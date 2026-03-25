女性のキャリア選択に、新しい情報インフラを。女性のキャリアコミュニティ「CORE」、企業口コミ7,000件が集まる特設サイトをリリース

株式会社CORE

株式会社CORE（本社：東京都港区、代表取締役：尾崎莉緒、以下CORE）が運営する、はたらく女性のためのコミュニティSNS「CORE」は、2025年9月に提供を開始した企業口コミ機能において口コミ投稿数が7,000件を突破したことをお知らせします。また、この機会に合わせ、企業口コミ特設サイトをリリースしました。

■ 背景

COREは、キャリアの意思決定に必要な「働く女性のリアルな声」が既存のサービスでは得

づらいという課題に着目し、2025年9月に企業口コミ機能をリリースしました。

既存の口コミサービスが年収・昇進など待遇情報を中心に扱うのに対し、COREの口コミ機能は「在籍中の社員によるリアルタイムな声」を集める設計を採用。リリースから約半年で7,000件の口コミが投稿され、多くの女性ユーザーが日常的に活用するコンテンツに成長しました。

■ 特設サイトについて

今回リリースした特設サイトでは、COREに集まった口コミデータをもとに、企業別の口コミを一覧・検索できる機能を提供します。転職検討中の女性が気になる企業の「働くリアル」を、口コミという形で手軽に確認できます。

■ COREの口コミ機能が選ばれる理由：女性視点5つの評価項目

特設サイトはこちら :https://core-official.com/company-review

COREの口コミ機能が他の口コミサービスと異なる最大の特徴は、「働く女性が本当に知りたい情報」に絞った独自の評価設計にあります。

【独自の評価5項目】

・ 社内における女性の割合 ── 役員・管理職への登用、性差のない評価など

・ ダイバーシティの意識 ── 結婚・出産といったライフイベント後も選択肢が広がるか

・ 相談先の有無 ── ロールモデルとなる女性社員の存在、相談しやすい環境

・ ワークライフバランス ── 残業・休暇取得・育児との両立など多角的に評価

・ 福利厚生の充実度 ── 生理休暇・育児支援・不妊治療支援など女性視点の制度

【信頼性を高める仕組み】

・ 完全匿名制 ── 安心して率直な意見を共有できる環境

・ 閲覧は全ユーザーに開放 ── 投稿しなくても閲覧可能。転職検討の入口として機能

株式会社COREの転職支援サービス「CORE Works」

COREでは、口コミで企業のリアルを知るだけでなく、「次の一歩」を踏み出す転職サポートも提供しています。

転職を考えている女性に向けて、キャリアカウンセラーによる個別面談を実施。自分のキャリアの方向性を整理しながら、価値観や働き方に合った求人をご紹介します。公式LINEから簡単にご予約いただけます。これからのキャリアに悩んでいる方は、是非お気軽にLINEでご相談ください。

ご相談はこちらから :https://liff.line.me/2009039941-ljFUWI5g/landing?follow=%40456ppjoq&lp=qMdtvg&liff_id=2009039941-ljFUWI5g

株式会社COREについて

「女性のリーダーシップのあり方を変える」をミッションに、女性のキャリアをサポートします。働く女性のためのキャリアコミュニティSNS『CORE』、人生やキャリアを自分らしく生きるための新たな学びを発信するメディア『CORE Lab.』、働く女性のキャリアサポートを行う『CORE Works.』を運営中。

CORE：https://core-official.com

CORE Lab.：https://core-official.com/media

CORE Works.：https://core-official.com/works

X：https://x.com/core__official_

Instagram：https://www.instagram.com/core__official_