企業版ふるさと納税プラットフォーム「キフゲート」、無料会員登録100自治体を突破！

株式会社river

株式会社river（本社：東京都品川区、代表取締役：小坪拓也）は、"企業からの逆公募"に特化した企業版ふるさと納税のプラットフォーム「キフゲート」の無料会員登録数が100自治体を突破したことをお知らせいたします。

企業版ふるさと納税のプラットフォーム「キフゲート」の無料会員登録数が100自治体を達成

「キフゲート」は自治体様が無料登録をするだけで、企業版ふるさと納税に積極的な優良企業からの寄附ニーズをメールで受け取れる業界初の"企業からの逆公募"に特化したプラットフォームです。

企業版ふるさと納税を検討する企業様から自治体の担当者様へ直接・自動で届く寄附提案文を基に、チャット形式で応募ややり取りができます。工数を極限まで減らし、圧倒的な時間効率による官民連携を実現しています。

1月末のサービス開始から1週間で50自治体様からご登録いただいた後、わずか2カ月弱で100自治体の登録を獲得しました。

またご利用いただいている企業様も大企業からスタートアップまで多様で、事業承継支援、特産品のPR支援、DX化の推進、地域活性化起業人との併用希望、実証実験先の連携提案などにご活用いただいております。

今後も、皆様からのお声を受け、さらなる改善・サービス向上に尽力してまいります。

詳細・無料会員登録は公式サイトから

自治体様向け https://ri-ver.com/localgovernment.html

企業様向け https://ri-ver.com/localinnovation.html

■キフゲートが実現する3つのメリット

- 圧倒的な手間の削減各自治体様における企業版ふるさと納税を受け取りたい担当者と、寄附に熱意ある企業様が、すぐに直接やりとりできます。- 寄附提案文をきっかけとする新たな出会いの創出自治体様の施策と寄附提案の合致を重視するため、それまで関わりのなかった自治体様・企業様と出会うことができます。- チャットを介した手軽な運用やり取りはすべてキフゲート内のチャットで一元管理できます。

■自治体様の仲介手数料、永年無料化を決定

「寄附成立後の仲介手数料が負担になっている」

サービス運用の中でいただいた自治体様の声を受けて、3月には仲介手数料完全無料キャンペーンの無期限延長を決定いたしました。登録から寄附成立まで、自治体様は完全に無料でご利用になれ、有料プランへの自動移行もありません。

今後も、自治体様の悩みを解決できるよう取り組んでまいります。

■会社概要

【社名】 株式会社river

【代表取締役】 小坪拓也

【所在地】 東京都品川区上大崎三丁目2番1号

目黒センタービル8階

【設立】 2025年1月

【事業内容】国策と連動した地域課題解決事業の総合アドバイザリー、自治体マッチング支援

公式サイト :https://ri-ver.com/