼のエンタープライズデータを有効化

堅固な防御態勢は、自信に裏打ちされたイノベーションを促進します。

エンタープライズ企業は、数十年にわたり組織として蓄えてきた知識の表しである膨大な量の非構造化データと時系列データをCohesity Data Cloudに格納しています。これらのデータを保護・管理することで、さまざまなAIイニシアチブを安全に推し進めることが可能になります。

Cohesityは、Model Context Protocol (MCP)によるフェデレーション型のセマンティック検索を発表しました。この機能によって、GleanをはじめAIを活用したさまざまなエンタープライズツールが、複製したりコンプライアンスを損なったりすることなく、管理下にあるバックアップデータへ安全にアクセスできるようになります。

Glean社のパートナーシップ担当VPであるZubin Irani氏は次のように述べています。

「AIエージェントの有用性は、安全にアクセスできる情報によって決まります。エンタープライズ企業のお客様は、数十年分の重要な知識を複数のシステムに置いていますが、その大部分はしまい込まれたままで活用されていません。Cohesity Data Cloudで管理統制下にあるデータへのフェデレーション型のアクセスが実現することで、お客様はこれらの信頼できるコンテキストをGleanに取り込めるようになります。これによって、堅固なセキュリティとコンプライアンス管理は維持したままで、AIはより精度の高い回答とアクションを提供することができます」

さらに、リリースが予定されているCohesity Gaia Catalog(https://www.cohesity.com/forms/contact/gaia-catalog-early-access)がAIプラットフォームのCohesity Gaiaを拡張し、お客様のチームはデータを複製したりETL（抽出・変換・ロード）パイプラインを再構築したりすることなく、DatabricksやMicrosoft Fabricといった主要なアナリティクスプラットフォームから保護されているデータへ直接安全にアクセスできるようになります。

保護されているデータをCohesity Data Cloudから直接活用できるようにすることで、お客様はデータの鮮度、ガバナンス、コンプライアンスを高めながら、信頼できるエンタープライズコンテキストでAIシステムを強化できます。

エンタープライズAIレジリエンスのための統一プラットフォーム

すべての機能はCohesity Data Cloud(https://www.cohesity.com/platform/)を通じて提供され、以下を実現します。

オンプレミス、クラウド、SaaSの全環境にわたりデータを保護

- AIおよびエージェントインフラストラクチャを保護- AI環境全体を通じて機密データのエクスポージャーを管理- AI環境とデータを信頼できる状態へ迅速に復旧- 管理下のエンタープライズデータをAIおよびアナリティクスで安全に活用

当報道資料は、Cohesity Inc. が2026年3月10日（現地時間）に発表したプレスリリースに基づいて作成した参考訳であり、記載および解釈はすべて原文が優先します。原文はこちら(https://www.cohesity.com/newsroom/press/cohesity-launches-enterprise-ai-resilience-strategy-power-and-protect-ai-initiatives/)をご参照ください。

Cohesity について

Cohesity(https://www.cohesity.com/jp/)は、世界中のデータを保護し、セキュリティを強化し、インサイトを提供します。AI を活用したデータセキュリティのリーダーとして、Cohesity は企業のレジリエンス強化、復旧の高速化、IT コスト削減を支援します。Zero Trust セキュリティと高度な AI/ML を備えた Cohesity Data Cloud は、Global 500 の 70％を含む、140 以上の国の顧客に信頼されています。また、Cohesity は NVIDIA、Amazon、Google、IBM、Cisco、HPE といった業界リーダーからも支援を受けています。

Cohesityは、複数の国において「Great Place to Work」（働きがいのある会社）の1社に認定されています。詳細は、LinkedInでCohesityをフォロー(https://www.linkedin.com/company/cohesity/)するとともに、www.cohesity.com(https://www.cohesity.com/)をご覧ください。